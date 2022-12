Feliz. La plaza de Santa Lucía es el lugar favorito de Ana Zevallos. En esa plaza, la joven fue elegida como la representante de su comunidad. Dijo que está feliz de ser la nueva elegida de su departamento.

Acompañada por sus abuelos y demostrando con sus palabras lo importante que es su familia, Ana Zevallos, la nueva Representante de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, habló sobre sus proyectos y de cómo ve a San Juan. En una entrevista con DIARIO DE CUYO, la joven, que es estudiante de la Licenciatura en Recursos Humanos, comentó que estaba feliz de haber sido elegida y confesó que se quedará con las ganas de representar a su departamento en la Fiesta Nacional del Sol, que era uno de sus sueños.

'Me gustaría que la Fiesta del Sol siga teniendo una Representante. Me parece excelente que se destaque a emprendedoras, pero también me parece bien que estos concursos sigan existiendo. Creo que ser Reina, Embajadora o Representante no significa ser linda y nada más. De hecho, yo fui elegida y me considero una mujer con muchos proyectos', dijo.

Tiene sólo 20 años y en unos días cumplirá los 21. Dijo que nunca imaginó que podía ser la ganadora y que está dispuesta a colaborar en su departamento en lo que haga falta. Se mostró predispuesta a ayudar en el municipio y en cada uno de los barrios, pues considera que el conocimiento que adquirió al cursar su carrera universitaria, que terminará el año que viene, le servirá para aportar un granito de arena.

'Me encantan los concurso para elegir una representante. Siempre soñé con participar y nunca me sentí inferior al pensarme como candidata. Entiendo también a las mujeres que piensan que esto no nos ayuda a crecer, pero insisto que un concurso de belleza no quita que podamos ser mujeres inteligentes. Me hubiera gustado que sigan eligiendo a la Representante de la Fiesta del Sol y me hubiera encantado participar. Cuando cumplí los 18, la Fiesta no se hizo por la pandemia. Un año después siguió suspendida y ahora, que podía, se dejó de hacer la elección', dijo y resaltó que es una amante de la Fiesta Nacional del Sol.

Al hablar de su futuro, Ana dijo que tiene muchos proyectos y que sueña con poder trabajar en lo que más le gusta y que quiere formar una familia. 'Admiro a los emprendedores y a los empresarios por el esfuerzo que hacen, pero a mí me gustaría trabajar en relación de dependencia. Quiero trabajar para vivir y no vivir para trabajar, porque quiero ser una mamá independiente y a la vez poder acompañar', dijo.

Con una sonrisa en su cara en todo momento, la joven habló también de lo que más le gusta de su departamento y de San Juan. Dijo que la plaza de Santa Lucía es su lugar favorito y que le gustaría que algunas zonas de su departamento, como Alto de Sierra, 'evolucionen más'. Mientras que de San Juan comentó que este año empezó a valorar más a su provincia. 'Este año viajé a La Rioja y San Luis y me di cuenta de todo lo que nosotros tenemos. Es como que somos una gran ciudad, dentro de un pueblo. Me gusta que se invierta mucho en todo lo relacionado al deporte y todos los puntos turísticos que hay para disfrutar. Creo que los sanjuaninos no valoramos todo lo que tenemos', agregó al respecto.

Por otra parte, y demostrando su compromiso con la comunidad y sobre todo con las mujeres, dijo que el acoso callejero es una de las problemáticas sociales que más le afectan. 'Todas las mujeres tuvimos que soportar que nos tiren besos, nos griten cosas y algunas hasta que las toquen. Me gusta el rol que tienen las mujeres ahora. Me gusta que podamos decir lo que no nos gusta y que muchos hombres nos estén escuchando. Mi mamá antes me decía que no mirara cuando me gritaban cosas, y siguiera caminando. Yo ahora ya no bajo la mirada', dijo y comentó que otra problemática que le preocupa mucho es la contaminación del ambiente y la escasez de agua. 'En mi casa me hago cargo de separar los residuos y de cuidar el agua. Estoy siempre retando a los demás cuando no cuidan el agua. Tengo hermanos chicos y ellos me enseñan mucho sobre esto. Me parece que los niños vienen con otro chip y que los adultos tenemos que escucharlos y aprender más de ellos', concluyó.