Hace 25 años que Silvana Bonil ejerce la Psicología. Pero este año emprendió un nuevo reto: en un lapso de 30 minutos, sacar a la gente de una crisis de angustia generada por el aislamiento social obligatorio. Es la coordinadora de la Comisión de Emergencias y Desastres del Colegio de Psicólogos de San Juan que, en plena cuarentena, puso en marcha el programa "Yo te cuido", que ofrece contención psicológica y acompañamiento online gratuito. Dijo que esta experiencia la hizo sentir plena y que sentó un precedente en la provincia.



"La pandemia es algo que nos atravesó a todos. Y en nuestras manos estaba la posibilidad de ayudar a la gente a transitar esta situación lo más sana posible. Sabíamos que la cuarentena iba a generar algunos trastornos y era nuestro deber brindar atención". De esta manera, Silvana Bonil justificó el surgimiento del programa "Yo te cuido", que representó todo un desafío para los cientos de psicólogos que se sumaron a esta propuesta.

"Realmente puedo asegurar que estar a disposición del otro en esta situación de crisis le dio sentido a mi vida y a mi profesión".

La especialista dijo que se trató de una experiencia nueva que marcó un hito en la provincia. "Brindar primeros auxilios psicológicos no es lo mismo que dar terapia. Todo es distinto, incluso los tiempos. La atención de la gente que busca este servicio gratuito que estamos brindando dura entre 30 y 40 minutos, lapso en el que el psicólogo que toma esa consulta debe tratar de resolver la situación del paciente. Esto es una metodología de trabajo nueva para los psicólogos de la provincia, pero que nos dio una formación y capacitación suficiente para poder trabajar en situación de crisis, algo no previsto en San Juan. Yo trabajé en Estados Unidos brindando atención a los sobrevivientes del atentado a las Torres Gemelas que, si bien también fue una situación de crisis, se diferencia de la cuarentena en que fue un hecho aislado que pasó y que no se prolonga indefinidamente como es el aislamiento social", sostuvo.



Bonil dijo que las crisis de angustia generadas por la incertidumbre de no saber cuándo termina la cuarentena más la preocupación por la situación económica, fueron el principal motivo por el que los sanjuaninos recurrieron a los primeros auxilios psicológicos gratuitos. Otra causa fue lo que hicieron algunos papás, que pidieron ayuda con algunos tips para lograr que los niños superen el encierro.

RECONOCIMIENTOS

El programa "Yo te cuido", del Colegio de Psicólogos, fue declarado de Interés Municipal en Capital y reconocido a nivel nacional.