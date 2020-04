No puede disimular el amor que tiene por la medicina. De hecho en varios momentos de la charla que tuvo con este medio repitió que él no trabaja sino que hace lo que lo apasiona. Edgardo Derman es cirujano, durante muchos años fue el jefe de Urgencias del hospital Rawson y a pesar de que está jubilado desde hace 2 años, sigue trabajando como médico. La diferencia es que ahora lo hace ad honorem y en medio de una pandemia, que por su edad, lo tiene como parte del grupo de riesgo. "Dos veces me corrieron del hospital Rawson. Una fue cuando me jubilé y ahora por el Covid-19, pero no quiero dejar mi trabajo", dijo con orgullo y comentó que para él este virus significa una nueva batalla en su vida.



Derman tiene 67 años. Hace dos años, cuando se jubiló, pidió seguir trabajando, pero sin tener un sueldo, pues lo que a él le importaba era poder ayudar a salvar vidas. "Al principio me ofrecieron un contrato, pero pedí que se lo dieran a otra persona porque a mí con la jubilación me alcanza para vivir", dijo el médico que durante muchos años fue el encargado de los vuelos sanitarios en los que movilizó hasta a Charly García.



Es sanjuanino por adopción, porque nació en Rosario. Fue médico durante la Guerra del Golfo, en 1990, porque justo estaba viviendo en Israel y por eso dice que ahora, en el contexto de la pandemia del coronavirus, le toca vivir su segunda batalla. "Cuando comenzó lo del Covid-19, desde el hospital me dijeron que me tenía que ir a mi casa por mi edad, pero yo dije que no. Firmé un contrato en el que me hago cargo si me pasa algo, desobligando de toda responsabilidad al hospital y al Ministerio de Salud Pública", agregó y comentó que ahora si bien no hace consultorio todos los días, sabe que corre riesgo estando dentro del centro de salud, pero aseguró que ni eso lo detiene.



"Los soldados se preparan para una guerra y nosotros para esto. Si se puede dar salud cueste lo que cueste, se siente mucho honor. Nunca fue trabajo lo mío, yo siento que el hospital es placer. Siempre hay gente que estará con miedo y tratará de salir de esta situación y la entiendo, porque estamos en una guerra ante un enemigo que no vemos, pero yo voy a seguir dando todo en relación a mi vocación. Esto es como devolver algo de todo lo que recibí, porque a mí el Estado me dio mucho en los hospitales públicos y ahora es mi momento", concluyó y reiteró que es muy importante que la gente se quede en sus casas y respete la cuarentena para que las personas como él, que trabajan para mejorar esta crisis sanitaria, puedan desempeñarse con tranquilidad y seguridad.