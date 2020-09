Si bien el nivel de cobranza en los colegios privados ha mejorado en los últimos dos meses, todavía el dinero no alcanza para cubrir las deudas que venían arrastrando. En agosto, la mora en el pago oscilaba en el 80% y ahora la media llega al 50%. En otras palabras, antes, 8 de cada 10 no pagaban y ahora son 5 de cada 10 los que no cumplen con sus obligaciones, por lo que la recaudación trepó a poco más del doble. Pero, aunque es un dato positivo, en el sector hablan del fuerte endeudamiento que atraviesan. Por ejemplo, están atrasados con los aportes y contribuciones a la AFIP, con parte de los salarios y el medio aguinaldo en algunos casos, alquileres, seguros médicos y algunas instituciones han recurrido al crédito bancario para enfrentar las obligaciones.

"Estamos altamente endeudados y la crisis en el sector es muy fuerte", dijo Walter Urquiza, primer vocal a cargo de la presidencia de la Asociación de Instituciones de Educación Privada (Adidep). El panorama se da cuando las cuotas están congeladas desde octubre del año pasado, aunque lo mismo tuvieron que hacer frente a los incrementos salariales de las paritarias de este año y cuando en los dos años anteriores el nivel de ajuste fue inferior a los acuerdos de sueldos.

Urquiza atribuyó a la leve recuperación en los pagos a que en algunos sectores mejoró la situación económica porque volvieron algunas actividades, como el comercio, y a que ha crecido la "concientización" en los padres de acompañar al sistema educativo.

En San Juan funcionan 170 instituciones privadas registradas en el Ministerio de Educación de la provincia, que dan trabajo a unas 7.000 personas, entre docentes, personal administrativo y de maestranza. Y la cuota promedio en un colegio oscila en los 2.500 pesos, más barata incluso que en provincias vecinas, calculó Urquiza. Y asisten unos 45.000 alumnos.

La preocupación en el sector es fuerte porque nunca dejaron de trabajar e incluso la tarea se les incrementó porque la educación virtual demanda una mayor elaboración, en cuanto a guías de trabajo y hasta videos explicativos.

"La prioridad es el pago de salarios, pero se nos dificulta", dijo el dirigente, porque fueron muy pocas las instituciones que recibieron la ayuda de los ATP. Eso ha derivado en atrasos en los pagos en algunos casos y que algunos colegios no hayan podido abonar el aguinaldo. Tal es la gravedad de la situación que Urquiza dijo que si no hay una mejora "están en peligro muchos puestos de trabajo". Por eso insistió en que "hay que concientizar a la comunidad de que deben pagar". Para eso, las instituciones han establecido planes en cuotas, aunque no ingresaron al sistema del Ahora 12, que fue anunciado por el Gobierno nacional pocos días atrás.

La actividad



Después de casi 5 meses en las que no hubo clases presenciales, tiempo en el cual la actividad se desarrolló en forma virtual y con guías de trabajo, la modalidad presencial con alumnos en los establecimientos se retomó en lunes 10 de agosto, pero sólo en el último año de la primaria y de la secundaria. Y fue en los departamentos situados fuera del Gran San Juan.

Pero, a partir de un brote de contagios que tuvo origen en Caucete, la actividad se volvió a paralizar después de poco más de una semana del reinicio.

Desde entonces, como todos los días hay nuevos contagios y ya se registran muertes, parece poco probable que las clases presenciales se vayan a retomar este año. Hasta ahora todo indica que habrá que esperar hasta el año que viene.