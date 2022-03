La familia de una chica de 15 apenas años que murió el viernes pasado vive los días más dolorosos y angustiantes en Valle Fértil. Y en ese proceso aseguran que la joven, que aparentemente se quitó la vida, sufría de bullying y cyberbullying y que por eso tomó aquella decisión. Es más, hoy harán una marcha por las calles del pueblo para pedir que encuentren a los responsables. Mientras tanto, la UFI de Delitos Especiales no descarta por ahora ninguna hipótesis y trata de determinar si la adolescente efectivamente escribió una carta de despedida; a la vez que también harán pericias en su celular, indicó el fiscal de la causa.

"Pido justicia. Mi hija sufrió bullying y yo hice hasta lo imposible para ayudarla. Pero esperó el momento en que no estén los padres para tomar esa decisión. Quiero que aparezca la persona que le hacía bullying; y si es menor que sus padres den la cara", expresó la madre de la joven en el sitio La Brújula Digital, de Valle Fértil. En el mismo portal digital relató por qué cree que su hija era acosada. "Ella era flaquita, se sentía acomplejada por su cuerpito. Yo le decía: sos hermosa, mi niña, no te tenés que sentir así. Pero una compañera me dijo que cada vez que salía a caminar se le reían", añadió. En paralelo, apuntaron a un perfil de Instagram, desde el cual también habrían humillado a la niña con burlas y mensajes descalificativos.

Desde el entorno familiar le indicaron a este diario que están convencidos que la adolescente era víctima de bullying y ciberbullying y que esa circunstancia fue determinante para que aparentemente se quitara la vida.

El municipio de Valle Fértil suspendió las actividades del Día de la Mujer y pidió reflexión.

Por su parte, de acuerdo a la investigación, la joven dejó una carta de despedida, aunque allí no menciona el hostigamiento como motivo de su decisión. Por estas horas están peritando el escrito, como también su teléfono celular. "Todas las hipótesis, incluida la del bullying, están bajo análisis. Se están recepcionando testimonios y esperando la pericia sobre la carta, a fines de evaluar si pertenece a su puño y letra", dijo el fiscal Iván Grassi.

"La investigación penal tiene como finalidad saber si dicha muerte fue natural, accidental, provocada o autoprovocada. Y si fuera ésta última, si alguien la determinó a tomar dicha medida", explicó.

Por su parte, hoy a las 19 habrá una marcha por las calles de San Agustín para pedir justicia, de acuerdo a la convocatoria.