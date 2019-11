Este lunes 11 de noviembre, entre las 9,30 y las 15, se podrá observar un evento astronómico que no se volverá a repetir hasta noviembre de 2032. Tres continentes (América, Europa y África) serán testigos del tránsito de Mercurio. Eso significa que se cruzará por delante del Sol, y un observador parado en cualquiera de estos continentes lo verá avanzando durante más de cinco horas por delante del disco solar. En San Juan hay actividades previstas para nadie se pierda el fenómeno.

Mercurio se encuentra a casi 58 millones de kilómetros del Sol, es el planeta más cercano a nuestra estrella y tiene un diámetro muchísimo más pequeño. Se trata de 4.879 kilómetros frente a los casi 1.4 millones de kilómetros de diámetro del Sol. Por estas combinaciones entre tamaños y distancias, el tránsito de este planeta será visto desde la Tierra como un punto negro que se desplaza por horas frente al Sol (aunque su desplazamiento parezca lento será a una velocidad aproximada de 241.000km/h).

Aunque Mercurio se sitúa entre la Tierra y el Sol unas tres veces al año, el tránsito no ocurre cada vez. Esto es porque los planetas no giran alrededor del Sol en un mismo plano, sus órbitas tienen una determinada inclinación con respecto a la de la Tierra (que se toma como referencia). Es por esta inclinación que las veces que Mercurio pasa entre nuestro planeta y el Sol (por arriba o por debajo del disco solar), no se produce ningún tránsito.

Para que se pueda ver desde aquí, el Sol, Mercurio y la Tierra deben estar alineados. Esto ocurre en promedio unas 13 veces cada 100 años, por lo que se convierte en un fenómeno astronómico especial.

Cómo verlo

Para poder observar este fenómeno se necesita sí o sí protección ocular especial, porque mirar directamente al Sol causa serios daños en tu visión de manera irreversible, incluso hasta puede generar lesiones que derivan en la ceguera. Es por eso que, para disfrutar correctamente de este show de la naturaleza es muy importante no usar radiografías, vidrios ahumados, lentes de Sol de ningún tipo, negativos de fotos, etc. Ningún método casero de observación directa es seguro.

Además, debido al tamaño aparente de Mercurio visto desde la Tierra, es imprescindible el uso de instrumental óptico para ver el tránsito. Incluso si tenés lentes especiales homologados para ver eclipses de Sol, no podrías percibir nada, porque se trata de un punto negro muy pequeño desfilando por delante del disco solar.

Lo ideal es contar con un telescopio o binoculares con filtro solar especial para estos casos.

En ese contexto, el Ministerio de Turismo junto al Observatorio Félix Aguilar realizarán actividades didácticas en la Peatonal Maestro de América (Av. Libertador y Sarmiento) desde las 9.30 hasta las 16.

El encuentro está dirigido a alumnos de diferentes escuelas y al público en general que quieran participar, con entrada libre y gratuita. Y habrá telescopios solares para poder realizar el avistaje a la vez que, los astrónomos del Observatorio Félix Aguilar explicarán el fenómeno.

En el punto de observación también los más chicos podrán contar las vivencias de esta experiencia entre otras atracciones que organizan.

Además, el fenómeno podrá observarse a través de la transmisión en vivo que ofrece la NASA desde cualquier dispositivo haciendo clic en este link.