Empezó la cuenta regresiva y San Juan se prepara para ser parte del fenómeno astronómico más importante del año y de la historia de la provincia. Es por esto que habrá colectivos para que las personas puedan viajar desde la Ciudad hasta cualquiera de los siguientes lugares, donde habrá actividades oficiales: Bella Vista (Iglesia); Chucuma y San Agustín (Valle Fértil); Villa Nueva (Calingasta), Mogna (Jáchal) y el Complejo Costanera Ferial (Chimbas). Esto, gracias a acuerdos que hizo el Gobierno Provincial y empresas de colectivos. Estos viajes costarán desde $16,90 hasta $960. La opción más cara incluye ida y vuelta hasta Valle Fértil, el destino más alejado. A continuación, una guía con los servicios especiales que funcionarán el próximo martes.



* Costanera Ferial: las líneas 8 y 33 (Barrio La Amistad) extenderán el recorrido para llegar hasta el predio (ver infografía), de 11.30 a 19. El valor será el de la primera sección del pasaje urbano ($16,90) y se pagará con SUBE.



* Valle Fértil: el colectivo de la empresa Vallecito saldrá a las 8.30 y regresará a las 18 (desde la ciudad cabecera) y 19 (desde Chucuma). El pasaje, ida y vuelta hasta Chucuma, uno de los puntos de observación, costará $700, mientras que a San Agustín, $960 (también ida y vuelta).



* Iglesia: la empresa Valle del Sol hará salidas hasta Bella Vista. La salida será desde los andenes 16 y 17 de la Terminal de Ómnibus, a las 9, y el retorno a la ciudad de San Juan será a las 19. El costo del traslado es de $700 ida y vuelta y la venta de los pasajes se realiza en la boletería de la empresa Del Sur y Media Agua.



* Calingasta: el colectivo de la empresa El Triunfo se dirigirá a la localidad de Villa Nueva, saldrá a las 10 y regresará a las 19. El pasaje idea y vuelta cuesta $600 y se puede adquirir en la boletería de la empresa. Mientras que desde la plaza de Barreal habrá dos servicios que saldrán rumbo a Villa Nueva, a las 10 y a las 14. Esos pasajes costarán $100, dijeron desde la Municipalidad de Calingasta.



* Jáchal: desde la empresa El Triunfo se programó una salida a Mogna a las 10 y el regreso está previsto a las 19. El valor es de $600 ida y vuelta, y los boletos se consiguen en la boletería. En este departamento, según informaron desde la Municipalidad, habrá un servicio de micros que trasladará a las personas que ya estén en San José de Jáchal. Esta empresa saldrá desde las oficinas de Turismo, frente a la plaza, entre las 9.30 y las 13.30.

El eclipse se desarrollará aproximadamente entre las 16,25 y las 18,45.



Lo que hay que evitar



Debido a que el eclipse total de Sol puede resultar dañino a la visión, desde el Ministerio de Salud dieron algunos consejos para tener en cuenta.



* No se debe mirar directamente el Sol con o sin eclipse (la luz del Sol directa puede dejar secuelas graves en los ojos).



* No hay que usar placas radiográficas, ni mirar el eclipse con instrumentos ópticos, cámaras, binoculares o telescopios.



* No usar lentes de sol para observar.



* No dejar a los niños observar sin supervisión de un adulto con instrucción en los métodos de visualización.



Lo que hay que hacer



Por otra parte, desde el Ministerio de Salud dijeron de qué manera hay que mirar este fenómeno para no salir lastimado. A la vez, recomendaron que la observación debe realizarse por cortos periodos, haciendo pausas para evitar que se dañe la retina.



* Se debe observar con protección certificada (lentes que certifiquen ISO 12312-2) en perfecto estado.



* Pueden usarse lentes o vidrios de máscara de soldar grado 12 o superior de no más de 3 años de antigüedad en su fabricación.



* Puede utilizarse una cámara oscura de fabricación casera, que permite la visión indirecta.