Manos a la obra. Bomberos, personal de Ecogas y obreros de la empresa constructora trabajaron y cerca de las 12.10 la cañería estaba reparada.

La mañana era tranquila, pero muy ruidosa. Al sonido de los autos y las conversaciones de los peatones, se sumó el ruido de las máquinas que están usando para el mejoramiento de la peatonal del microcentro sanjuanino. Pero cerca de las 10, un extraño sonido comenzó a alertar a todos. Los obreros de la empresa que construye la nueva Peatonal perforaron un caño de gas en la vereda de Rivadavia a metros de avenida Rioja. La fuga se hizo escuchar y el fuerte olor se pudo percibir varios metros a la redonda. Esto generó miedo en la gente que caminaba por la zona y en los empleados de locales de este paseo. "Parece una fuga muy grande. Nosotros estábamos trabajando y empezamos a escuchar el ruido y después percibimos el olor", dijo una mujer que trabaja en una perfumería cercana a la zona de la pérdida. Mientras que otros empleados comentaron que ellos fueron evacuados casi 40 minutos después de que se produjera este problema. Esto generó mucho descontento en los empleados y en los dueños de los locales.



"No sabíamos si salir o no", "teníamos miedo de lo que podía pasar, pero nadie nos explicó nada" y "decidimos cerrar las puertas por precaución, hasta que nos dijeron que saliéramos", fueron algunas de las palabras que dieron los trabajadores de la zona, mientras esperaban que se solucionara la rotura de la cañería. Ellos comentaron que la rotura ocurrió como a las 10,30 y que de inmediato se hizo el cierre de la zona para que los peatones no circularan, pero a ellos recién los evacuaron minutos después de las 11, por lo que pasaron momentos de tensión.



Según el director de Obra de la Municipalidad de la Capital, David Portillo, la rotura fue provocada por un martillo neumático que perforaba el piso de la Peatonal. Este trabajo se estaba realizando para colocar los postes con los que luego se hace el cierre perimetral de la obra. Sobre las causas de la fuga de gas, Portillo dijo que el hecho ocurrió por la carencia de planos, razón por la que no podían saber a ciencia cierta dónde trabajar, según las instalaciones. "Pensábamos que estaba todo bien porque venimos trabajando en la misma línea -por Rivadavia, entre General Acha y Tucumán- y no tuvimos inconvenientes", agregó y explicó que si bien el enojo de la gente era comprensible por el miedo, la evacuación se demoró porque sólo se realizó para que personal de Bomberos, Ecogas y la empresa constructora pudieran arreglar la rotura tranquilamente.





>> Protagonistas

Fátima Safe - Vendedora



"Nos enteramos porque la gente pasaba rápidamente y empezamos a escuchar el ruido y sentimos olor a gas. Salimos a ver qué pasaba, pero nunca nadie se acercó a explicarnos qué hacer. Fue todo muy lento. Nadie nos informó nada, y nos dijeron cuánto se iban a demorar. Cerrar al mediodía de un viernes nos significa una gran pérdida".

Gustavo Ruedas - Vendedor de calzados



"Al principio no evacuaron a nadie. Cada comercio cerró como quiso. Cuando se complicó la pérdida, que empezó a salir más gas, nos dijeron oficialmente que debíamos salir de la zona. Nos evacuaron al menos media hora después de que se produjo la rotura. Lo único que se hizo rápidamente fue bloquear los accesos a la Peatonal, para que la gente no circulara por la zona".

Rina Bernaldez - Vendedora de ropa



"Yo trabajo en el local que está justo donde fue la pérdida de gas. Al principio no sabíamos si salir o no, porque nos dio mucho miedo. Después, cuando llegaron los bomberos, nos dijeron que nos alejáramos de esa zona, porque era peligrosa. Pero ya habíamos pasado mucho tiempo junto a la pérdida de gas. Tengo compañeras que no se pudieron ir porque sus bicicletas quedaron adentro del local".