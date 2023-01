Es la menor, tiene 3 hermanos varones, llegó para convertirse en la reina de su casa y no sólo eso, también se convirtió en la primera bebé del año de San Juan. Mireia Mía Gómez nació a las 0,52 de ayer, en el hospital Rawson. Su papá, Luis Gómez, contó que la pequeña llegó en el momento justo para darles esperanzas para el año que comenzó. Es que la familia, que es de Caucete, atraviesa una dura situación económica. "Ojalá que su llegada nos traiga prosperidad", dijo el papá de la bebé, que contó que la llegada de Mireia hizo que parte de la familia debiera suspender la cena de fin de año.

Cerca de las 10 de la noche del 31 de diciembre, Margarita Pastén, la mamá de la bebé, comenzó con las contracciones. "Se las controlaba y cerca de las 23,30 un familiar nos llevó al hospital de Caucete y de ahí nos trasladaron en ambulancia hasta el hospital Rawson. No teníamos ni idea de que la bebé podía ser la primera del año", dijo el hombre, que contó que además de la nena, tienen a Alan (14), Benjamín (11) y Gael (7).



"Somos una familia humilde. Yo trabajo como ayudante de pintor en un taller y a veces hago changas en una bodega, pero este año me salió la pensión por discapacidad porque tengo deformación en la mano derecha, que es la que uso para trabajar, y en los pies", dijo y comentó que la bebé es una "luz de esperanza". Es que, sumado a que no puede trabajar, en enero deben entregar la casa donde viven porque se las prestan y no tienen dónde ir.



Mireia nació de parto natural y su papá contó que pesó 3,5 kilos y que en la familia estaban muy felices. "Cuando llegamos al hospital, nos dijeron que había otra señora con trabajo de parto y que alguno de los dos bebés iba a ser el primero", agregó y contó que el nombre de la bebé lo eligió él, luego de consultar con un tío. "Yo no tengo a mis padres vivos y cuando elegíamos el nombre, mi tío que vive en Mendoza fue mi ayuda. Es una nena muy esperada y toda la familia está con muchas ganas de conocerla. Sobre todo sus hermanos", concluyó Luis.

2022 Dominic Fernández nació las 0,17 del 1 de enero, por cesárea, y pesó 3,66 kilos.

2021 Francesca García nació a las 0,27 en el Sanatorio Argentino, por parto natural, y pesó 2,97 kg.