Ayuda. Las personas afectadas por el cambio de mesa o escuela recurrieron a los padrones y a la ayuda de delegados y soldados para averiguar dónde votaban.

Lucrecia Aciar, tras hacer fila por 20 minutos en la Escuela Enrique Mosconi, en Rivadavia, se enteró que ya no votaba en la mesa 922 como siempre. Su sorpresa fue superior cuando se enteró además que esta vez ni siquiera votaba en esta institución. Este fue uno de los tantos cambios que ayer sorprendieron a los votantes en las PASO. Algunos debieron votar en otra mesa, mientras que otros debieron hacerlo en otra escuela. De todos modos esta confusión y desconcierto no alteró la tranquilidad y normal desarrollo de las elecciones, en plena calma sanjuanina.



María Flores tuvo una mañana movida. Desde que se habilitaron las mesas para votar en la Escuela Antonino Aberastain, tuvo que asistir a la gente desorientada por los cambios. "Muchas personas vinieron a votar a esta escuela como lo hicieron las elecciones pasadas, pero en esta ocasión fueron trasladadas a otras. Esto se debe al crecimiento del padrón por la incorporación de los chicos de 16 años que votan por primera vez. Por suerte, la gente reaccionó bien y sin enojarse", dijo esta delegada de Justicia Nacional Electoral.



Lo mismo dijo Sergio Agüero, delegado en la Escuela Eugenia Belín Sarmiento, en Rawson. Dijo que hubo mucho desconcierto en la gente, pero que esto no interfirió con la tranquilidad de los comicios. "Tanto los delegados como los soldados nos dedicamos a ayudar a los votantes. Incluso nosotros mismos consultamos por Internet dónde tenían que votar para poder resolverles el inconveniente", sostuvo.

Cuartos oscuros e inclusivos

En todas las escuelas habilitadas para votar se designaron algunos cuartos inclusivos para que pudieran emitir su sufragio con prioridad de paso las embarazadas, ancianos y personas no videntes. Estos cuartos fueron indicados con un cartel informativo en el frente.

A votar como en un día de picnic familiar

Ayer se vio a los sanjuaninos distendidos y relajados al participar de las elecciones. Muchos concurrieron en familia y con el mate en mano a votar, como en un día de picnic. Otros, además del mate, llegaron acompañados de sus mascotas, aunque no pudieron ingresar con ellas al cuarto oscuro, a pesar de pedir permiso para hacerlo. Los que fueron solos tuvieron que pedirles a otros votantes de la fila que les cuidaran el perro mientras emitían su voto.

En San Juan votó el 75% del padrón

Según la Justicia Electoral, en la provincia asistió ayer a las urnas el 75% del electorado sanjuanino. La cifra está en consonancia con lo que sucedió en todo el país, ya que fue a votar el 75% del padrón a nivel nacional, según dijo en conferencia de prensa el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En cuanto a los electores que no votaron pese a que era obligatorio, se enfrentarán a una multa de $50 a $500 si no pueden justificar su ausencia a las urnas ayer.

Mucho control

A primera hora de la mañana los soldados del RIM 22 se encargaron de controlar mesa por mesa que no hubiera problemas con las urnas y que los presidentes de mesa y los fiscales estuvieran en sus ubicaciones. En todas las escuelas hubo mucho control.

Feria gastronómica

En la esquina de calles Espeleta y Augusto Krause, frente a la Escuela Sarmiento, en Rawson, se formó una especie de feria gastronómica. En el lugar se instaló un vendedor de algodones de azúcar, uno de sánguches de milanesa y uno de café, té y mate cocido.

Movilización muy intensa

Para las PASO de ayer, la movilización de votantes en vehículos contratados por los distintos frentes y partidos se vio con mucha más intensidad incluso que en las elecciones provinciales celebradas en junio pasado. Colectivos del servicio de transporte urbano, minibuses, remises y hasta camionetas particulares llegaban llenos a las escuelas identificadas con carteles que mostraban una letra y un número. Un ejemplo claro fue la escuela 14 de Febrero, en Rawson, donde al mismo tiempo llegaron 2 combis, 3 remises y 1 colectivo de línea. Algo similar sucedió en la escuela Eugenia Belín Sarmiento, con 3 remises y 2 combis de forma simultánea.

Orinó en el cuarto oscuro

La Policía detuvo durante la jornada cívica de ayer a un hombre que, aparentemente en estado de ebriedad, mantuvo una conducta insólita: una vez adentro del cuarto oscuro donde debía emitir su voto, se puso a orinar adentro del aula y a continuación empezó a romper las boletas que estaban sobre los bancos. El incidente fue inmediatamente advertido por las autoridades de mesa, en la escuela República de Paraguay, en Chimbas, e intervinieron las Fuerzas. El hombre terminó preso, al igual que su hermano, que al mismo tiempo armaba disturbios en la vereda. De todos modos, desde la Policía aseguraron que no hubo más hechos que lamentar.