El municipio de Capital puso en marcha un plan de regularización de situación de los terrenos baldíos que incluye multas de hasta $250.000 para aquellos que contienen basura y no cuentan con cierre perimetral ni veredas, tal como lo establece una ordenanza municipal. Tras un relevamiento se detectaron 1.600 terrenos de este tipo en infracción y la Justicia ya emitió más de 100 sentencias monitorias para regularizar la situación de estas parcelas. Javier Rodríguez, secretario de Ambiente y Servicio de Capital, dijo que el objetivo de esta medida es evitar que estos espacios se conviertan en posibles focos de riesgo ambiental, sanitario y social.

En el marco de este programa Rodríguez agregó que la normativa municipal sobre este tema existía desde la gestión anterior, pero que no fue aplicada a pleno. Y que fue por el requerimiento de los propios vecinos que se decidió empezar a usar el programa, sin contemplaciones. "Los terrenos baldíos que no cumplen con los requisitos establecidos pueden convertirse en un potencial peligro y por eso decidimos ponernos firmes para que se cumpla con la normativa y para avanzar con el saneamiento de estos lugares. El propietario que no cumpla con la norma será multado con una suma de hasta $250.000. La justicia ya emitió 110 sentencias monitorias y el municipio comenzó con la colocación de carteles de intimidación en 14 de estos terrenos en infracción y cuyos dueños ya fueron notificados de la sentencia. Es una manera de mostrarles a los vecinos que el municipio está interviniendo para hacer cumplir la ley y respondiendo a sus requerimientos", sostuvo el funcionario.

En cuanto al procedimiento de regularización, Rodríguez explicó que se inicia con un relevamiento a cargo de los inspectores de Ambiente y Servicio del municipio para detectar si el terreno baldío cumple o no con los requerimientos legales. En caso de que no cumpla, se inicia un expediente con fotos y un informe de impacto ambiental, y se da intervención alguno de los dos Juzgados de Faltas de Capital que se encargarán de emitir una sentencia monitoria con el establecimiento de una multa que puede llegar a los $250.000 en caso de que el terreno no cumpla con ninguno de los tres requisitos (vereda, limpieza y cierre perimetral) y de un monto menor si sólo incumple con alguno de ellos. Posteriormente se le comunica al propietario del terreno en cuestión sobre la sentencia y se lo cita a una audiencia para que reconozca la infracción y se comprometa a corregirla, y de esta manera evitar el pago de la multa. A partir de entonces contará con un plazo de entre 30 y 45 días para hacerlo, si no lo hace en tiempo y forma o si no asiste a la audiencia previa será declarado "en rebeldía" y la Justicia procederá al cobro de la multa. En este caso, también le otorgará al municipio la autorización para realizar el saneamiento, cierre perimetral y vereda en el baldío en cuestión. El costo de este trabajo también lo deberá pagar el propietario del terreno en infracción.

Identificación

El municipio de Capital comenzó a identificar los terrenos baldíos en infracción. Dijeron que ya colocaron esta identificación en los terrenos ubicados en Avenida Alem 1199 Sur, 9 de Julio 690 Oeste, Corrientes 446 Oeste, Caseros 1898 Norte, Avenida España 1251 Sur, y 9 de Julio 231 Oeste.