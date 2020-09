En entrevista con Radio Sarmiento, el Secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, confirmó que actualmente se encuentra aislado en su domicilio y será hisopado durante la mañana para determinar si es positivo por Covid-19.

"He sido una de las personas que en las últimas 72 horas estuvo en contacto con Abel Hernández", comentó Munisaga. Y continuó: "Estoy aislado en mi casa, me hisoparán esta mañana y esperamos tener los resultados en el lapso de 24 horas. En caso de que el PCR me de positivo, estoy analizando poder hacer los 14 días de aislamiento en un hotel".

El Secretario de Seguridad también informó que hay tres personas más que se encuentran asilados por ser considerados contactos estrechos del Subsecretario de Seguridad. "Se les realizará el PCR a estas tres personas y se les hará un test rápido a otras tres personas de nuestra oficina para descartar posibles contagios", explicó Munisaga.

"Nuestras familias se consideran positivos también, yo por el momento debo esperar el resultado pero me encuentro en muy buen estado de salud. En el caso de Abel Hernández ocurre lo mismo, cuando le avisé de su positivo estaba terminando de hacer gimnasia y me dijo que se sentía muy bien", explicó el Secretario de Seguridad.