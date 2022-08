El ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, que habló de la existencia de una “aduana paralela” que funcionaba entre Caracas y Buenos Aires durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, falleció a los 76 años.

El diplomático, que se desempeñó en ese cargo, entre 2002 y 2005, alertó que se le exigía el pago de comisiones a las empresas argentinas que querían exportar a Venezuela por medio de un fideicomiso. Además, denunció la desaparición de 90 millones de dólares poco después de la firma del Convenio Integral de Cooperación que suscribieron ambos presidentes en 2004.

En 2005, el entonces embajador envió un cable a la Cancillería argentina en el que solicitaba “la intervención de las más altas autoridades” y recomendó “hacerle un planteo serio y preciso” al presidente Hugo Chávez ante los “serios problemas” que afectaban “los intereses argentinos” en los negocios entre ambos países manejados a través del primer fideicomiso, con Claudio Uberti a la cabeza como una suerte de embajador paralelo. La respuesta del gobierno kirchnerista fue remover a Sadous del cargo.

“Pensar que Cristina Kirchner no sabía de todo esto es pecar de ingenuo. Es evidente que es una banda con dos jefes: Néstor y Cristina”, había ducho el diplomático en diálogo con radio Provincia, quien no expresó sorpresa de que Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), haya declarado como arrepentido y apuntado directamente contra la ex mandataria.

“Era una banda delictiva, así que para mejorar su posición legal puede hacer cualquier cosa. De cualquier manera es muy positivo que hable (Claudio Uberti) porque ayuda enormemente a desentrañar la trama de corrupción que se montó acá durante 12 años y medio en el país. Antes ya venía de Santa Cruz. Yo creo que va a haber más quebrados, que se ha abierto la caja de Pandora y esta gente con tal de mejorar su posición va a empezar a hablar”, había dicho en 2018.

Alberto Sadous nació en Buenos Aires el 9 de octubre de 1945. Tras recibirse como abogado, realizó cursos de posgrado en The Indian Academy of International Law and Diplomacy, el Institute of Social Studies (La Haya) y el Centro de Investigación de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

Su llegada a la función pública se produjo en 1973 cuando ingresó por concurso al Servicio Exterior de la Nación alcanzando el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en 1998.

A lo largo de su carrera pasó por las Embajadas en Italia, India, Países Bajos y, con rango de embajador, en Malasia (1991-96) y Venezuela. Además de haber sido designado Representante Permanente Alterno ante la XLV Asamblea General de las Naciones Unidas (1990), se desempeñó como Jefe de la Secretaría de seis Cancilleres, Director General de Promoción del Comercio Exterior (1996-98), Subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales (1998-99) y Miembro de la Honorable Junta Calificadora (2002).

También contaba con una extensa carrera en la educación superior: fue profesor en la Universidad del Salvador, Universidad de Luján, Universidad Católica de Salta, Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Belgrano.

Sadous, además, fue el autor de numerosos artículos y cinco libros: Regímenes Políticos Afroasiáticos, La Historia de Okinawa, Los Castex, International Protection of Minorities y Quince Genealogías.

Presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades (2011-15), de la Academia Argentina de Estudios de Asia y África (desde 2011) y Vicepresidente de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (2014-18). Presidente de la Academia Argentina de Ceremonial (2016-19) y Vicepresidente 1º de la Academia Argentina de la Historia (2016-18). Presidente de la International Law Association, Rama Argentina (2017-19). Incluso, recibió el Laurel de Plata a la Personalidad del Año, del Rotary Club de Buenos Aires (2016).

Fue designado Miembro de Número a la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, a la Academia Argentina de la Historia, a la Academia del Plata, al Instituto Nacional Browniano, al Consejo Argentino de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales, a la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta y al Observatorio Argentino de Comunicación Social, entre otras muchas instituciones académicas y culturales.

En 2015 fue nombrado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires e integró el Comité de Acción Política de dicho Partido, desde 2016. A partir de 2019, en tanto, se convirtió en miembro de la Honorable Convención de ese partido.