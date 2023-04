Hace una década, en abril de 2013, se inició una obra prometedora para San Juan. El Museo de Ciencias Naturales, popularmente conocido como "de los dinosaurios", empezó a tener forma poco a poco. Sin embargo, hubo varios traspiés que hicieron que esa obra, que se destaca por sus enormes cilindros, se demorara mucho más de lo previsto. Diez años después, desde el Ministerio de Obras dijeron que la construcción está en un 90% y que por el momento no se puede avanzar mucho porque falta tener el guión del museo. Es decir, el documento que organiza la muestra y su distribución. Ante esto, desde el Ministerio de Turismo dijeron que están trabajando en el guión y que estará listo en aproximadamente un mes. Esto permitirá que esta obra sea finalizada y abierta al público. "Dependemos del guión, pero queremos tener listo el edificio para mediados de este año", dijo Miguel Ángel Toro, subdirector de Arquitectura.

Desde afuera, los cilindros del museo llaman la atención. Es que dan la impresión de que después de mucha espera, la obra ya transita su parte final. Y efectivamente es así. En el interior, personal de la empresa que se encarga de la obra trabaja sin parar: ponen vidrios en las cúpulas, pintan algunos sectores que ya están casi listos y preparan las escaleras y el ascensor panorámico que tendrá este museo. "Estamos en un 90%. El plazo que tenemos es mitad de año, pero eso no depende de nosotros. Estamos esperando que se termine el guión del museo porque eso influye en la obra. Tenemos que conocerlo para definir temas como aberturas, iluminación y hasta saber si colocarán pantallas y dónde, para poder definir terminaciones de las salas. La obra gruesa está lista, pero nos falta también la colocación de pisos, la carpintería y parte de la pintura porque eso está sujeto al guión. La idea no es terminarlo y que después haya que modificarlo porque no se adapta a la muestra. Es decir, no queremos avanzar y tener que dar pasos para atrás", dijo Toro.

Auditorio. Hay algunas salas que ya están listas. Tienen hasta las alfombras colocadas.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Turismo confirmaron que el guión no está terminado. "Estamos trabajando de manera interdisciplinar. Tenemos el asesoramiento de un especialista norteamericano, que trabajó en el museo de Ciencias Naturales de Los Ángeles, y de la fundación Typa, que se dedica a pensar nuevos museos. Y obviamente estamos con el equipo científico local que son los especialistas en el tema", dijo Virginia Agote, secretaria de Cultura, y comentó que una vez que esté terminado, compartirán públicamente los detalles del museo. Sin embargo adelantó que tendrá 10 salas de exposición en las que se podrá conocer sobre la evolución de la Tierra y la vida; la fauna triásica y quienes habitaron San Juan en el Triásico. Además, dijo que en una de ellas se podrá tener acceso al laboratorio en el que se hace la conservación de los restos y se podrá hasta ver cómo son las campañas paleontológicas.

En el centro. La cúpula central está siendo terminada.

Habrá también salas en las que se podrá conocer sobre geología, botánica y, obviamente, dinosaurios en diferentes tamaños y corporizaciones. "También habrá una sala de muestras temporales que contendrá muestras invitadas de otros museos. Estamos trabajando en el detalle del guión. Los contenidos están definidos y en este último mes estamos terminando el diseño puntual. Estamos en comunicación -con el personal de Obras- mostrando avance y no hay tantas trabas, trabajamos en los últimos detalles relacionados a la gráfica y a exhibidores. Es decir, a la parte más visual", dijo y contó que este museo se está diseñando con un equipo de profesionales: museólogos, arquitectos, educadores, artistas audiovisuales, productores, diseñadores de juegos, redactores, diseñadores 3D y el equipo de científicos del Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ. "Tenemos el conocimiento científico, pero debemos hacerlo llegar a todo el mundo. La manera de mostrarlo debe ser atractiva e innovadora y al mismo tiempo accesible", concluyó.

Cronología

Abril de 2013

La empresa Cicon comenzó la obra que está ubicada en las inmedicaciones de España y 25 de Mayo, en Capital. Sin embargo esa empresa avanzó poco en la construcción. Removieron el suelo e hicieron una parte de los cilindros.

Abril de 2015

Luego de dos años, cuando la obra debía estar finalizada, sólo se había construido un 30%. En ese momento, la empresa encargada de la construcción acusó problemas financieros y se le rescindió el contrato. La obra se paralizó.

Agosto de 2018

Luego de un nuevo llamado a licitación, la obra se retomó. Las tareas fueron iniciadas con la continuación de los muros de hormigón armado. Unos meses más tarde, algunos de los cilindros del museo ya tenían el techo terminado.

Septiembre de 2021

Desde el Ministerio de Obras dijeron que la construcción del museo tenía un 80% y que estaban dentro de los plazos dispuestos. En ese momentos comentaron que esperaban finalizar la obra en abril del año pasado, cosa que no sucedió.