Al calor, al ventarrón, a la falta de luz, se sumó que no hay agua potable en varias zonas del Gran San Juan y alrededores, lo que tiene de mal humor a muchas familias y no es para menos. Y ese problema en la prestación del servicio, dicen en OSSE, está íntimamente ligado a la falta de energía en distintos lugares.

No hay agua en casi todo Pocito (Villa Aberastain, barrio Soler, El Carrerito, la Rinconada, los barrios Bella Vista y FOECYT, entre otros); zonas de Rawson (Villa Superiora, laterales del Conector Sur, etc); barriadas de Chimbas y de Santa Lucía (Libertador antes de San Juan, Alto de Sierra, etc); algunas partes de Capital y Rivadavia (La Bebida, por ejemplo). A esto se le suma lugares de Chimbas, y muchas zonas de Albardón, Angaco y 9 de Julio.

"La planta de Marquesado está funcionado bien, ayer hubo baja de presión por alto consumo pero no se cortó", dijo Juan Carlos Caparrós, presidente de OSSE. El funcionario contó que en la tarde del martes se duplicó el consumo de agua al de un día normal, producto de las altas temperaturas.

Y agregó, "hoy el problema es que el 45% del servicio de agua potable es de agua subterránea y es directa de perforaciones, o sea necesita electricidad".

Para reclamos llamar al O800 2226773 o bien por mensaje al 2645064444.

Así las cosas, en la medida que no hay energía no habrá bombas que se enciendan y, una vez que eso ocurra, deberá purgarse las cañerías para retomar la presión y hacer circular el agua, tarea que puede tramitar entre "3 y 4 horas". El sistema cuenta con unas 80 perforaciones y hasta el mediodía casi el 30% no podían echarse a andar por la falta de suministro de energía.