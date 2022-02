San Juan significó la 10ma. provincia que visitó con su moto, con el propósito siempre de contactar a ex combatientes de Malvinas y a familiares de aquellos que ya no estén, tanto para entrevistarlos y conocer su historias y opiniones como para que firmen una bandera que piensa donar a un museo en Usuahia. El próximo 2 de abril se cumplirán 40 años del inicio del conflicto bélico por el que Argentina intentó recuperar las islas que se encuentran bajo la órbita de Gran Bretaña y éste será uno de los reconocimientos más particulares que se realiza.

Su nombre es David Godoy, tiene 34 años y si bien nació en Buenos Aires, se presenta como correntino. Aunque su espíritu nómade lo llevó a estar en 'modo viaje' desde el 8 de enero de 2021, por lo que lleva más de un año recorriendo distintas rutas de nuestro país.

David no tiene familiares que hayan participado directamente en el Conflicto del Atlántico Sur. De hecho, en enero comenzó su periplo tratando de compartir en su canal de Youtube los impresionantes paisajes que se iría encontrando en el camino junto a su vehículo, una Honda Falcon 400cc, y las anécdotas que fueran surgiendo.

El primer cambio fue que se dio cuenta que le atraía más el testimonio de personas de diferentes puntos del país, por la sabiduría que demostraban con las experiencias vividas. Hasta que en septiembre, conectado con el respeto que su madre le inculcó desde pequeño por los símbolos patrios y la gesta de Malvinas, hizo borrón y cuenta nueva y así nació lo que denominó "Proyecto Héroes" en septiembre pasado, cuando ya estaba en plena ruta, que culminará con las banderas firmadas en una institución de Usuahia.

Empezó en Santiago del Estero, pasó por Tucumán, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Rios, Córdoba -donde también le firmó la bandera un formoseño por lo que sinbolicamente también cuenta a esa provincia-, estuvo en San Juan y ahora siguen Mendoza, y toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego. "No pasé por más provincias del Norte por las inundaciones que se registraron", aclaró.

Su visita en cada lugar es una sorpresa para los ex combatientes y familiares. "No quiero comprometerme ni con un día de arribo porque viajar en moto significa disfrutar cada kilómetro pero también estar expuesto a más contratiempos. En la moto reconocemos la fragilidad de la vida", contó y argumentó que sufrió al menos 3 caídas en suelo riojano cuando venía a San Juan. Pero si bien viaja solo, en cada lugar alguna comunidad de motoqueros lo recibe, auxilia, y/o asesora. "En San Juan fueron las agrupaciones Ruta 40 y Desterrados", completó.

En cada visita, por supuesto que también él queda sorprendido. Citó como ejemplo que charló con un niño de 11 años en su paso por Tinogasta -Catamarca- y quedó asombrado por los conocimientos y el interés del chico por lo que ocurrió hace casi 40 años. "En las entevistas con los ex combatientes no busco hablar de las batallas, sino del reencuentro con sus seres queridos, que significa para ellos hoy términos como honor y familia, que sienten que tienen hoy en el corazon", describió.

En San Juan sumó 6 firmas a lo que ya es la segunda bandera y está calculando que a Usuhaia llegará con 3 en total. Intuye que ese momento puede ser una mezcla de satisfacción porque el proyecto termina como era previsto y al mismo tiempo una gran nostalgia porque ya habrá concluido el objetivo. Por eso hay una cuarta bandera, pero esa se quedará con él como trofeo personal.

Mientas tanto sigue viajando en la moto, buscando firmas y recolectando aprendizajes. "De todos los testimonios queda algo. ¿Alguno en particular? El de un ex combatienete que me dijo que lo que pasó, ya es parte del pasado, que hay que hacer foco en el futuro, en la educación. Transmitir lo que sucedió a las próximas generaciones como ocurre con un padre que contagia a su hijo con los colores del equipo de futbol que simpatiza", concluyó para poder seguir. El viaje continúa...