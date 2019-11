Apasionada. Martina Muñoz dijo que tiene dos metas en su vida: convertirse en una violinista famosa y ser presidenta de los argentinos, para lo cual seguirá la carrera de Ciencias Políticas cuando egrese del secundario.

Tiene 13 años y ya se destacó por sus dos pasiones: la música y la solidaridad. Es Martina Muñoz, una violinista sanjuanina que ganó un premio internacional de 1.000 euros (unos 66.000 pesos) y que destinó parte del mismo a llevarles "un poco de alegría" a los niños con cáncer internados en el Hospital Rawson. Fue tras participar en un concurso de la ONG española Iberorquestas Juveniles, integrada por 11 países, incluida la Argentina.

Hace 4 años, Martina ingresó a la Orquesta Escuela sólo por la curiosidad de conocer el mundo de la música. Eligió tocar el violín porque fue el instrumento que más le llamó la atención. Hoy, lo considera la mejor herramienta para expresar sus sentimientos. "Me encanta tocar el violín porque me parece que cuando suena transmite amor. Cada vez que toco lo hago con mucha pasión y parece que eso fue lo que vieron los organizadores de este concurso internacional en el que participé. Aún me cuesta creer que haya sido la única participante argentina en ganar", dijo emocionada Martina.

Contó que se enteró de este concurso de Iberorquestas Juveniles por Internet y que no dudó en participar de la audición. En agosto pasado envió un video interpretando "El concierto en La menor", de Vivaldi y una carta de presentación. Y la semana pasada, con sorpresa incluida, se enteró de que ganó. "Un día estaba practicando con mis compañeros de la Orquesta Escuela y llegó Pilar, la representante de esta ONG en la Argentina, para entregarme personalmente el diploma y el premio de 1.000 euros. Fue una gran sorpresa", dijo la nena.

Con el dinero en mano, Martina pudo concretar dos objetivos. Renovar el violín por otro de mayor calidad y hacer sonreír a los chicos con cáncer que están internados en el Hospital Rawson. Con ayuda de su madre y de su hermana confeccionó tarjetas artesanales y preparó bolsitas con golosinas para llevarles. Ayer en la mañana cumplió con esta misión solidaria. "Eran 8 los chicos que estaban en el hospital y todos se pusieron recontentos con los regalos y más cuando les dije que en las tarjetas debían poner qué regalo le pedirían a Papá Noel. Mi idea es ayudar a conseguir lo que pidieron y entregárselos en Navidad", dijo.

Martina reveló que hace 8 años nacieron sus ganas de ayudar a los chicos oncológicos. Fue a partir de que su mamá la llevara al hospital para que viera que había niños que realmente la estaban pasando mal. "Me puse muy triste con lo que ví, por eso me siento muy feliz cuando puedo hacer algo para ayudarlos. En el 2017 doné 33 centímetros de mi cabello para una peluca oncológica", recordó.

Compromiso. Ayer, Martina visitó a los chicos con cáncer en el Hospital Rawson a quienes les entregó tarjetas, globos y golosinas de regalo.





Rumbo al festival

Hoy Martina Muñoz viajará a Mendoza a participar con la Orquesta Escuela en el Festival Iguazú en Concierto que reúne a orquestas juveniles del país. Este encuentro, cuyo objetivo es fomentar la música en los chicos, durará hasta el 7 de diciembre.