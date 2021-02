El Nivel Inicial, para sus salitas de 3, 4 y 5 años, tiene protocolo definido y el Ministerio de Educación anunció que a diferencia de la división de alumnos en Primaria y Secundaria (hasta 15), los agrupamientos serán de 6 a 8 estudiantes para la presencialidad. Y además, que la asistencia al jardín de infantes será alternadamente por día o por semana, una circunstancia que se adecuará de acuerdo a la realidad de cada institución.

"Los agrupamientos tendrán de 6 a 8 alumnos y para la presencialidad, las autoridades de cada escuela tendrán la posibilidad de optar por días o por semanas. Esto implica que si hay dos agrupamientos, los niños podrán asistir tres días a la semana y dos estarán en casa, para rotar luego; mientras que si por ejemplo existen tres agrupamientos, entonces el grupo A irá un día o semana, el B lo hará a la siguiente y el C en la posterior", explicó Laura Castro, directora de Nivel Inicial del Ministerio de Educación. Cuando no toque presencialidad, los chicos entonces llevarán actividades impresas para desarrollar en casa (serán producciones de lo trabajado en salita) o material que será distribuido a través de Whatsapp.

La normativa de Nivel Inicial establece que en las salas de 3 años la matrícula de cada aula debe tener de 15 a 17 alumnos; en sala de 4 años el cupo es de 20 a 22; y en sala de 5 años, de hasta 25 niños. A esta reglamentación ya vigente, el protocolo Covid ordena que deberá haber divisiones de dos o tres grupos para trabajar la presencialidad. Pero a su vez, dentro de cada salita esos grupos acotados tendrán otras subdivisiones, para formar burbujas. Así, de acuerdo al tamaño de las mesas de trabajo y la separación entre ellas, los chicos se sentarán con uno, dos o sólo tres compañeros más.

"Las docentes tendrán una responsabilidad extra en el desarrollo de habilidades, como trabajar el tema del distanciamiento. Pero también es cierto que los chicos de Nivel Inicial son los más responsables y los primeros en respetar las normas sociales, al punto que suelen recordarle a sus padres qué es lo correcto o no", indicó Castro sobre los nuevos hábitos que se avecinan para los niños de jardín de infantes.

Educación comenzará el 22 de febrero con las inscripciones presenciales de Nivel Inicial. En diciembre, a través de un registro on line, ya anotaron a la mitad de la matrícula provincial y ahora resta la otra parte, por lo tanto las autoridades esperan que no existan esas largas filas de madres y padres buscando anotar a sus hijos. El cronograma establece que primero serán inscriptos los hijos de personal de las escuelas y luego los hermanos de alumnos. Después será el turno para ocupar las vacantes que resten (en los casos en que las inscripciones superen el número de la matrícula habrá sorteos). Aquellos niños que no encuentran lugar serán reubicados por la Dirección de Nivel Inicial.

Se trata de 29.000 alumnos de gestión pública y más de 7.000 de la privada los que en 2021 se sumarán al sistema educativo a través de las salas de 3, 4 y 5 años.

Escuelas

332 Escuelas con salitas de 3; 4 y 6 años existen en la provincia. Se trata de 76 ENI (Escuelas de Nivel Inicial), 57 JINS (Jardines de Infantes Nucleados, que como su nombre refiere agrupan a 4 ó 6 escuelas separadas pero dependientes de una misma administración) y 4 escuelas Normales.

Actos de egresos y cambio de bandera

Por la excepcionalidad de la pandemia y la imposibilidad de que los cuerpos de bandera cambien o existan actos de egreso en 2020, el Ministerio de Educación estableció un cronograma para llevarlos a cabo este año. Así, estas actividades comenzaron ayer y se extenderán hasta el 26 de febrero, teniendo en cuenta las dimensiones del lugar y la cantidad de alumnos.

Bajo cumplimiento de los protocolos sanitarios preventivos, Educación estableció que a los actos solamente asistirán los alumnos del Cuerpo de Bandera saliente y los que se incorporan, además de los padres o tutores.

A su vez, para el acto de egreso únicamente deberán asistir los alumnos y sus padres, para reducir la cantidad de personas.