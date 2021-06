Luego de que el Consejo Federal de Educación resolvió que la decisión de adelantar las vacaciones de invierno dependerá de cada provincia, en San Juan ya tienen un plan de acción para evaluar. Y es que en la búsqueda de mitigar el impacto de la segunda ola de covid-19, no descartan adelantar el receso escolar de invierno y a la vez extenderlo, por lo que en ese caso abarcará todo el mes de julio. El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, le anunció a DIARIO DE CUYO que el próximo 25 de junio, a las 10, mantendrá una reunión junto a autoridades de Salud Pública y de los gremios paritarios para tomar una decisión.

"Para el regreso a clases en forma presencial cuidada y voluntaria establecimos reuniones de evaluación cada viernes. Ahora tuvimos la primera (ver aparte); el viernes 11 tendremos la segunda y cuando nos toque la evaluación del 25 de junio trataremos además si se modifica el calendario escolar. Y en virtud de la situación sanitaria de la provincia y de las resoluciones emergentes del Consejo Federal de Educación está la posibilidad de extender el receso invernal", dijo de los Ríos.

El ciclo lectivo 2021 establece que el receso está previsto del 12 al 23 de julio; sin embargo frente a esta situación de pandemia no descartan comenzar con el parate la semana previa al 12 y luego extenderlo hasta el 30 de julio, por lo tanto las clases volverán el lunes 2 de agosto.

"Esta es una posibilidad, como también que en vez de cuatro sean tres las semanas de receso. Como sea, será clave lo que indique Salud Pública sobre el status sanitario de la provincia, puesto que el ministro Nicolás Trotta manifestó que cualquier modificación en el calendario escolar tendrá que ir de la mano de la evidencia científica que transite cada una de las jurisdicciones, ya que sin dudas una acción de este tipo tiene un costo educativo", explicó de los Ríos.

Hay un antecedente de una medida similar y sucedió en 2009, durante la epidemia de la Gripe A: entonces la provincia resolvió adelantar y extender el receso invernal para evitar contagios.

Covid: fallecieron 8 personas



El Ministerio de Salud Pública reportó ayer la muerte de ocho personas a causa de covid-19, por lo tanto el acumulado de muertes se eleva a 744. Los últimos decesos corresponden a cuatro mujeres de 75 a 86 años y de cuatro hombres, de 49 a 70 años.

Por otro lado, nuevamente hubo una disminución en la cantidad de casos detectados. Ayer fueron 534 y de esta manera el acumulado es de 44.202 infectados. De ellos, hay 9.269 casos activos, es decir, tienen infección en curso.

Precisamente, hay 303 pacientes internados en las áreas de covid-19, entre quienes se encuentra la ministra de Salud, Alejandra Venerando, quien ayer tuvo complicaciones en su estado y fue derivada al CEMEC. A su vez, hay 132 internados en terapia intensiva, 67 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

En cuanto a la ocupación de camas de área crítica, ayer era de 87,6%, por lo tanto hay 24 unidades disponibles en el área pública y 4 en el sector privado.

Dicen que los docentes no duplicarán su trabajo



En la cuenta regresiva para el retorno a las aulas con la presencialidad cuidada voluntaria, desde el Ministerio de Educación de la provincia informaron que la iniciativa no implicará una nueva modalidad, por lo tanto los docentes seguirán trabajando con las guías pedagógicas tal como lo venían realizando desde el 1 de marzo. Esto quiere decir que la planificación de tareas para la presencialidad y no presencialidad de acuerdo a la alternancia establecida al inicio del ciclo lectivo no tendrá alteraciones y por lo tanto no habrá un trabajo extra con los alumnos cuyos padres decidan no enviarlos a la escuela desde este lunes, dijeron. "La jornada laboral de cada uno de los docentes será respetada en su totalidad; el docente no va a realizar tareas por fuera de sus horas laborales", explicaron en un comunicado.

Esto fue en respuesta a uno de los aspectos que más dudas y quejas recibió de un sector luego del anuncio del regreso a clases presenciales, pues fue incorporada la voluntariedad de las familias de no llevar los chicos a la escuela. De hecho, el jueves a la noche hubo una protesta frente a la medida.

Ayer, tras la reunión técnica para pulir detalles de la vuelta a las aulas, en Educación explicaron que los docentes trabajarán con el formato de guía pedagógica que ya se viene aplicando, a la vez que dijeron que mantendrán la planificación quincenal (o semanal) con los grupos de alumnos que alternan la presencialidad y las tareas que realizan en sus casas.

Las autoridades ayer indicaron que el planteo que se generó sobre que los docentes iban a tener que trabajar doble entre presencialidad y virtualidad pudo generarse por una confusión, ya que durante los días en que no hubo presencialidad, en algunas escuelas implementaron alternativas de clases virtuales, pero que ahora eso no sucederá. También, resaltaron el derecho a desconexión, por lo tanto la obligación docente de estar conectado será en horarios laborales.