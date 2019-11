Sarmiento se sumó a la lista de departamentos que ya eligieron su representante para la Fiesta Nacional del Sol 2020. Celeste Sánchez, la nueva Embajadora, tiene 28 años, es publicista y estudia la Licenciatura en Psicología. En una entrevista con DIARIO DE CUYO comentó que le gusta ser independiente, que trabaja en un delivery de sushi como cajera y recepcionista y que nunca antes había pensado representar a su departamento. Dijo que no le gustaba la idea de ser Reina, pero que ahora que la fiesta cambió decidió presentarse para mostrarse tal cual es.





-¿Qué te impulsó a candidatearte?

-No tenía perfil para Reina, no sé ni usar un vestido y por eso no consideraba esta elección en años anteriores. Miraba los videos de la noche de la elección y me reía porque no sé saludar como lo hacen las candidatas. Además, considero que no soy buena ni desfilando. De hecho la única vez que usé vestido fue para mi graduación. Antes no iba a ser yo, pero ahora me puedo mostrar desde otro lado. No importa la ropa que lleve puesta, sino lo que soy. El cambio de Reina a Embajadora me abrió una puerta.



-En tu departamento hubo una candidata trans, ¿qué te generó que ella se presentara?

-Cuando la gente se enteró de que Bárbara -ver aparte- iba a ser candidata, se dijeron muchas cosas, pero no les presté atención a esos dichos. Esta fiesta va a ser una prueba para todas las mujeres. Vamos a encontrar muchos mensajes, porque todas tenemos distintas historias. La elección era una prueba para ella, para mí y para Milagros -la otra candidata- y fuimos tratadas por igual todas. Me encanta que todas las mujeres se animen, que sepan que pueden ser representantes y que ni siquiera importa la edad.



-¿Qué te parece que la comunidad homosexual avance en derechos?

-Me gusta. Cuando uno se cuestiona estas cosas es porque está haciendo una diferencia o está discriminando. No me parece un problema, ni nada para cuestionar. Son personas iguales a todas.



-¿Cómo ves a las mujeres actuales?

-Me encanta la independencia que están tomando las mujeres. Casi todos mis clientes a los que les hago publicidades son mujeres emprendedoras. Me gusta ver que se van renovando y cómo hacen para crecer día a día. Soy independiente y estoy incentivando a mi mamá a que lo sea. Estamos orientándola para que haga cosas nuevas a pesar de su edad y la estamos ayudando para que termine la escuela secundaria. Ella es de otra generación y las mujeres de su edad también están cambiando y eso está bueno porque el avance está llegando para todas.



-¿Qué le falta a tu departamento para mejorar?

-Estamos creciendo de a poco, sobre todo con lo que es mejoras en la Ruta 40. Se está potenciando mucho el deporte, que acá es sumamente importante para los distritos. En Punta del Médano, mi distrito, el deporte es fundamental. Es la razón por la que todo el pueblo se junta y tiene un momento de comunión. En cuanto a lo que nos falta, me gustaría que haya más oferta educativa porque a los sarmientino nos cuesta mucho ir a estudiar a la ciudad.



-¿Estas a favor o en contra de despenalizar el aborto?

-Es una posición que aún no tomo y no siento la presión de tener una postura. El problema que tenemos como sociedad es que siempre queremos que las cosas sean blancas o negras, pero la vida no es así. Para mí, todas las cosas son relativas, las evalúo mucho y no puedo decir que estoy de un lado o del otro.

Barby, la trans que quedará en la historia



Antes de que se abrieran las inscripciones para candidatas a Embajadora departamental, Bárbara Pacheco hizo saber su deseo de presentarse, y cumplió. No sólo se convirtió en una de las primeras candidatas trans de la provincia para representar a su departamento en la Fiesta Nacional del Sol, sino que hasta quedará en la historia de San Juan. Es que la joven fue elegida Embajadora Suplente (segundo lugar), un puesto que nunca antes había sido ocupado por una mujer trans.



Es oriunda del departamento Sarmiento, estudia Administración Pública y trabaja como modelo. Barby, como todos la conocen, tiene una larga trayectoria en concursos de belleza. De hecho en 2007 fue la Virreina de la Fiesta Gay del Sol y hasta representó a Argentina en un certamen en España, ya que fue Miss Trans Argentina. Ahora logró colocarse una de las bandas más importantes de San Juan. Además de Barby, hay chicas trans que se presentarán para Embajadora de Caucete y Chimbas.