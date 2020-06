Ayer fue un día clave para el comercio sanjuanino: los locales recibieron a personas sin importar la terminación del DNI y los niños y adultos mayores de 60 años pudieron concurrir a los negocios sin tener límite de horario. Esta nueva "normalidad" hizo que el movimiento de personas fuera mayor a otras veces. Hubo muchas familias con chicos, que no pudieron disimular la alegría de salir a pasear.

Gran parte de los padres que fueron al microcentro, acompañados de sus hijos, dijeron que lo hicieron para comprar zapatillas o ropa, pues necesitaban medirles a los niños. Desde la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez dijo que estaban felices porque luego de varios meses el día de ayer fue bisagra. "Fue el primer día en el que el movimiento de gente se notó y casi todos llevaban bolsitas. Es decir, hicieron compras", explicó.

En los comercios no hubo trabajadores pidiendo el DNI y tomando los datos de las personas que ingresaron. Esto, a pesar de que en un primer momento dijeron que se iba a seguir haciendo, a pesar de habilitar a todas las terminaciones de documento. Sí hubo muchos locales en los que en la puerta colocaron mesas con alcohol en gel y carteles en los que pidieron que se mantenga la distancia o que sólo permitían el ingreso de una determinada cantidad de personas. Es por esto que las filas en algunas veredas fueron muy extensas.

Niños sentados en los bancos del cruce de la Peatonal, papás con los carritos de los bebés y hasta familias completas mirando vidrieras son algunas de las postales que ayer se volvieron a ver luego de varios meses (ver aparte). "Aprovechamos para salir en familia. Trajimos a mi mamá -mayor de 60 años- y a mis hijos que no habían salido nunca", dijo Rosario Bustamante, de Rawson, y comentó que aprovechó para comprarles calzado a sus tres niños, pues ya les estaban quedando chicos todos los que tenían. Al igual que ella, hubo varias mamás que reiteraron que cuando se enteraron que podían hacer las compras acompañadas de los niños no dudaron ni un momento en llevarlos. "El mes pasado le compré a uno de mis hijos las zapatillas y tuve que ir y volver tres veces porque no le quedaban bien. Ahora directamente traje al otro para ahorrarme los viajes", dijo Sandra Suárez y agregó que estaba sorprendida por la cantidad de gente que vio.

Ante este panorama alentador para la economía, los vendedores de varios locales dijeron que era el primer día, desde que se volvió a habilitar el comercio, que tenían tanta clientela. En este mismo sentido, Rodríguez dijo que entre las 11,30 y las 13 fue el horario pico. "Vimos muchas familias y muchas personas mayores. También observamos que los comerciante estuvieron satisfechos", remató.

De compras, en familia

Tadeo Arbó y sus hijos Exequiel (9) y Simón (3) esperaron en la vereda que el resto de la familia comprara en un local. "Los chicos están felices con la salida. Mi señora está adentro con mi nena comprando y nosotros para no estar amontonados nos quedamos acá. Trajimos a los chicos pero no dejamos que toquen nada", dijo el hombre.

Rápido, por unas zapatillas

"No imaginábamos que iba a haber tantas personas. Compramos zapatillas para ella y nos vamos porque me da un poco de miedo. Mi hija no había salido a ningún lado y está re contenta. Le cuesta un poco acostumbrarse al barbijo, pero está bien", dijo Yohana Videla, que estuvo acompañada de su hermana Noemí y su hija Nahir.

Un paseo bien corto

Lita Marreli (67) y Bruno Giancola (71) salieron a hacer unas compras por el Día del Padre. Sin embargo, vieron tantas personas en el centro que decidieron volver a su casa y regresar a la Peatonal luego del mediodía. "Está bueno venir a la hora que uno pueda, pero nos da un poco de miedo tanta gente así que nos vamos, porque hay que cuidarse", dijo la mujer.

Cronología

11 de mayo

Luego de más de un mes cerrado, el comercio volvió a abrir. Se atendía por terminación de documento.

18 de mayo

En medio de una nueva flexibilización de la cuarentena, se dispuso que los mayores de 60 años podían ir al comercio de 14 a 16.

1 de junio

Sacaron las vallas de la Peatonal y los comerciantes empezaron a ser los responsables de pedir los DNI.

9 de junio

El comercio a cielo abierto recuperó las 8 horas de trabajo. Desde ese día abre de 10 a 18. Los shopings, de 11 a 22.