En el único juego del sábado de la LVA RUS en Mar del Plata, el local Once Unidos metió un muy buen resultado para seguir prendido en la lucha por las primeras posiciones de la tabla. El equipo verdiblanco derrotó a Obras de San Juan en sets corridos, con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18.

Obras empezó el juego agresivo desde el saque, con aces de Alamino y Sánchez, y eso le permitió mantenerse arriba cuando Once Unidos empezó a jugar. Sin embargo, un par de errores de ataque dejaron al local a uno en 10-9 y Zelayeta, también desde el saque, aprovechó para el empate en el punto 10. Aunque el equipo sanjuanino recuperó el mando, no pudo despegarse y Once Unidos, con un ace de Gazaba y un bloqueo de Macció, quedó arriba por primera vez en 22-20. Ahí, aceleró (Gazaba siguió dañino desde el saque) y completó la remontada por 25-21.

El segundo episodio fue parejo desde el arranque, con vaivenes de un par de puntos para cada bando. Zelayeta y Layús ganaron protagonismo en el local, mientras que Obras dependió mucho de un Elgueta algo controlado por el bloqueo-defensa rival. Y de nuevo, el momento de Once Unidos llegó en el final: Zelayeta comandó la carga al 24-20 y Quiroga lo cerró en 25-22.

Obras sintió el golpe del 0-2 y cayó en errores que le dieron rápido control a su rival (5-2), chance que Once no desperdició: score de 13-9 luego de dos aces consecutivos de Zelayeta. No hubo más resistencia del lado sanjuanino y el local, con Aulisi incorporado a la línea de fuego, avanzó a 16-9 y luego a 21-12. Aun con rotación de jugadores, el dueño de casa no aflojó y desató el festejo de su gente en 25-18 nuevamente con Quiroga para el tanto final.

Síntesis

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (2), Bautista Gazaba (12); Joaquín Layús (9), Iván Quiroga (6); Mauro Zelayeta (15), Santiago Aulisi (10). Líberos: Matías Martín, Ezequiel Ferrín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi, Juan Manuel Rojas (1), Tomás Russo, Lukas Rojas.

Obras de San Juan: Nicolás Sánchez (1), Gerónimo Elgueta (13); Ramiro Benítez (6), Miguel Liand (3); Juan Alamino (7), Luiz Henrique Damas “Pastor” (10). Líbero: Lautaro Morales. Entrenador: Santiago Paredes. Ingresaron: Juan Pablo Lueje, Juan Sánchez, Nicolás Miñana (3).

Parciales: 25-21, 25-22, 25-18

Árbitros: Pablo Pérez - Karina René

Estadio: Club Once Unidos, Mar del Plata