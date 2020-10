Agencias, hoteleros y empresarios del transporte terrestre no ocultaron ayer la sorpresa por el anuncio de que regresará en forma inminente la actividad de los vuelos entre provincias y los micros de larga distancia. Pero aún subsisten varias dudas, con respecto a temas tales como la hotelería, qué pasará con el turismo interno y cómo serán los protocolos en las diferentes provincias, y pidieron saber con anticipación la fecha en que ocurrirá porque deben adecuar toda la infraestructura y servicio que en casos por ejemplo de las empresas de transporte terrestre permanecen cerradas hace 7 meses. Para ir definiendo esas cuestiones, justamente ayer tarde se realizó una videoconferencia entre funcionarios provinciales con el ministro de Transporte, Mario Meoni. Allí la titular de la cartera de Gobierno, Fabiola Aubone, dijo que pidió a sus pares provinciales la aplicación de un protocolo unificado para los pasajeros, en todo el territorio nacional. Hoy habrá otra reunión federal donde se expondrá la respuesta de cada uno de sus gobernadores. San Juan pidió la habilitación para la penúltima semana de octubre y la habilitación total del sector turístico. Aubone dijo ayer que en el caso de San Juan, Uñac tendrá que decidir cuántas frecuencias de vuelos y micros solicita al Ministerio de Transporte nacional, y para qué fechas. La ministra de Turismo Claudia Grynzpan adelantó que la fecha podría ser el 19 de octubre, mientras que Aubone dijo anoche respecto a las frecuencias, que serán "muy graduales".

"La verdad no sabíamos que el Gobierno iba a pedir el regreso de vuelos y micros este mes", dijo sorprendido Fabio Nievas, presidente de la Cámara hotelera y gastronómica. No obstante, admitió que el sector está expectante, y preparado para reanudar actividades porque por ejemplo los hoteles han estado trabajando con repatriados y hasta alojando a positivos de Covid. "Es necesario empezar y en el proceso ir mejorando los problemas", dijo, y destacó que es fundamental para el programa Preventa de turismo. Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Agencias dijo que la noticia de la reapertura de vuelos y transporte terrestre cayó "muy bien, por la necesidad de activar el sector turístico" y dijo que hay buenas expectativas. Pero señaló que el gran desafío será unificar protocolos, algo que es fundamental sobre todo para el transporte terrestre y las salidas grupales. "También debemos tener habilitado el turismo interno, para que lleguen turistas, se tienen que dar todas las condiciones juntas", señaló. Aubone destacó que la reapertura será para actividades esenciales y de temas de salud. Pero en ese universo entran el sector industrial, del comercio y las actividades productivas, que en el sector es conocido como turismo corporativo. "Un 80% de personas que entran o salen de la provincia es turismo corporativo, así que es importante empezar a activar el tema", dijo Giménez.

Desde el sector de los micros de larga distancia, Mario Verdeguer, presidente de las empresas Autotransporte San Juan y San Juan-Mar del Plata se mostró ansioso por la noticia y pidió previsibilidad porque el sector debe adecuar todas sus operaciones como por ejemplo las boleterías en la Terminal que desde marzo están cerradas (ver recuadro). Opinó que es necesario reactivar todo el turismo en forma integral, porque para un sector que está casi quebrado, no será rentable poner en marcha colectivos "para llevar dos o tres personas de actividad esencial". También mencionó que junto a sus pares de otras empresas ven necesario que se apliquen protocolos únicos en las diferentes provincias para poder trabajar. Por su parte, Grynszpan, dijo respecto a que Aerolíneas Argentinas ya está ofreciendo vuelos a San Juan para el 20 de octubre, que habrá que esperar definiciones de parte de la Nación respecto a si efectivamente ese día regresa la actividad. En cuanto al turismo interno, que aún permanece cerrado, deslizó que ante el movimiento de ingresos de otras provincias, "necesariamente la situación nos va a llevar a habilitar los servicios de alojamiento y otros servicios turísticos".

Boleterías en la Terminal



Tras conocerse la noticia de la reanudación de la actividad, las empresas de colectivos de larga distancia ayer comenzaron a desempolvar las unidades y realizarles la limpieza normal, recambiar los filtros de aire acondicionado, quitarles el gasoil viejo de los tanques de combustible y hacerlos arrancar, ya que llevan siete meses parados. En la Terminal también las boleterías están abandonadas. Los empresarios explicaron que muchas compañías no han pagado las boletas de energía eléctrica y otros servicios como internet, por lo que tendrán que realizar trámites para reanudarlos para empezar a operar con la venta de pasajes gradualmente. También deberán resolver los reemplazos del personal de riesgo que no puede ir a trabajar. "Pero queremos arrancar de cualquier manera, el sector está quebrado no aguanta más", dijo Verdeguer.

Para entrar a San Juan



El Gobierno provincial decidió que para ingresar a San Juan deben presentar en los controles policiales de ingreso o en cualquier otro lugar de ingreso, un examen de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) con resultado no detectable o negativo de Covid 19 de hasta 72 horas previas. En el control policial se les realizará además un test rápido y si el resultado es negativo, puede ingresar a la provincia sin ninguna otra condición.Si no tienen PCR deberán realizárselo y hacer de 3 a 5 días de cuarentena en hotel.

La modalidad estará a cargo de cada provincia



A partir de la publicación ayer de la resolución del Ministerio de Transporte que habilita los vuelos regulares, las líneas aéreas que operan en el mercado de cabotaje pueden comenzar a programar sus nuevos cronogramas. Sin embargo, las autorizaciones dependerán de la decisión final de los gobiernos provinciales, que determinarán cuántos vuelos recibirá cada distrito. En el caso de San Juan, este diario adelantó ayer que el gobernador Sergio Uñac pedirá que aquí se habiliten todos los servicios, incluido el turismo.

El presidente del Grupo Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, confirmó ayer que la empresa ya presentó una propuesta de programación tentativa con casi 50 vuelos semanales (entre dos y cuatro vuelos semanales por provincia), pero que la decisión final va a estar supeditada a lo que resuelvan las provincias, según explicó en declaraciones a Télam.

Aerolíneas Argentinas tiene un cronograma que incluye vuelos desde Buenos Aires a Córdoba (con 4 frecuencias semanales del 19 al 25 de octubre hasta llegar a 14 a mediados de noviembre), Mendoza (3 en la primera semana y 14 en noviembre), Bariloche (2 en la primera semana y 7 en noviembre). También entre uno y dos vuelos semanales a Neuquén, Salta, Tucumán, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Trelew, Mar del Plata, Posadas, Resistencia, Santa Rosa, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Calafate, Jujuy, Río Grande y Río Gallegos, entre otros destinos, entre los que estaría San Juan.

Para las primeras semanas, no están previstos vuelos entre Córdoba y Neuquén, Mendoza y Neuquén, Comodoro Rivadavia y Neuquén, pero sí hay previsiones de esas rutas para noviembre. También para San Rafael y Esquel.

Cómo se viajará en avión y micros

Los protocolos de seguridad sanitaria que se aplicarán en los vuelos de cabotaje comercial y aviación en general para prevenir la propagación del coronavirus incluyen limitaciones para el ingreso a las estaciones aéreas, controles de temperatura y uso obligatorio de barbijo tricapa para los pasajeros, informó el Ministerio de Transporte. Las medidas también abarcan a los servicios de transporte terrestre de media y larga distancia, que deberán regirse por un protocolo similar al de los aviones, aunque desde la cartera de Transporte se aclaró que la implementación de estos servicios demandará algo más de tiempo. En lo que hace a los aviones, en una primera instancia solamente podrán viajar quienes posean el Certificado Único Habilitante para Circulación Emergencia Covid-19. No se entregarán mantas ni auriculares, tampoco habrá servicios de comidas o bebidas. Las salas VIP permanecerán cerradas y el embarque se hará de a grupos reducidos y de forma ordenada, manteniendo el distanciamiento.