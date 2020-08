La crisis económica que se intensificó con la llegada de la pandemia por coronavirus hizo que muchos se las ingeniaran para poder subsistir, pagar sueldos y otros gastos indispensables. La Escuela Obreros del Porvenir, de Capital, fue una de las que tuvieron que arreglárselas para poder seguir funcionando. La institución, que es mutual y que hace poco cumplió 105 años, recibe un subsidio del Estado para el pago de sueldos, pero tiene un gasto fijo de más de $160.000 en honorarios de administrativos, ordenanzas y los servicios. En este contexto, la asociación mutual que maneja esta escuela (son todos docentes) comenzó a hacer comidas para vender y juntar fondos. "Empezamos donando un monto fijo del sueldo, pero después se nos complicó porque hay docentes que no pueden. Entonces empezamos a hacer comidas", dijo Fernando García, uno de los referentes de la escuela y comentó que gracias a la venta de empanadas, pollos y paellas podrán pagar el aguinaldo a los trabajadores que no cobran los sueldos del Ministerio de Educación. Una estrategia similar había puesto en marcha el único colegio Evangélico que hay en San Juan, pero en este caso con carneos y su venta.

Al igual que la escuela de la Iglesia Esmirna, que usó la casa de campo de algunas familias y recibieron mucha ayuda de los fieles, los trabajadores de la Escuela Obreros del Porvenir también hicieron todo a pulmón. "Somos una escuela de capacitación laboral y eso hace que muchos alumnos hayan desertado y por consiguiente hayamos perdido ingresos económicos. Cuando comenzó el 2020 teníamos una matrícula de 750 estudiantes y actualmente llegan, con suerte, a los 200", dijo García y comentó que la escuela bajó la cuota mensual para que los estudiantes no abandonen, pero eso no fue suficiente. Según una evaluación que hacen ellos, muchos alumnos también dejaron sus estudios por el hecho de que no pueden hacer las prácticas.

Aprovechando que tienen las herramientas y profesores que saben de cocina, la escuela se convirtió en un restaurante de take away. "Con la comisión directiva comenzamos a buscar la forma de poder juntar fondos, porque si no, habrá personas que no podrán cobrar sus sueldos. Eso sin contar otros gastos como el agua, la luz y muchas cosas más", agregó el profesor y dijo que empezaron a cocinar con un grupo reducido de docentes para poder respetar el distanciamiento social, pero que ahora piensan incorporar más profesores para poder hacer más variedad de comidas. A la vez, dijo que están trabajando en un proyecto para poder ofrecer servicios de electricidad, metalurgia, reparaciones técnicas de heladeras y otras cosas más, debido a que la escuela cuenta con todas las herramientas como para trabajar como talleres. Esto, para seguir recaudando fondos.



En las redes sociales

A través de las redes sociales de la escuela (en Facebook, Obreros del Porvenir) suben las publicaciones cada vez que hacen comidas. Los interesados en ayudar pueden contactarse con ellos a través de este medio, pues sólo venden por pedido.