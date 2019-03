El Momo Challenge es un desafío virtual que volvió a tomar fuerza en las últimas semanas en todo el mundo. Sobre todo, luego de que un niño de 11 años se suicidara en Miami, tras seguir las instrucciones de este terrorífico personaje que comenzó a aparecer hasta en videos infantiles. En este contexto, la alarma se encendió en padres sanjuaninos que comentaron que sus hijos vieron videos en los que el mismo Momo les daba instrucciones para que se hicieran daño o lastimaran a algún familiar.



En julio del año pasado se comenzó a escuchar hablar de Momo, una figura que parece una mujer que prácticamente no tiene nariz y que tiene un aspecto espeluznante. En ese momento decían que se trataba de una especie de monstruo, que a través de Whatsapp podía mantener una conversación aterradora con todo aquel que lo agregara a sus contactos. En esos mensajes la terrorífica imagen incitaba a cumplir retos que al final desencadenaban en la muerte de la persona. Si bien Momo desapareció rápidamente de los portales de noticias, en Argentina hubo un caso en la localidad de Ingeniero Maschwitz, en Buenos Aires, de una niña de 12 años que se suicidó. Se sospechó que había seguido instrucciones de Momo.



Actualmente el fenómeno volvió a ser noticia. Ese desafío mutó, pues ya no se trata de un monstruo que agrega contactos a Whatsapp, sino que aparece en videos infantiles. Según testimonios de padres sanjuaninos, el siniestro personaje, que induce a que los chicos hasta se corten las venas de sus brazos, aparece en la mitad de los videos de Youtube y Youtube Kids. Esto, a pesar que a nivel mundial la plataforma más famosa de videos dijo, a través de un comunicado, que "no hemos recibido evidencia de videos que muestren o promuevan el reto Momo en Youtube".



En este contexto, papás sanjuaninos se animaron a contar sus experiencias, con el objetivo de prevenir a otros padres. "Mi hija -tiene 6 años- estaba viendo un videito de Youtube y se le apareció Momo. Comenzó gritar y a llorar. Me alarmó esa reacción y cuando vi el teléfono salía la muñeca esa contándole cómo debía hacer para matar a su mamá con un cuchillo, porque caso contrario se le iba a aparecer en la noche. Eso fue en la siesta y no podíamos calmarla. Durante la noche no quiso dormir, pasó toda la noche llorando", dijo Patricia Nievas, y comentó que ella le explicó que se trataba de una imagen que no era real y que sólo estaba hecho para asustar a los chicos. Desde ese día Patricia no deja que su hija vea videos en el celular. "Sólo la dejo que mire tele y Netflix", agregó y comentó que a varios compañeros de su hija les pasó lo mismo.



Según algunos papás el instructivo del Momo aparece en videos de canciones, en tutoriales para fabricar slime o en videos que enseñan a jugar al Minecraft o al Fortnite, dos videojuegos que son muy populares. Eso comentaron Rocío Alfaro y Antonio Pérez, quienes dijeron que desde ese momento sus hijos no hacen otra cosa que no sea hablar de este personaje. Según estos papás, Momo les enseñaba cómo debían cortarse las venas de sus bracitos, porque si no se los iba a hacer él durante la noche, mientras ellos durmieran. "Desde ese día, mi hija duerme con la luz encendida", agregó Rocío y dijo que su nena lo vio en un video de bailes, del juego Roblox.



"Mi hijo tiene 6 años y desde que vio a Momo, no quiere ver más videos de Youtube, le vuelve el miedo de noche y ni siquiera quiere usar los juegos instalados en mi celular. Él va a la escuela en la mañana y normalmente por la siesta usa la computadora. Ahí accede a Youtube, Youtube Kids -tiene su propia cuenta con todos los filtros que le pusimos- y la web de Cartoon Network, además de juegos descargados en el disco duro. Él mira muchos tutoriales sobre sus juegos preferidos, y fue justamente en un video sobre Minecraft que se le apareció Momo de la nada. Yo me enteré después, cuando le comentamos que a muchos nenes les estaba pasando. Para que supiera de qué hablábamos, con la mamá le mostramos una captura de Momo en mi celular: se aterró, entró en crisis, estuvo llorando mucho tiempo y decía cosas como 'no quiero vivir más'. Es terrible, nos desespera verlo así, y todo por las maniobras de algún desquiciado enfermo que mete miedo en los chicos", dijo Alejandro Flores y agregó que desde ese momento están más alertas que antes y que hablan mucho con su hijo para explicarle que no son ciertas las amenazas de Momo y que no se le va a presentar personalmente de noche, en su dormitorio.

Claves



1 Según los especialistas, se recomienda prestarles atención a los chicos y ver si modifican su comportamiento.



2 Los papás deben prestar especial atención a los horarios y a las páginas que visitan los chicos en la web.



3 Es necesario que los padres enseñen a sus hijos a que no den información ni se comuniquen con extraños en internet.



4 Explicar los peligros a los que se exponen los chicos en caso de ver y seguir las instrucciones del siniestro Momo.

Opinión

Fabricio Ferrero - Especialista en Redes Sociales



Cualquier desafío maligno va a afectar más que nada a chicos que tienen problemas o que tienen baja autoestima. Es por esto que es importante hablar con los hijos para que ellos puedan contar cuando les aparezca esta imagen. Hay que trabajar para que los hijos tengan una mente fuerte. Se trata de un juego con mensajes que llaman la atención y que hacen que los chicos estén cada vez más metidos, y en ocasiones ataca la cabeza de los niños y los lleva a cosas malas. Es bueno que los papás hablen el mismo lenguaje que sus hijos. Es por esto que deben meterse en las redes que usan los chicos y hablar sobre qué les gusta de una página web, de un juego, de un video o de una aplicación. Esto, para saber bien con qué fin las usan y para poder ayudarlos en caso de que los chicos tengan algún conflicto. Sobre todo cuando son tan pequeños.



Insisto que es muy importante hablar con los hijos. Actualmente el Momo llega desde cualquier plataforma. Se trata de una imagen que lleva a hacer cosas malas y a que los chicos estén muy asustados. En este contexto, lo importante es charlar con los hijos. Muchas personas creen que se trata de algo misterioso o que tiene alguna magia, pero no funciona así.

Gabriel Martínez - Psicólogo



Yo recomiendo que los chicos no vean videos cuando son tan pequeños. Es preferible que usen otros juguetes. Considero que muchas veces los papás, para mantener a los niños tranquilos, les dan el celular para que vean videos, y eso los pone en riesgo. La nueva versión de Momo es más parásita que la anterior ya que se engancha o se pega a videos infantiles y llega a chicos que tienen 4 años o un poco más. Con esta edad, todo lo que los chicos ven en la televisión o en el celular para ellos es real y eso es lo que les genera tanto miedo. No saben distinguir entre la vida virtual o la realidad.



Es por esto, que los chicos quedan cargados de angustia cuando ven este personaje. En estos casos hay que explicarles que es un personaje malo, creado por alguien malo. Hay que decirles que fue hecho para lastimar a los chicos y que ellos no deben verlo. Hay que hablarles con simpleza. Mientras que en los casos de chicos que nunca hayan visto a este personaje hay que decirles que existe en internet y que les puede aparecer en los dispositivos. Yo recomiendo que no lo muestren porque puede generar curiosidad y puede que los chicos lo busquen para verlo. Actualmente desde pequeños ellos saben usar los buscadores de internet.