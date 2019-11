Desesperados, hartos de golpear puertas y esperar los largos tiempos de la Justicia sanjuanina, padres que no pueden ver a sus hijos decidieron esta mañana encadenarse frente a los juzgados de Familia de calle Mitre casi Jujuy.

Con pancartas en sus manos y cadenas en sus cinturas, se hicieron oír. Son integrantes de la ONG 'Papás en Lucha' que viene haciendo tareas vinculadas a aceitar los mecanismos que les permitan a muchos hombres recuperar el vínculo con sus hijos.

"Hay padres que hace 8 años que no ven a sus hijos, otros que 6, porque sus causas están están estancadas. La lentitud que tiene la Justicia y el favoritismo hacia la parte femenina es increíble", dijo uno de los papás, Miguel Molinero.

"El impedimento de contacto no sólo es con los papás, es con los abuelos, tíos. Hay gente que se muere esperando verlos".

"Yo le quisiera decir a algunos jueces que primero somos padres y después cajeros automáticos, yo no puedo pagar la cuota de un niño del cual no sé nada, porque no lo veo", sentenció.

Todos tenían en sus manos fotos de sus hijos que logran rescatar de redes sociales, porque hace años que no comparten tiempo con ellos.