A tres meses de que comenzó la cuarentena las dificultades del sector fabril -uno de los pilares de la economía provincial- se siguen profundizando, a pesar de que en San Juan la totalidad de la industria ya está en actividad. Una encuesta entre industrias de San Juan hecha a principios de este mes, revela que el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el abastecimiento son los principales problemas que desvelan a las empresas fabriles en la crisis actual desatada por el coronavirus.

Además, con una caída de ventas fuerte, seis de cada diez empresas dicen que corren riesgo de sucumbir y cerrar las persianas en los próximos doce meses, si continúa la pandemia y el escenario económico adverso que trajo aparejado. Los datos surgen de las respuestas de industrias sanjuaninas en la encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina a principios de junio. Respondieron 35 industrias de las más grandes, que representan casi 4.000 puestos de trabajo en San Juan. En el informe se observa que la mitad de los establecimientos no pudieron pagar los impuestos provinciales el mes pasado, mientras que un número similar de empresas -el 47%- indicó que no pagó los impuestos nacionales (ver infografía).

Un 20% evalúa la posibilidad de un concurso preventivo.

Sólo a los proveedores les cumplieron un poco más -un 60% dijo que les pagó-, y mayor fue el cumplimiento con los vencimientos de servicios de luz, agua y gas, por razones obvias ya que sin ellos no podrían funcionar. No obstante, llama la atención que hay un 20% que tampoco los abonó, amparándose en el decreto nacional de que no se podrán cortar servicios por falta de pago. Justamente el viernes se conoció que el Gobierno volvió a prorrogar hasta fin de año esa prohibición para las empresas.

Otro problema serio es el de abastecimiento de insumos, que se mezcla con los problemas de transporte entre provincias. Un 60% de empresas aseguró tener dificultades de abastecimiento y un 57% señaló contar con alguna traba debido al transporte interprovincial. Algunos industriales explicaron que esas dificultades no significan necesariamente que la mercadería no les haya llegado, pero sí que lo hizo con retraso, o que no puede despachar la cantidad suficiente. El tema más preocupante es que en muchas pymes sobrevuela la posibilidad de cerrar en caso de continuar la situación actual. Solamente un 37% dijo que tiene su continuidad asegurada. Un 17% indicó que aguanta de seis meses a un año, y un tercio admitió que no soportará otros tres meses de la misma forma.

Al referirse a la situación actual, además de los problemas de pagos en general -impuestos, servicios, proveedores, bancos y salarios- otra gran preocupación es la caída de ventas: Un 40% de firmas dicen que las ventas de mayo cayeron un 50% respecto a un mes normal, y otro 40% añadió que las facturación descendió entre 40 y 10% respecto a antes de la pandemia. Sólo un 20% dijo que las ventas cayeron menos del 10%.

Un referente del sector contó que hoy la situación que tienen las industrias de San Juan es que si bien han podido abrir sus puertas, porque la situación sanitaria positiva de la provincia lo permite; su actividad y sus ventas no dependen de la demanda provincial: el principal mercado dentro del país es Gran Buenos Aires y CABA, donde reside el 40% de la población del país y donde está el mayor problema de cese de actividad debido al repunte de casos por coronavirus. Incluso no se descarta un endurecimiento de la cuarentena, lo que afectaría mucho más a la industria sanjuanina. "Ese mercado está en cuarentena y no compra", dicen apretando los dientes, en el sector fabril local.

Apenas un 16% de industrias alcanzó una producción del 75% o más respecto a antes de la pandemia. La mayoría se desenvuelve entre un 26 y 70% de lo normal, y el 27%- admite que está produciendo menos del 25%. Es decir, al repasar los datos de la encuesta, existe un tercio de industrias que se mueve muy por debajo de su capacidad de producción, un 33% señala que no aguanta seguir así otros tres meses y un dato que enciende alarmas: un 20% de empresas contestó que evalúa la posibilidad de entrar en un concurso preventivo. Dicen que el foco más crítico son las textiles que venden al mercado nacional. Se salvan las que exportan a mercados que están funcionando, excepto Chile, cuya economía también está complicada por la pandemia.

Sueldos y aguinaldos



Sólo el 20% de industrias locales pagará en término el salario de junio, el resto lo hará en partes, y un 17% dijo que no puede pagarlo. Respecto al aguinaldo, el 20% señala que lo pagará en una sola vez, el resto lo hará en cuotas y un 23% adelantó que directamente no puede pagarlo. Respecto a la ayuda estatal para el salario de mayo, el 47% lo pagó con ATP. Un 20% calificó pero lo rechazó y un 33% no lo solicitó. Otro 47% recibió un préstamo subsidiado.