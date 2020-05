La gestión uñaquista ya había definido los lugares por donde las personas pueden ingresar a la provincia y someterse a los controles para evitar la introducción del Covid-19. Y para desalentar el uso de otro acceso no habilitado, el Gobierno dispuso que aquellos que aún así lo hagan tengan que pagar los gastos que implican la desinfección de la movilidad y el operativo de traslado hacia la terminal de ómnibus, además de costear la cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel. Y no solo eso, ya que pueden quedar varados y esperar hasta tres días a que llegue el personal de desinfección y policial que debe llevar a cabo sus respectivas tareas.



La medida salió a través del decreto número 23, el cual entró en vigencia desde esta semana y en el Gobierno indicaron que el costo de la desinfección estará entre los 20 mil y 50 mil pesos, dependiendo del vehículo. Los llamados Corredores Sanitarios Seguros habilitados para personas, movilidades y cargas son tres: uno es por Ruta 40, que tiene al puesto de control de San Carlos para el que viene de Mendoza. Otro es por Ruta 20, con el puesto de El Encón, para el que llega desde San Luis, mientras que el último es el que comprende la intersección de la Ruta provincial 510 y la Ruta nacional 151, en el puesto de Marayes, Caucete, para los que viajan desde La Rioja. En estas zonas se llevan a cabo las tareas de desinfección y el operativo de traslado, pero todo queda a cargo del Ejecutivo. Y por más que los viajeros usen un corredor seguro, igual tienen que cumplir con la cuarentena en un hotel.



Cualquier otro ingreso a San Juan no está encuadrado como habilitado, como sucede con el acceso a Jáchal por Ruta 40 desde La Rioja; a Calingasta por la 149 desde Uspallata, Mendoza, y a Valle Fértil por la 150, que viene de Patquía, La Rioja.

Aunque dichos accesos no están autorizados como Corredores Sanitarios Seguros, tienen un horario de ingreso que va de 9 a 18. Si alguien entra por uno de esos lugares, “soportaran a su exclusivo cargo los gastos que demande la desinfección de movilidades y el operativo de traslado hacia la Capital de San Juan para realizarle los controles sanitarios”, al igual que lo que deben pagar por el hospedaje para cumplir con la cuarentena obligatoria, según señala el decreto.



El Gobierno estableció que las personas que accedan por un corredor no habilitado pueden quedarse en el lugar hasta tres días, a la espera de que llegue el personal que realiza las tareas de desinfección y los uniformados que efectuarán el traslado. La demora se debe a la disponibilidad de los recursos humanos, ya que están afectados a hacer los trabajos en los lugares autorizados y en otros puntos a los que hayan sido derivados.



El decreto también incluye al transporte de carga, por lo que si los choferes usan un corredor no autorizado, también deben abonar los mismos aranceles que una persona que no se dedique a esa actividad. No obstante, fuentes oficiales señalaron que dicho transporte ingresa casi con exclusividad por los lugares habilitados, es decir, Ruta 40 Sur por Mendoza, Ruta 20 por San Luis y por la zona de Marayes, en Caucete.