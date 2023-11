Nasser Uzair, abogado defensor del único detenido por la muerte de la joven Lucía Rubiño Montilla, afirmó que las pruebas reunidas en el expediente descartan que su cliente haya estado corriendo una picada al momento del accidente fatal. Además, afirmó que el menor realizó el "volatazo" como acción "lógica" ante la mala maniobra de una camioneta (que ya es objeto de investigación) que circulaba en sentido contrario.

Todo sucedió la madruga del domingo el 15 de octubre en el interior del Barrio Profesional yq ue generó una gran costernación en la sociedad por tratarse de una víctima de tan solo 16 años.

"Se divulgaron cosas que no son, está probado que no hubo drogas ni alcohol. Se trató de un accidente y no un homicidio con dolo eventual. Los menores que fueron testigos, acreditaron que hubo un segundo vehículo que, en sentido contrario, hizo una mala maniobra que obligó a mi defendido a dar un volantazo a la derecha", dijo en Radio Sarmiento.

"El menor sacó el carnet en mayo de este año y eso nos indica, que es idóneo para manejar pero no un conductor experto por su escaso tiempo de manejo. hay dos actos humanos posibles, frenar o dar el volantazo", justificó.

Uzair agregó que no circulaba a gran velocidad y que las características de la calzada y la falta de cordón hicieron que el auto llegara hasta la vereda.

El abogado insistió en el cambio de caratula de la causa.

Cabe recordar que, por pedido de la familia de Lucía, la UFI investiga el grado de participación en el accidente del conductor de la camioneta y determinar, con el material de la causa y el de la policía, la existencia o no, de picadas o del desafío donde los autos se enfrentan a gran velocidad hasta que uno de ellos gira para evitar el impacto.

EL VIDEO QUE PUEDE SER CLAVE

Cerca de las 3:25 de la mañana del 15 de octubre, Lucía murió atropellada por un Renault Sandero que corría a alta velocidad por la calle Zonda del Barrio Profesional, en Rivadavia. El vehículo perdió el control cuando, supuestamente, esquivó a otro que venía de frente a alta velocidad. Con tan mala suerte que ese auto pasó la acequia y se estrelló contra el portón de una casa, aplastando contra esa estructura a Lucía, quien horas después perdió la vida en el hospital.

El conductor de ese auto, de 17 años, ya está imputado y ese otro vehículo es el que ahora está en la mira de la Justicia para saber qué grado de participación tuvo y si es efectivamente un mayor de edad el que iba al volante.

Este video que se difundió permite ver a una camioneta Toyota "patina" en la calle y encara a toda velocidad en dirección contraria al Sandero, pero se sabe que hay más material fílmico que pone en la escena a ese otro rodado.