La Sociedad de Padiatría de San Juan emitió un comunicado en el que desaconseja a los padres usar Invermectina en los niños como método contra el Covid-19.

"En pediatría la Invermectina no está recomendada y no existen estudios sobre su seguridad. Hay evidencia que la sobredosificación y la utilización de dosis no seguras produce efectos adversos", dice el comunicado publicado en las últimas horas ante las crecientes consultas de los padres a los profesionales.

En medio de la pandemia, la ivermectina tomó un papel protagónico en San Juan. El boom por este antiparasitario, muy usado a nivel veterinario, es tan grande que desde las farmacias dijeron que la demanda creció notablemente. En promedio 6 personas por día consultan en cada local por este medicamento que tiene aplicación en animales y aún no está aprobado para ser usado en casos de Covid-19.

Muchos médicos levantan su bandera por esta droga, que se puede conseguir en gotas, pastillas o inyectables, pero hay otros especialistas y el mismo Ministerio de Salud que piden que ese medicamento no se consuma libremente.