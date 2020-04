Hace más de un mes que Cristina Pérez está varada en casa de unos familiares en el departamento Rivadavia, más precisamente en Marquesados. No puede volver a Buenos Aires donde vive sola con su marido quien actualmente atraviesa una delicada situación de salud debido al cáncer de riñón que padece. Desde hace semanas intenta gestiona un permiso de circulación que le permita volver, pero todavía no tiene respuestas a nivel nacional.

“Vine a firmar unos papeles para mi sobrina, ya que fui testigo de ella por un trámite de herencia. Nunca me imaginé que iba a quedar varada aquí más de un mes. Ya no tengo dinero, se vino el frío y no tengo ropa, a lo que se suma que mi marido esta delicado y no puedo asistirlo en este momento tan complicado”, contó Cristina. Y continuó: “Desde Tránsito y Transporte me dijeron que pueden darme un permiso para llegar a El Encón, pero desde ahí ya pasa a jurisdicción de otra provincia”.

La mujer varada en San Juan contó que intentó sacar el pasaje para volver a Buenos Aires inmediatamente después de firmar los papeles de la herencia pero cuando se tomó el colectivo desde Marquesado fue interceptada por la policía y la hizo regresar al domicilio de sus familiares por no tener justificativo para circular.

“Mi hija está tramitándome un permiso nacional para ver si puedo volver pero no tengo más novedades. Podría pagarme un colectivo, pero un remis hasta Buenos Aires me cobra 30 mil pesos y es muchísima plata para mí en la situación en la que está mi marido. Son mis nietos los que lo están asistiendo y llevándole comida”, concluyó Cristina profundamente emocionada por la difícil situación que atraviesa en el marco de la pandemia.