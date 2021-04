El pasado 7 de enero, una mujer que padece retraso mental quedó en ruinas por un incendio en su casa que destruyó todas sus cosas. La víctima se llama Bernarda Rosalía Cabrera y tiene 57 años. Hoy, casi cuatro meses después, implora por ayuda ya que vive con lo puesto, en una habitación que le presta una vecina.

La casa que alquilaba, ubicada sobre calle Zonda, en la Villa Hipódromo, Rawson, fue consumida por las llamas al parecer por una pérdida de gas en la garrafa de 15 kilos que estaba conectada a una pava en la que había puesto agua a hervir. Y el fuego arrasó con todo. Los bomberos llegaron al lugar para tratar de sofocar el incendio, pero poco pudieron hacer.

"Soy una persona con discapacidad, de alto riesgo, no tengo donde vivir. Estoy inscripta hace 15 años en el IPV pero no tuve suerte. Mi marido falleció y estoy sola. Una mujer me presta una pieza, pero no puedo seguir así, necesito ayuda", dijo en diálogo con DIARIO DE CUYO.

"Necesito frazadas y ropa de abrigo, la jubilación no me alcanza", agregó Rosalía desesperada.

En el siniestro, la damnificada perdió la cocina, una heladera, una mesa con sillas, gran cantidad de ropa, un televisor, varios muebles, una cama y otras cosas, como mercadería y remedios.

Cualquier persona que desee colaborar puede hacerlo comunicándose al 156212429 o al 2644054938.