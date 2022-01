Mientras la provincia sigue atravesando la tercera ola de coronavirus y marcando récords de contagios, una agrupación solidaria decidió comenzar a ayudar a familias de algunos barrios de Rawson que están transitando el aislamiento, por lo que no pueden salir a trabajar. "Hay familias que no almuerzan", aseguró Javier Zárate, quien está a cargo de la Asociación Civil Gotas de Esperanza.

Javier Zárate es quien está a cargo de la Asociación Civil Gotas de Esperanza e inició la colecta.

"Antes el Estado les llevaba mercadería y elementos de limpieza a las familias que estaban aisladas, pero ahora no. Yo vivo en el barrio Valle Grande y empecé a conocer la situación de vecinos que, al estar en sus casas pasando la enfermedad no pueden salir a trabajar. Se trata de gente que vive al día, entonces no tienen qué comer. Después me enteré que había gente de otros barrios aledaños que estaba en la misma situación, por eso inicié una colecta", contó Zárate, que además tiene cinco merenderos y realiza ollas populares para asistir a diversas familias.

Y agregó: "Es gente que la está pasando muy mal. Yo me comunico con ellos por WhatsApp. Es lamentable porque no hay asistencia para ellos, para que puedan pasar los 7 u 8 días de aislamiento. Ayer me mandaron mensajes de gente que los maridos están aislados y no pueden aportar ingresos, cobran el día a día. Es lamentable, una señora me contó que no almuerzan para poder cenar y poder guardar un poco de dinero para tener alimentos. Algo tenemos que hacer por ellos".

Para finalizar indicó que, "lo que pedimos es cualquier tipo de elementos de la canasta básica, alimentos, lavandina, detergente, todo lo que es de primera necesidad en una vivienda". Quien quiera colaborar puede comunicarse al teléfono 264-4589160.