A medida que la pandemia comenzó a aflojar, poco a poco las bibliotecas retomaron las actividades. En este contexto, la biblioteca Juana Azurduy comenzó con una campaña para juntar libros que serán donados a más de 1.000 niños de 32 merenderos de la provincia. Esto, para darles apoyo escolar y para que puedan realizar las tareas de la escuela en sus casas. "Pedimos libros escolares, revistas y hasta diccionarios de idiomas. Hay muchos chicos que no pueden acceder a estos libros y la idea es ayudarlos con lo que nos donen", dijo Yésica Costa, encargada de la biblioteca que está ubicada en Villa El Salvador, en Chimbas, y comentó que además de los chicos de los merenderos los libros servirán también para los que asisten a las clases de apoyo escolar que dan en la biblioteca.

Costa comentó que hace unos días, mientras analizaban de qué manera ayudar a los niños que ellos visitan habitualmente, pensaron en hacer esta campaña. "La idea es que la gente done libros en el estado que estén. Muchas veces uno piensa que el libro escolar ya no sirve porque tiene las actividades realizadas o le faltan partes, pero nosotros le damos otra utilidad", dijo la bibliotecaria y comentó que la idea es que esos libros sean usados por los chicos que necesitan recortar y pegar imágenes, textos y palabras. "Hay papás que pueden salir a comprar una revista o imprimir lo que necesitan, pero otros que no, por la situación económica", sostuvo.

Sobre los beneficiarios, Costa dijo que la idea es ayudar a los niños más pequeños, que son los que más usan los libros para estas actividades. "Pero también hay libros muy útiles para los chicos más grandes. Si bien en las escuelas les dan los libros, hay veces que necesitan otros para poder hacer actividades o para repasar los temas", explicó y dijo que por eso todos los libros serán bienvenidos. Por otro lado, dijo que los niños que recibirán estos libros son los integrantes de 32 merenderos que ellos ayudan de manera habitual en diferentes departamentos. "En esos merenderos, que están hasta en pueblitos muy alejados, hay poco más de 1.000 chicos y nosotros tenemos más de 30 que de manera semanal asisten a las clases de apoyo escolar que damos en la biblioteca y ellos también serán beneficiarios", concluyó la bibliotecaria.



PARA AYUDAR

Las personas interesadas en donar libros pueden comunicarse al 2645112398. También pueden llevar las donaciones a la sede de la biblioteca ubicada en calle Sarmiento 185 Norte, en Chimbas, de lunes a viernes de 8 a 14.