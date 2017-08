Roberto Bastianelli, conductista canino, habló sobre las características que poseen los pitbulls, una raza de perros denominada "peligrosa". "Lo que hace peligroso al perro no es la raza sino el tamaño. No es lo mismo que me muerda un caniche a que me muerda un dogo", comenzó el experto en canes.



En este sentido, Bastianelli sostuvo que el poder de la mandíbula es lo que condiciona la peligrosidad del animal pero es no quiere decir que la raza sea mala. "Un perro grande es un arma en potencia, tiene la capacidad de matar. Pero es como si yo tuviera un auto y no lo sé usar, puedo llegar a matar si lo manejo", ejemplificó.



El conductista canino remarcó que las personas han ido creando razas según las necesidades que tenían. Los pitbulls es una mezcla de razas donde prevalece fuerza, agresividad, temperamento e intensidad en la mordida. "Y esto es porque estaban desarrollando un perro de pelea, lo cual está prohibido y siempre pregunto que para qué quieren un perro así", manifestó



"El problema no es el perro sino una mala elección de la raza para la tenencia en el hogar", enfatizó.



El especialista en la crianza de perros dijo que no estigmatiza ninguna raza pero "no recomiendo a los pitbulls para que esté en el hogar y más si hay niños".



Finalmente, Bastianelli aconsejó a las personas a asumir una tenencia responsable, ya que el animal por su naturaleza no razona sino que reacciona.