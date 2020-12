Finalmente ayer tras arduas negociaciones hasta avanzada la tarde con los líderes sindicales de los principales gremios estatales, el Gobierno provincial acordó que el plus a los empleados de la administración pública será de $12.000 y que se va a pagar tal como se venía anunciando, en dos cuotas. Así los primeros $6.000 se abonarán antes de fin de año, según dijeron dirigentes sindicales y confirmaron fuentes oficiales luego de sellar el acuerdo. También se definió que este pago extra será no remunerativo, y se va a liquidar en planillas complementarias, siendo la primera de ellas antes de fin de año. Ayer antes de esta reunión, la ministra de Hacienda ya había confirmado que el pago extra -tanto la cuota de diciembre, como la del mes próximo- se iba a abonar en planillas anexas, es decir, por fuera de la liquidación mensual.

Para esta ayuda a los aproximadamente 45.000 agentes públicos el Gobierno provincial deberá desembolsar un extra de $540 millones. José Villa, secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), se mostró complacido por el acuerdo, aunque indicó que no reporta beneficios al gremio, con lo cual anticipó que las partes volverán a juntarse en febrero para pelear un aumento que sea remunerativo y bonificable, y de esa forma el sindicato cuenta con ingresos extras. "El coseguro y los medicamentos siguen subiendo y tenemos que hacerle frente. Pero bueno, vamos a poner el hombro y aceptamos este plus porque sabemos que la situación es difícil y los trabajadores nuestros lo necesitan", aseguró. Con este pago extra los gremios intentan compensar un ajuste salarial que se vio interrumpido por la pandemia. A principios de este año el acuerdo salarial acordó una suba de salarios del 13,5 % tres veces (5,5% en marzo, 3,5 en mayo y un 4,5 % en julio, más una instancia de revisión entre septiembre y octubre que no se pudo cumplir por la crisis que desató el coronavirus.

El mes pasado el Gobierno confirmó que otorgaría un plus para compensar. Ayer en la mesa negociaciones los funcionarios de Hacienda propusieron $9.000, mientras que los gremios pidieron $15.000, para terminar finalmente en los $12.000 acordados. "Para nosotros, todo lo que signifique mejorar el salario, o una ayuda para nuestro sector es importante y bienvenido", dijo Alfredo Duarte líder del sindicato Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). El dirigente destacó que habían solicitado más dinero, pero finalmente reconoció que los $12.000 logrados en dos veces es una suma aceptable. También destacó que este plus se sumará al bono Covid, recientemente anunciado por el Gobierno provincial a médicos y enfermeros -que es el 25% del sueldo básico-, más el bono de $5.000 que otorgó la Nación a los trabajadores que se encuentran en la primera línea de batalla contra el Covid 19. La última vez que se otorgó un plus de fin de año fue en 2017 y la cifra acordada fue de $6.000, que se desdobló en dos pagos. Los dos años siguientes estuvo vigente la cláusula gatillo y los sueldos de los estatales se ajustaron al ritmo de la inflación. Con la inyección de este pago extra de $540 millones a la administración pública se completará una fuerte inyección de fondos al mercado económico entre los meses de diciembre y enero. Cifras oficiales de Hacienda indican que el Aguinaldo significará $1.050 millones -$950 millones del Poder Ejecutivo y $100 millones de los poderes Legislativo y Judicial-, que se pagará el 17, 18 y 19 de diciembre próximos. Luego se agregan los haberes de diciembre que volcarán un neto de bolsillo de $ 1.940 millones del Poder Ejecutivo, mas $200 millones del Legislativo y Judicial.

Sueldos y SAC

3.190 Millones de pesos circularán este mes entre aguinaldos y sueldos de empleados públicos y trabajadores del poder Legislativo y Judicial.

El plus

540 millones de pesos tendrá que desembolsar el Gobierno para el pago del plus de fin de año a los empleados públicos, entre diciembre y enero.