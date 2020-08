Un día después de anunciar que la provincia volvía a Fase 1 de aislamiento, el mandatario sanjuanino recibió a un equipo de este diario para charlar a fondo sobre el presente y el futuro de una decisión que fue decisión "de las más importantes del inicio de este proceso", según él mismo analizó. Repasó todos los temas, dijo que es optimista sobre que no deberá extender el aislamiento más allá de las dos semanas y no descartó una ayuda para el personal de salud y de seguridad, entre otras definiciones.

- Dijo que es una decisión tomada a tiempo. ¿Quiere decir que cree que la medida va a servir para revertir la situación actual?

- Soy optimista y prudente. No demoramos ni horas en tomar la decisión. Cuando apareció el primer caso y se multiplicó a cuatro, inmediatamente tomamos la decisión. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para volver al estatus sanitarios que teníamos. Aseguro que vamos a poner todo, no sólo el gobierno, sino los sanjuaninos, para volver a una situación óptima. Soy optimista pero me quiero manejar en el marco de la prudencia. Si todos hacemos el esfuerzo, es probable que podamos salir de esta situación. La actitud de cada sanjuanino repercute en el estatus sanitario de toda la provincia. Eso es lo que tenemos que entender. También hay que entender que la posibilidad de vulnerar alguna norma, repercute de la misma manera, pero en contra en el cambio del estatus sanitario.

- Pero confiar en la gente, al parecer, no funcionó. Hay una parte de la población que no acató las normas. Así lo indican las estadísticas tanto policiales como judiciales.

- Las estadísticas de Flagrancia indican de 1.200 causas iniciadas y más de 1.000 condenados. Además, hay 7.000 causas en los juzgados de falta. Eso quiere decir que hubo gente que no cumplió las normas. Fue un núcleo reducido. Se encontró gente camuflada en las cargas, fiestas clandestinas, vulneración a los protocolos. Eso ha determinado este cambio en la provincia. Pero la gran mayoría de la población ha cumplido con las normas y ese es el motor que me lleva a pensar que la actitud de algunos no puede empeñar el esfuerzo de todos. De hecho, en principio, hoy (por ayer) circula el 10 por ciento de la población.

- ¿Está seguro que el virus entró por un camino clandestino? ¿Qué elementos tiene para decir eso y afirmar que no hubo errores en los controles?

- Hay muchos elementos que nos permiten pensar eso. Hay algo que es claro, el virus no estaba en la provincia y no ingresó por los corredores sanitarios seguros, porque tenemos el acuerdo con los camioneros que esperan entre dos y tres horas para hacer el hisopado. Las características de alguno de los contagiados y su actividad económica, nos hace pensar que el virus pudo haber ingresado por alguno de los caminos no autorizados.

- Incluso se habló de que algunas personas hasta habían hecho comercio con esto. Que cobraban para ingresar personas a la provincia con camionetas o cuatriciclos.

- Al parecer habían caminos alternativos en los que se transaba un precio para ingresar. No lo tenemos comprobado, pero de ser así, es una actitud repudiable porque la buena voluntad de todos se vio vulnerada por la irresponsabilidad de unos pocos. Hay muchos elementos que nos hace pensar que el ingreso fue por un camino no autorizado.

- ¿Cree que hubo una falla de los controles?

- No le puedo pedir más a la Policía. Es un momento de agradecer. Han hecho todo y han puesto todo. San Juan fue la primera provincia que sacó la medida de ingreso restringido y la cuarentena en hoteles. Eso nos permitió mantener todo esto. Ahora, la decisión de algunos de no hacer cuarentena e ingresar de alguna manera ilegal, no hisoparse y no hacer la cuarentena, ha determinado que 750 mil personas que tengamos que hacer un aislamiento obligatorio durante 14 días.

- ¿Piensa que se puede extender la Fase 1 o se inclina por comenzar a permitir algunas actividades después de los 14 días?

- Sería apresurado hablar más allá de los 14 días. Me inclino porque los máximos esfuerzos los podemos hacer en estos 14 días. Si logramos detectar en los distintos departamentos, porque de Caucete pasó a Santa Lucía y de ahí a otros departamentos, y tenemos colaboración de la gente en que nos cuente qué pasó, yo creo que lo podemos contener. Por ahora estoy analizando un escenario de sólo 14 días. Iremos viendo cuál es el resultado que se va obteniendo.

- Por lo que dice, la provincia se mantiene hoy dentro del contacto estrecho. Pero ¿no hay circulación viral ya?

- Mientras que podamos detectar el nexo entre el caso cero de Caucete y los casos que sigan apareciendo, no se habla de circulación viral. Pero si uno ve, hay circulación viral en más de la mitad de las provincias del país.

- ¿Va a pasar eso acá?

- Esperemos que no.

- ¿Es un escenario que analiza?

- Ha pasado en la mayoría de las provincias y en países como Australia, Croacia, Alemania y Corea del Sur por citar algunos. Es un escenario que se puede dar, pero estamos tomando medidas a tiempo.

- Habló del cansancio del personal de seguridad y de salud. ¿Analiza algún tipo de ayuda extra como ya lo hizo?

- En su momento la provincia dio un reconocimiento a aquellas personas que no habían sido cubiertas por la ayuda nacional. La semana que viene tengo reunión con la ministra de Hacienda. Me parece que sería un justo reconocimiento. Hay que mirar que son los que más se esfuerzan. No son los únicos porque hay otros sectores del Estado que también están trabajando constantemente, pero claramente salud y seguridad, y la ayuda social, son los motores.

- ¿Tiene evaluado qué impacto económico va a tener la Fase 1 por 14 días?

- No, pero va a impactar. El mayor esfuerzo es poder contener una situación que nos va a permitir volver a esa normalidad que teníamos, que era casi una normalidad plena. El impacto económico va a estar, pero cuando lo sanitario se va de las manos, el impacto económico es eterno y no termina más de impactar.

- ¿Analiza volver a ayudar a empresarios con créditos y subsidios?

- Por el momento es prematuro. Si logramos transitar estas dos semanas de la mejor manera y contenemos la situación, es probable que podamos volver a la nueva normalidad.

- Las cuentas en la provincia, hasta el año pasado, venían bien. Pero esa situación no es la misma que se vive ahora. ¿Estos 14 días pueden impactar más fuerte a las cuentas provinciales?

- Sin duda, porque además estamos pasando a una actividad casi mínima, sólo con servicios esenciales. Eso va a impactar en la recaudación provincial y las cuentas públicas. Por ahora estoy analizando un escenario de sólo 14 días.

- ¿Recibió apoyo del sector empresario?

- Sí. Esta medida que es muy necesaria, pero no deseada, tiene un amplio apoyo de la sociedad. En la medida que, esperemos que no, vayan saliendo los nuevos contagios, más alta va a ser la valoración respecto de la oportunidad y conveniencia de la medida.

- En materia económica, este freno por 14 días ¿obliga a San Juan a tomar el crédito del Banco San Juan?

- Hemos venido sorteando bastante bien esa situación. Cuando pedimos la autorización es porque vislumbramos que en el marco del año calendario, en algún momento lo íbamos a necesitar. Después no hizo falta, hasta hoy. Ahora lo vamos a ir mirando. No lo descartamos.

- No está tomada la decisión...

- No. Pero tampoco está descartada.

- Usted hizo referencia a que es muy importante detectar los casos. ¿La provincia tiene la cantidad de reactivos y testeos para poder hacerlo?

- Sobradamente. En su momento tomamos la decisión de invertir casi 100 millones de pesos en la compra de reactivos y test para poder tenerlo. Hay un número sobrado para atravesar toda esta pandemia. Incluso hemos tenido colaboración con otras provincias que no han encontrado los productos en el momento justo.

- ¿En qué contexto le ocurre esto a San Juan? ¿De suba de casos a nivel nacional, de amesetamiento?

- En un contexto de presión muy fuerte de la región y de la Nación. Estamos en el pico de contagio nacional. Estamos en medio de una olla a presión que iba a ser difícil de frenar. Nos ha pasado a tres o cuatro provincias del país. En algún momento nos iba a ocurrir.

- ¿Y eso puede ser positivo para la provincia? De llegar a esta situación bien...

- Hemos resistido hasta ahora. En un pico de contagio nacional, recién nosotros empezamos a tener una elevación de la curva. Lo que queremos es que no comience a escalar de una forma que se ve en otras provincias.

- ¿Habló con el Presidente de este escenario?

- Hable con Santiago Cafiero. Tuve un total apoyo. Yo lo comuniqué antes de anunciar el pase a Fase 1.

- Hablando de la vacuna. ¿Sabe cómo se va a distribuir y cuándo puede llegar a San Juan?

- Hasta que salga la vacuna, el único camino, a la luz de los acontecimientos internacionales, es el que estamos transitando ahora. No tengo precisiones sobre cómo va a ser el esquema de distribución, pero puedo asegurar que San Juan va a estar trayendo las dosis necesarias para que podamos terminar con este flagelo que azota al mundo.

- Con la nueva estructura Federal prevista para San Juan en el proyecto de Reforma Judicial ¿San Juan va a apoyar la iniciativa en el Congreso?

- Creo que es necesario sentarse a discutir reformas. Hay un estado de Brasil, Curitiba, que funciona muy bien en ese sentido. Desde 1960 que ellos vienen haciendo una planificación y cada cinco años el Gobierno y la sociedad se juntan para reestructurar y retocar esa planificación. En este caso es igual. La estructura judicial es necesaria que sea rediscutida. Lo que se ha conformado es una comisión y lo que saque esa comisión deber ser tratado en el Congreso. Fuera de eso, lo que ha conseguido San Juan, en este marco, es histórico. Sin este contexto de pandemia, era todo un trabajo adicional para cualquier matriculado, tener que ir a Mendoza a presentar una apelación ante la Cámara (Federal de Apelaciones). Hemos conseguido que se incorpore al proyecto un nuevo juzgado, una defensoría, una fiscalía y una la Cámara. Eso es histórico y agradezco mucho la deferencia de la senadora Fernández Sagasti, a quien le presenté esta iniciativa. Me imagino que ella ha conversado con el Presidente y la Vicepresidente, para lograr la nueva estructura para San Juan.

- Esto no hubiera pasado si no tuviera el OK del Gobierno nacional ¿No?

- Totalmente. Por eso San Juan va a acompañar.

- ¿Cree que la medida de incorporar su pedido fue un respaldo hacia usted?

- Es un respaldo hacia los sanjuaninos. Es un respaldo a la independencia y a la federalización de las provincias argentinas.

- Orrego dijo que no es el momento de discutir esto y que no lo va a apoyar.

- Esa posición es respetable porque él forma parte de la oposición. Con él tengo excelente relación. Es una respuesta razonable teniendo en cuenta el sector al cual pertenece. No esperaba otra definición de él porque el sector de Juntos por el Cambio se ha opuesto y así lo ha expresado.

- ¿Lo ha conversado con Orrego o con Cáceres? Al ser ellos abogados ¿no cree que saben de la necesidad que tiene la provincia para contar con una Cámara de Apelaciones?

- Ellos son abogados como yo, así que seguro que saben que hace mucha falta.

- En ese marco, ¿les va a pedir que apoyen el proyecto por lo menos en la parte que le toca a la provincia?

- Eso sí lo voy a hacer. Voy a pedir apoyo por la reforma a diputados opositores. Como abogados, ellos saben que esto es un gran paso para la provincia. Es probable que los abogados les pidamos a ellos que este paso importante, deba ser acompañado en el Congreso. Yo me voy a encargar de transmitirles eso. Pero siempre en el marco del diálogo, nunca de una presión o de una fricción sobre una situación que yo entiendo que ellos pueden tener una mirada distinta. Creo que hay ciertas cosas que los dirigentes argentinos debemos dar muestras a la sociedad, que hay temas que no pueden discutirse. La ampliación para San Juan del fuero federal, es algo que no debe haber dudas que es ganancia local por donde se lo mire, tanto para el abogado litigante, como para el sector laboral federal y para el mejor servicio de Justicia. Lo que respecta al resto de la reforma, puede ser que ellos tengan una mirada y nosotros otra. Eso es respetable y entendible que así sea. Por eso nosotros somos oficialismo y ellos oposición.

- Por otro lado ¿es momento de discutir este tema?

- Creo que el Gobierno nacional no puede trabajar sólo para el contexto de pandemia, que de paso creo que lo está haciendo bastante bien, con los esfuerzos y resultados que todos vemos. Este no es un resultado uniforme porque cambia periódicamente. Son batallas que se van ganando, pero la guerra se va a ganar cuando salga la vacuna. Sobre la reforma judicial, el Gobierno nacional lo cree prioritario y necesario. Será uno de los tantos frentes que el gobierno deberá discutir para gobernar.