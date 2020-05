El cuarto caso de coronavirus en la provincia marcó un verdadero cimbronazo en los sanjuaninos. Muy especialmente, por cómo se dio y porque la persona implicada es una médica que no cumplió los protocolos establecidos y continuó con su vida habitual, sin siquiera cumplir la cuarentena.

Para llevar tranquilidad a la población, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, aseguró que por el momento continuarán las flexibilizaciones y las caminatas saludables, salvo en aquellos departamentos que decidieron lo contrario como Caucete, 9 de Julio, Valle Fértil, 25 de Mayo, Iglesia y Rawson.

"No hay motivos para dar marcha atrás con eso por ahora, aunque no se descarta. Hoy por hoy no hay cambios en la situación sanitaria de la provincia y se está haciendo todo el esfuerzo posible para que esto no pase. La actividad se está cumpliendo", aseguró en diálogo con el programa "Demasiada Información" (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento.

El funcionario admitió que tras conocerse el caso de la médica contagiada, la concurrencia de la gente a la zona céntrica "es mínima". "Hubo un reposo notorio en la ciudadanía por el hecho", admitió.

Por otra parte, Munizaga indicó que se están realizando todas las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de todas las personas que pudieron tener contacto con la mujer. Hasta ahora, unas 14 personas fueron asiladas en el hotel y se cree que pueden llegar a ser 30.