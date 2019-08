Recientemente se dio a conocer que la Facultad de Sociales de la UBA aprobó, mediante una resolución, el uso del lenguaje inclusivo. Es decir, que alumnos de grado como de postgrado y hasta los docentes puede usar términos como "todes". En este contexto, DIARIO DE CUYO consultó a los decanos de algunas de las facultades de la UNSJ y de la UCCuyo, para saber si en estas instituciones se usa este tipo de lenguaje o si lo aceptarían en el caso de que alguien quiera, por ejemplo, rendir un examen utilizando esos términos. En este sentido, sólo desde una de las facultades (la Escuela de la Salud de la UNSJ) dijeron que no aceptarían el uso. Ana Naranjo, a cargo de esta institución, dijo que no permitirían que se use porque "no es un lenguaje oficial". En tanto, desde la mayoría de las facultades consultadas dijeron que abren las puertas a que los alumnos y docentes usen este lenguaje hasta en evaluaciones. En el mismo sentido, la vicerrectora de la UNSJ, Mónica Coca, dijo que ellos no recibieron ningún pedido oficial para incorporar el lenguaje inclusivo, pero aclaró que tampoco hay ninguna prohibición (ver aparte). Este medio habló con representantes de las facultades de Filosofía, Exactas, Arquitectura y de la Escuela de la Salud de la UNSJ; y con la decana de la Facultad de Filosofía de la UCCuyo.



Si bien desde todas las casas de altos estudios dijeron que hasta el momento nadie hizo un pedido oficial para la utilización del lenguaje inclusivo, y el tema no fue tratado oficialmente en ninguna de las facultades, desde la mayoría dijeron que las puertas están abiertas para el uso de estos términos.



"El lenguaje inclusivo está en contra de los cánones permitidos, pero no podemos negar que todos los cambios lingüísticos se produjeron a lo largo de un proceso, que es lo que está pasando ahora. Hay alumnos y hasta docentes que lo están considerando. Hay libertad de cátedra y cada docente dispone. Es como que se abrió la puerta para que el alumno que quiera puede expresarse así", dijo Miriam Arrabal, la vicedecana de Filosofía de la UNSJ. Por su parte, Roberto Gómez, decano de Arquitectura dijo que "nadie pidió usarlo, pero no nos parece mal considerarlo".



Conscientes de que es un tema que divide las aguas, varios de los decanos coincidieron en que se debe debatir en las facultades el uso, para que se pueda definir posturas más claras. "No es un tema fácil de resolver, pero es un debate que debemos hacer. Hubo algunas ocasiones que recibimos notas en el Consejo Superior, de parte de los alumnos, con este lenguaje", dijo Rodolfo Bloch, decano de Exactas, y agregó que ellos no rechazarían un examen escrito con estos términos. En el mismo sentido, Beatriz Farah, la decana de Filosofía de la UCCuyo, dijo que sí aceptaría un examen con lenguaje inclusivo, pues "no es un aspecto que en la evaluación restrinja el sistema de aprobación o no. Evaluamos las competencias del alumno en cuanto a las disciplinas, y no el lenguaje. El docente es libre de poder incluir otras modalidades del lenguaje que puedan abarcar a un colectivo mayor".

Datos



Una resolución

El Consejo Directivo de la Facultad de Sociales de la UBA aprobó la resolución que también establece que se instrumentarán acciones de capacitación y difusión "a fin de comprometer a la comunidad universitaria a comunicarse con un trato respetuoso".



Perspectiva de género

En todos los estamentos de la UNSJ se usa, a partir de una normativa que aprobó el Consejo Superior, el lenguaje con perspectiva de género. Por ejemplo, se escribe investigadores/as o investigadores e investigadoras en todas las notas oficiales.



La Real Academia



La Real Academia Española, que no impone una forma de lenguaje, pero que es considerada como la autoridad en este tema, rechazó varias veces el lenguaje inclusivo. Sin embargo, en marzo dijo que si el uso se hace habitual, deberán considerarlo.

Opinión

"Esto dividió más las aguas



Mónica Coca - Vicerrectora de la UNSJ



"Nuestra universidad apuesta a la inclusión desde muchos aspectos. Trabajamos para que todos sean parte. De hecho, hace un tiempo abrimos una oficina específica que trabaja sobre todo tipo de violencia y discriminación. Trabaja mucho con las temáticas relacionadas al género. Por otro lado, las facultades pueden decidir si dejan o no que se use el lenguaje inclusivo porque son autónomas, y nosotros no nos oponemos. Sin embargo, no tenemos conocimiento de que alguien haya presentado formalmente un pedido para que se use el lenguaje inclusivo. Si bien no hay prohibición para que se aplique, tampoco es que se incentive a su uso. Nosotros en cambio sí usamos el lenguaje con perspectiva de género en las normativas y en los documentos oficiales.



En cuanto al lenguaje yo tengo una opinión muy formada. El lenguaje es un elemento vivo y dinámico, de hecho es algo que cambia todos los días dentro de una misma sociedad. El lenguaje es una herramienta de estrategia social. Se lo utiliza, y se utilizó desde que se generó, como un elemento de persuasión y seducción. En cuanto al lenguaje inclusivo siempre destacamos que responde a la intención de instalar algo mucho más profundo que el uso de una u otra letra. La intención es instalar la igualdad de género y el respeto por el género femenino. Yo creo que por eso nació esta estrategia lingüística de parte de algunos grupos; y es algo que yo respeto totalmente, sobre todo por el objetivo que tiene, pero creo que no da resultado. Hasta el momento el uso del lenguaje inclusivo no ha sumado voluntades hacia la causa del respeto de género. Al contrario, creo que esto dividió más las aguas. Yo creo que sería mejor buscar otras estrategias para esta lucha".