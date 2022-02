Los usuarios de la Red Tulum, que arrancaron allá por el mes de diciembre quejándose de varias inconsistencias en el servicio, siguen sorprendidos por cambios que surgen en los recorridos y que las autoridades avisan horas de aplicarse. El miércoles pasado el enojo fue porque cambiaron la traza de 10 líneas y apenas un alerta horas antes dio nota de eso y quienes no tenían la aplicación sufrieron los avatares, principalmente los adultos mayores.

No conformes con esto, la Dirección de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, a cargo Carlos Romero Grezzi, avanzó con nuevos cambios y volvió a cometer el error de comunicarlos a nada de que se pongan en marcha, reeditando el enojo. Sin contar, que en los recorridos publicados no hay fuentes oficiales para los nombres de algunas calles -porque muchas veces Google Map presenta errores- y los usuarios no identifican de qué arterias se tratan.

Según las autoridades, las modificaciones responden a las sugerencias y quejas recogidas en estos dos meses de funcionamiento de la Red Tulum.

Cambios a partir del sábado 19 de febrero

-La empresa Mayo tendrá modificaciones en las líneas: 200 , 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 241, 242, 243, 244, 246.

-La empresa Alto de Sierra verá adaptaciones en las líneas D, 302, 303.

-El Triunfo desarrollará modificada en la línea 322, 345.

-UTE La Marina – La Positiva verá adecuaciones en en la línea B.

-El Libertador tendrá modificaciones en las líneas 140 y 141.

-El prestador Albardón verá adaptaciones en las líneas 401, 402, 403 y 406.

Prestador: Empresa Mayo

Línea 200

IDA: CALLE 10 Y ALFONSO XIII - CALLE 9 - BELGRANO - CALLE 8 - RAMON FRANCO - CALLE 6 - AMERICA - CALLE 5 - AMÉRICA - AGUSTIN GOMEZ - AV. ESPAÑA - PEDRO DE VALDIVIA - GRAL MARIANO ACHA - 9 DE JULIO - LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CORDOBA -GRAL. JOSE MARIA PAZ - SALTA - FCO. NCSO. LAPRIDA - AV. LEANDRO ALEM - AV. CORDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y 9 DE JULIO.

VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y 9 DE JULIO - MENDOZA - AGUSTIN GOMEZ - AV. LEANDRO ALEM - PEDRO DE VALDIVIA - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ - AMERICA - CALLE 6 - RAMÓN FRANCO - CALLE 8- BELGRANO - CALLE 9 -ALFONSO XIII Y CALLE 10.

EXTENSIÓN :

IDA: PUNTA DEL MONTE Y CALLE 9 - AMÉRICA - CALLE 11 - ALFONSO XIII - CALLE 9 - BELGRANO - CALLE 8 - RAMON FRANCO - CALLE 6 - AMERICA - CALLE 5 - AMÉRICA - AGUSTIN GOMEZ - AV. ESPAÑA - PEDRO DE VALDIVIA - GRAL MARIANO ACHA - 9 DE JULIO - LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CORDOBA -GRAL. JOSE MARIA PAZ - SALTA - FCO. NCSO. LAPRIDA - AV. LEANDRO ALEM - AV. CORDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y 9 DE JULIO.

IDA: PUNTA DEL MONTE Y CALLE 9 - AMÉRICA - CALLE 11 - ALFONSO XIII Y CALLE 10.

VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y 9 DE JULIO - MENDOZA - AGUSTIN GOMEZ - AV. LEANDRO ALEM - PEDRO DE VALDIVIA - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ - AMERICA - CALLE 6 - RAMÓN FRANCO - CALLE 8- BELGRANO - CALLE 9 -ALFONSO XIII - CALLE 11 - AMERICA - CALLE 9 Y PUNTA DEL MONTE.

Línea 201

IDA: 20 DE JUNIO Y GABRIELA MISTRAL - CALLE 6 - RAMÓN FRANCO - AGUSTIN GOMEZ - CALLE VIEJA - FLORIDA - RICARDO MIRE - MANUEL MUÑOZ - PALMA ESMERALDA - FLORIDA - TAHONA U HONDA - RODAS - ESTADOS UNIDOS - FCO. DE VILLAGRA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - ABRAHAM TAPIA - AGUSTIN GOMEZ - GRAL. MARIANO ACHA - AV. CORDOBA - AV. DR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - FCO. NARCISO LAPRIDA Y AV LEANDRO ALEM.

VUELTA: FCO. NARCISO LAPRIDA Y AV LEANDRO ALEM - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - PEDRO DE VALDIVIA - ABRAHAM TAPIA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - FCO. DE VILLAGRA - ESTADOS UNIDOS - RODAS - TAHONA U HONDA - FLORIDA - PALMA ESMERALDA - MANUEL MUÑOZ - RICARDO MIR - FLORIDA - CALLE VIEJA - AGUSTIN GOMEZ - RAMON FRANCO - 20 DE JUNIO Y GABRIELA MISTRAL.

EXTENSIÓN:

IDA: ALFONSO XIII Y CALLE 10 - RAMON FRANCO - AGUSTIN GOMEZ - CALLE VIEJA - FLORIDA - RICARDO MIRE - MANUEL MUÑOZ - PALMA ESMERALDA - FLORIDA - TAHONA U HONDA - RODAS - ESTADOS UNIDOS - FCO. DE VILLAGRA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - ABRAHAM TAPIA - AGUSTIN GOMEZ - GRAL. MARIANO ACHA - AV. CORDOBA - AV. DR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - FCO. NARCISO LAPRIDA Y AV LEANDRO ALEM.

VUELTA: FCO. NARCISO LAPRIDA Y AV LEANDRO ALEM - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - PEDRO DE VALDIVIA - ABRAHAM TAPIA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - FCO. DE VILLAGRA - ESTADOS UNIDOS - RODAS - TAHONA U HONDA - FLORIDA - PALMA ESMERALDA - MANUEL MUÑOZ - RICARDO MIR - FLORIDA - CALLE VIEJA - AGUSTIN GOMEZ - RAMON FRANCO - CALLE 10 Y ALFONSO XIII.

Línea 202

IDA: 20 DE JUNIO Y GABRIELA MISTRAL - CALLE 6 - ABRAHAM TAPIA - ALFONSO XIII - CALLE 14 - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN - FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - MIGUEL ATENCIO - SAN JOSE - 7 DE AGOSTO - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC Y MIGUEL ATENCIO.

VUELTA: MIGUEL ATENCIO Y AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - ING. MARCOS ZALAZAR - URIBURU - ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - CALLE 14 - ALFONSO XIII - ABRAHAM TAPIA - CALLE 6 - RAMÓN FRANCO - 20 DE JUNIO Y GABRIELA MISTRAL.

Línea 203

IDA: AV. ESPAÑA Y BOULEVARD SARMIENTO - SANTA ROSA - QUIROZ - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ - AV. ESPAÑA - INDEPENDENCIA - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - INDEPENDENCIA - PROYECTADA - AGUSTIN GOMEZ - GRAL. ACHA - LATERAL ACCESO SUR - GRAL. ACHA - SANTA FE Y MENDOZA - NICANOR LARRAIN - GRAL ACHA -

VUELTA: SANTA FE Y MENDOZA - NICANOR LARRAIN - GRAL ACHA - AGUSTIN GOMEZ - PROYECTADA - INDEPENDENCIA - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - INDEPENDENCIA - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ- AV. ESPAÑA Y BOULEVARD SARMIENTO

Línea 204

IDA: PROYECTADA Y DR. VICTORINO ORTEGA - JUAN MEGLIOLI - DEVOTO - SEGUNDO SOMBRA - JOSE MARIA PAZ - HIPOLITO YRIGOYEN - DR. VICTORINO ORTEGA - PROYECTADA - PROYECTADA - JORGE NEWBERY - FRAY LUIS BELTRAN - CAPDEVILA - DR. VICTORINO ORTEGA - MAGALLANES - CRISTOBAL COLÓN - MAGALLANES - JOSE MARIA PAZ -MAGALLANES - BOULEVARD SARMIENTO - VIDART - FÉLIX AGUILAR - RIVADAVIA - BOULEVARD SARMIENTO - MANUEL LEMOS - DR. VICTORINO ORTEGA - MENDOZA - REPUBLICA DEL LIBANO - GRAL.ACHA - AV. CÓRDOBA - DR. GUILLERMO RAWSON Y AV. LIBERTADOR.

VUELTA: DR. GUILLERMO RAWSON Y AV. LIBERTADOR - SALTA - SAN LUIS - AV. ESPAÑA - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - DR. VICTORINO ORTEGA - MANUEL LEMOS - BOULEVARD SARMIENTO - RIVADAVIA - FELIX AGUILAR - VIDART - BOULEVARD SARMIENTO - MAGALLANES - JOSE MARIA PAZ - ALVAREZ CONDARCO -CRISTÓBAL COLÓN - MAGALLANES - DR. VICTORINO ORTEGA - CAPDEVILA - FRAY LUIS BELTRAN - JORGE NEWBERY - PROYECTADA - PROYECTADA - DR. VICTORINO ORTEGA - HIPOLITO YRIGOYEN -JOSE MARIA PAZ - SEGUNDO SOMBRA - DEVOTO - JUAN MEGLIOLI - DR. VICTORINO ORTEGA Y PROYECTADA.

Línea 205

IDA: MAURIN Y QUIROGA -GRAL. ACHA - QUIROGA - MADRE TERESA DE CALCUTA - IGNACIO DE LOYOLA - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - GRAL. ACHA - PROGRESO - BALMACEDA -JOSE DOLORES - LA ESTACIÓN -PROYECTADA - ABRAHAM TAPIA - SATURNINO SARASSA - PATRICIAS SANJUANINAS - BERNARDO O´HIGGINS - ESTADOS UNIDOS - SANTA FE - SALTA Y 25 DE MAYO.

VUELTA: SALTA Y 25 DE MAYO - ABERASTAIN - AV. CÓRDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - AV. 9 DE JULIO - PATRICIAS SANJUANINAS - SATURNINO SARASSA - MARTÍN GÜEMES - HUACO - HUACO ESTE - ABRAHAM TAPIA - PROYECTADA - LA ESTACIÓN - JOSÉ DOLORES - BALMACEDA - PROGRESO -GRAL. ACHA - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - IGNACIO DE LOYOLA - QUIROGA - GRAL. ACHA - QUIROGA Y MAURIN.

Línea 206

IDA: PLAZA BARRIO LAGARES - INDEPENDENCIA - PROYECTADA - GRAL. ACHA SUR - QUIROGA - VIRGEN DE LOURDES -TRIPULANTES ARA SAN JUAN - PÉREZ ESQUIVEL - PROYECTADA - PUTAENDO - MONTEVIDEO - GRAL. ACHA - PROGRESO - CHACRAS - GOBERNADOR CASTRO - SALVADOR MARIA DEL CARRIL - JOSÉ DOLORES - CATAMARCA - SEBASTIÁN EL CANO - GRAL. ACHA - SEBASTIAN EL CANO - LA RIOJA - SAN FCO. DEL MONTE - GRAL ACHA - ABRAHAM TAPIA - AV. LEANDRO ALEM - AV. CÓRDOBA - SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN.

VUELTA: SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - AV. LEANDRO ALEM - PEDRO DE VALDIVIA - MENDOZA - SAN FCO. DEL MONTE - LATERAL EXTERNO DE CIRCUNVALACIÓN - LA RIOJA - SEBASTIAN EL CANO - CATAMARCA - JOSE DOLORES -SALVADOR MARIA DEL CARRIL - GDOR. CASTRO - CHACRAS - PROGRESO - GRAL . ACHA - MONTEVIDEO - PUTAENDO - PROYECTADA - PÉREZ ESQUIVEL - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - VIRGEN DE LOURDES - MANUEL QUIROGA - GRAL. ACHA - INDEPENDENCIA Y PLAZA BARRIO LAGARES.

EXTENSIÓN:

IDA: GRAL ACHA Y RETORNO - LATERAL ACCESO SUR - CALLE 8 - GRAL ACHA - QUIROGA - VIRGEN DE LOURDES -TRIPULANTES ARA SAN JUAN - PÉREZ ESQUIVEL - PROYECTADA - PUTAENDO - MONTEVIDEO - GRAL. ACHA - PROGRESO - CHACRAS - GOBERNADOR CASTRO - SALVADOR MARIA DEL CARRIL - JOSÉ DOLORES - CATAMARCA - SEBASTIÁN CANO - GRAL. ACHA - SEBASTIAN EL CANO - LA RIOJA - SAN FCO. DEL MONTE - GRAL ACHA - ABRAHAM TAPIA - AV. LEANDRO ALEM - AV. CÓRDOBA - SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN.

VUELTA: SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - AV. LEANDRO ALEM - PEDRO DE VALDIVIA - MENDOZA - SAN FCO. DEL MONTE - LATERAL EXTERNO DE CIRCUNVALACIÓN - LA RIOJA - SEBASTIAN EL CANO - CATAMARCA - JOSE DOLORES -SALVADOR MARIA DEL CARRIL - GDOR. CASTRO - CHACRAS - PROGRESO - GRAL . ACHA - MONTEVIDEO - PUTAENDO - PROYECTADA - PÉREZ ESQUIVEL - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - VIRGEN DE LOURDES - MANUEL QUIROGA - GRAL. ACHA Y RETORNO.

Línea 207

IDA: PROYECTADA Y CHACABUCO - PROYECTADA - PROYECTADA BARRIO VALLE GRANDE - AGUSTIN GOMEZ - HIPOLITO YRIGOYEN - PROYECTADA - C. VIDART - AGUSTIN GOMEZ - FRIAS SUR - DR. ORTEGA - MENDOZA SUR - BOULEVARD SARMIENTO OESTE - AV. ESPAÑA Y CALVENTO.

VUELTA: CALVENTO Y AV. ESPAÑA - DR. VICTORINO ORTEGA - MANUEL FRIAS - AGUSTIN GOMEZ - VIDART - SAN FRANCISCO - SAN MIGUEL - AGUSTIN GOMEZ - PROYECTADA BARRIO VALLE GRANDE - PROYECTADA - CHACABUCO Y PROYECTADA.

Línea 208

IDA: SATURNINO SARASSA Y LATERAL DE CIRCUNVALACIÓN S-E - RENE FAVALORO - TAHONA - SATURNINO SARASSA - MARGARITA DE ESCUDERO - ANTONIO DE LA TORRE - HERMES VIEYRA - SANTIAGO PAREDES - RUFINO MARTÍNEZ - FCO. DE VILLAGRA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - ABRAHAM TAPIA - AV. RIOJA - PEDRO DE VALDIVIA - LAVALLE - MARIANO MORENO - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN Y AV. GUILLERMO RAWSON.

VUELTA: AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN Y AV. GUILLERMO RAWSON - GÜEMES - MANUEL BELGRANO ESTE - AV. RIOJA - ABRAHAM TAPIA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - FCO. DE VILLAGRA - RUFINO MARTINEZ - SANTIAGO PAREDES - HERMES VIEYRA - ANTONIO DE LA TORRE - MARGARITA DE ESCUDERO - SATURNINO SARASSA Y LATERAL DE CIRCUNVALACIÓN SE.

Línea 209

IDA: JUAN BAUTISTA ALBERDI Y HUARPES - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - HIPÓLITO YRIGOYEN - GENERAL JUAN ANTONIO ARENALES - ESTEBAN ECHEVERRÍA - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - AVENIDA ESPAÑA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - LAS HERAS - AVENIDA CÓRDOBA Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.

VUELTA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - SALTA - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - ESTEBAN ECHEVERRÍA - GENERAL JUAN ANTONIO ARENALES - HIPÓLITO YRIGOYEN - JUAN BAUTISTA ALBERDI Y HUARPES.

Línea 210

IDA: VIDART Y CALLE 14 - AVENIDA ANTONINO ABERASTAIN - INGENIERO MARCO ZALAZAR - AVENIDA INTENDENTE JOAQUÍN UÑAC - MENDOZA - JOSE DOLORES - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA RIOJA - BARTOLOMÉ MITRE - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM.

VUELTA: LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - AVENIDA JOAQUÍN UÑAC - INGENIERO MARCOS ZALAZAR - AVENIDA ANTONINO ABERASTAIN - CALLE 14 Y VIDART.

EXTENSIÓN:

IDA: CALLE 17 Y AVENIDA ANTONINO ABERASTAIN -INGENIERO MARCO ZALAZAR - AVENIDA INTENDENTE JOAQUÍN UÑAC - MENDOZA - JOSE DOLORES - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA RIOJA - BARTOLOMÉ MITRE - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM.

VUELTA: LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - AVENIDA JOAQUÍN UÑAC - INGENIERO MARCOS ZALAZAR - AVENIDA ANTONINO ABERASTAIN Y CALLE 17.

Línea 211

IDA: PROYECTADA B° VALLE GRANDE - CHACABUCO - PROYECTADA - PROYECTADA - AGUSTIN GOMEZ - JUAN MEGLIOLI - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - JORGE NEWBERY - FÉLIX AGUILAR - ARTURO CAPDEVILA - GUAYAQUIL - VIDART - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - NAZCA OESTE - CENOBIA BUSTOS OESTE - LAS VICENTINAS - CENOBIA BUSTOS - MARCELO T DE ALVEAR - FERMIN RODRIGUEZ - MENDOZA - LARRAÍN - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA RIOJA - MITRE - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM.

VUELTA: LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - FERMÍN RODRÍGUEZ - MARCELO T DE ALVEAR - CENOBIA BUSTOS - MANUEL LEMOS - CENOBIA BUSTOS OESTE - NAZCA OESTE - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - VIDART - GUAYAQUIL - ARTURO CAPDEVILA - FÉLIX AGUILAR - JORGE NEWBERY - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - JUAN MEGLIOLI - AGUSTIN GOMEZ - PROYECTADA - PROYECTADA - PROYECTADA B° VALLE GRANDE Y CHACABUCO.

Línea 212

IDA: EZPELETA Y AVENIDA ESPAÑA - TORINO - INGENIERO KRAUSE - DEVOTO - AVENIDA ESPAÑA - CENOBIA BUSTOS - MANUEL LEMOS - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - VIDART -LINIERS - BAHÍA BLANCA - CONSTITUCIÓN - BAHIA BLANCA - REPUBLICA DEL LIBANO - JUAN MEGLIOLI - AVENIDA JOSE IGNACIO DE LA ROZA - RASTREADOR CALIVAR Y AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN.

VUELTA: AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y RASTREADOR CALIVAR - AVENIDA JOSE IGNACIO DE LA ROZA - JUAN MEGLIOLI - REPUBLICA DEL LIBANO - BAHÍA BLANCA - LINIERS - VIDART - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - MANUEL LEMOS - CENOBIA BUSTOS - LAS VICENTINAS - CENOBIA BUSTOS - AVENIDA ESPAÑA - CALVENTO - INGENIERO KRAUSE - TORINO - SANTA ROSA - QUIROZ - AVENIDA ESPAÑA Y EZPELETA.

Línea 213

IDA: SANTA ROSA Y AVENIDA ESPAÑA - PABLO PICASSO - SAN MARTIN - FRIAS - SAN MARTIN - VIDART - AGUILAR - RIVADAVIA - 11 DE SEPTIEMBRE - AVENIDA PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - NAZCA - CENOBIA BUSTOS - MANUEL LEMOS - SAN MARTIN - MISIONES - REPUBLICA DEL LIBANO - JURAMENTO - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - CARLOS SARMIENTO - SAN FRANCISCO DEL MONTE - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA Y AVENIDA LEANDRO ALEM.

VUELTA: AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA Y AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - SAN FRANCISCO DEL MONTE - CARLOS SARMIENTO - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - JURAMENTO - REPUBLICA DEL LIBANO - MISIONES - SAN MARTÍN - MANUEL LEMOS - CENOBIA BUSTOS - NAZCA - PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO - 11 DE SEPTIEMBRE - RIVADAVIA - AGUILAR - VIDART - SAN MARTIN - FRIAS - SAN MARTIN - PABLO PICASSO - AVENIDA ESPAÑA Y SANTA ROSA.

Línea 214

IDA: FLORENCIO VARELA Y REPUBLICA DEL LIBANO - HIPÓLITO YRIGOYEN - FELIX AGUILAR - 25 DE MAYO - SARGENTO ACOSTA - LUIS PASTEUR - BERNARDINO RIVADAVIA - BOLIVIA - RIOBAMBA - 9 DE JULIO - AV. PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - PEDRO DE VALDIVIA - AV. ESPAÑA - SALTA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN Y AV. DR. GUILLERMO RAWSON.

VUELTA: AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN Y AV. DR. GUILLERMO RAWSON - AV. CÓRDOBA - AV. LEANDRO ALEM - 9 DE JULIO - AV. ESPAÑA - PEDRO DE VALDIVIA - AV. PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO - 9 DE JULIO - RIOBAMBA - BOLIVIA - BERNARDINO RIVADAVIA - LUIS PASTEUR - SARGENTO ACOSTA - 25 DE MAYO - FÉLIX AGUILAR - HIPOLITO YRIGOYEN - REP. DEL LÍBANO Y FLORENCIO VARELA.

Línea 240

IDA: FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO Y ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - CHACABUCO - AGUSTIN GOMEZ - JUAN MEGLIOLI - AV. CORATINA - AV. BELLAS ARTES - AV. JOSE IG. DE LA ROZA - VICTOR HUGO NUCHE - QUIROGA YANZI - GRAL. JOSE MARIA PAZ - AV. PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO - AV. CÓRDOBA Y AV. DR . GUILLERMO RAWSON.

VUELTA: AV. CÓRDOBA Y AV. DR . GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - ABERASTAIN - AV. CORDOBA - AV. ESPAÑA - GRAL. JOSE MARIA PAZ - GRAL. JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CORDOBA - GRAL. JOSE MARIA PAZ - GRAL JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - VICTOR H. NUCHE - HERMOGENES RUIZ - AV. JOSE IG. DE LA ROZA - AV. BELLAS ARTES - AV. CORATINA - JUAN MEGLIOLI - AGUSTIN GOMEZ - CHACABUCO - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN Y JUAN MARTÍN.

Línea 241

IDA: ROBERTO VIDART Y ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. MANUEL LEMOS - MIGUEL ATENCIO - ERNESTO VILLAVICENCIO - CALLE 10 - VIDART - PROYECTADA - PROYECTADA - SAN FRANCISCO - VIDART - REP. DEL LÍBANO - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - PEDRO DE VALDIVIA - JUSTO JOSE DE URQUIZA - GRAL. ARENALES -GRAL. JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE.

VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - ABERASTAIN - AV. CÓRDOBA- AV. ESPAÑA - GRAL. JOSE MARIA PAZ - GRAL. JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - CONECTOR SUR 15 DE ENERO - 9 DE JULIO -GRAL. PAZ GREGORIO LAS HERAS - GRAL. ARENALES - J. JOSE DE URQUIZA - PEDRO DE VALDIVIA - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - REP. DEL LÍBANO - VIDART - SAN FRANCISCO - PROYECTADA - PROYECTADA - VIDART - CALLE 10 - ERNESTO VILLAVICENCIO - MIGUEL ATENCIO - AV. MANUEL LEMOS - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN Y ALFONSINA STORNI.

Línea 243

IDA: CALLEJÓN CATANI Y PEDRO ANTONIO CASTRO - HUGO DARDO AHUMADA - VIDART - CALLE 6 - MANUEL LEMOS - AGUSTÍN GÓMEZ - RIVADAVIA - GOBERNADOR MANUEL QUIROGA - MAGALLANES - BOULEVARD SARMIENTO - AVENIDA ESPAÑA - SALTA - AVENIDA LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON Y AVENIDA CÓRDOBA.

VUELTA: AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON Y AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA ESPAÑA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - GENERAL JUAN GREGORIO LAS HERAS - AVENIDA CORDOBA - ESTACION DE TRANSBORDO CÓRDOBA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - AVENIDA ESPAÑA - BOULEVARD SARMIENTO - MAGALLANES - GOBERNADOR MANUEL QUIROGA - RIVADAVIA - AGUSTIN GOMEZ - AVENIDA MANUEL LEMOS - CALLE 6 - VIDART - CALLEJÓN CATANI Y PEDRO ANTONIO CASTRO.

Línea 244

IDA: ALFONSINA STORNI Y ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 10 - DAVID CHAVEZ - MIGUEL ATENCIO - ERNESTO VILLAVICENCIO - CALLE 10 - AV. MANUEL LEMOS - BOULEVARD SARMIENTO - MENDOZA - CTE. JUAN MARIA CABOT - GRAL. ACHA. - AV. CORDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE.

VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - AV. ESPAÑA - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - GRAL. JOSE MARIA PAZ- SALTA -AV. CÓRDOBA -MENDOZA - BOULEVARD SARMIENTO - MANUEL LEMOS - CALLE 10 - ERNESTO VILLAVICENCIO - MIGUEL ATENCIO - DAVID CHAVEZ - CALLE 10 - AV. JOAQUÍN UÑAC - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN - ALFONSINA STORNI Y ROBERTO VIDART.

Línea 246

IDA: SANTA ROSA Y QUIROZ - AV. ESPAÑA - DR. VICTORINO ORTEGA - MENDOZA - PROGRESO - GRAL. ACHA - MONTEVIDEO - PUTAENDO - PROYECTADA - PÉREZ ESQUIVEL - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - VIRGEN DE LOURDES - VIRGEN DE ANDACOLLO - BORCOSQUE - PROYECTADA BARRIO TEXTIL - AGUSTIN GOMEZ - GRAL ACHA - NACIONAL - TASCHERET - CALLE 9 Y RUTA 40.

VUELTA: CALLE 9 Y RUTA 40 - LATERAL ACCESO SUR - CALLE 8 - GRAL. ACHA - AGUSTIN GOMEZ - PROYECTADA BARRIO TEXTIL - BORCOSQUE - VIRGEN DE ANDACOLLO - VIRGEN DE LOURDES - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - PÉREZ ESQUIVEL - PROYECTADA - PUTAENDO - MONTEVIDEO - GRAL. ACHA - PROGRESO - MENDOZA - DR. VICTORINO ORTEGA - AV. ESPAÑA - ESPELETA - SANTA ROSA Y QUIROZ.

Línea 247

IDA: HOSPITAL FEDERICO CANTONI Y AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 10 - VIDART - CALLE 9 - CHACABUCO - LEOPOLDO LUGONES - JOSÉ HERNÁNDEZ - GABRIELA MISTRAL - CHACABUCO - CALLE 9 - SAN MIGUEL - CALLE 6 - VIDART - AGUSTIN GOMEZ - AV. ESPAÑA - DR. VICTORINO ORTEGA - MENDOZA - JOSE DOLORES - GRAL. ACHA - AV. CÓRDOBA Y AV. DR GUILLERMO RAWSON.

VUELTA: AV. CÓRDOBA Y AV. DR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - AV. ESPAÑA - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - DR. VICTORINO ORTEGA - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ - VIDART - CALLE 6 - SAN MIGUEL - CALLE 9 - CHACABUCO - GABRIELA MISTRAL - JOSÉ HERNÁNDEZ - LEOPOLDO LUGONES - CHACABUCO - CALLE 9 - VIDART - CALLE 10 - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC Y HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI

Línea 248

IDA: PROYECTADA Y MENDOZA - CALLE 18 - RUTA 40 - INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 17 - AV. ANTONINO ABERASTAIN - CALLE NUEVA - VIDART - CALLE 14 - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - 7 DE AGOSTO - SAN JOSE - MIGUEL ATENCIO - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN - FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO Y ROBERTO VIDART.

VUELTA: FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO Y ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. INT JOAQUÍN UÑAC - 7 DE AGOSTO - SAN JOSE - MIGUEL ATENCIO - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 14 - VIDART - CALLE NUEVA - AV. ANTONINO ABERASTAIN - CALLE 17 - INT. JOAQUÍN UÑAC - RUTA 40 - CALLE 18 - MENDOZA Y PROYECTADA.

Prestador: Alto de Sierra

Línea D

IDA: Proyectada y Roque Saenz Peña - Bahia Blanca - Avenida Libertador General San Martín - Salta - San Luis - Avenida España - General Paz y Estación de Transbordo Córdoba.

VUELTA: Estación de Transbordo Córdoba - Avenida Córdoba - Avenida España - General Paz - Las Heras - Avenida Libertador General San Martín - Bahía Blanca - Roque Saenz Peña y Proyectada.

Línea 302

IDA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA Y AV. CÓRDOBA - SALTA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - ABERASTAIN - BARTOLOMÉ MITRE - ARISTÓBULO DEL VALLE - AV. 9 DE JULIO - JOSE MARÍA DEL CARRIL - CARLOS LENCINAS - GORRITI - LOS NOGALES - EL JACARANDA -RUTA PROV. N°3 - CORVALAN - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - RAMÓN FRANCO - AV. SARMIENTO Y FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO.

VUELTA: AV. SARMIENTO Y FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO - AV SARMIENTO - ABERASTAIN - GRAL. JOSE MARIA PAZ - AV. CRISTOBAL COLON - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - CORVALÁN - RUTA PROVINCIAL 3 -EL JACARANDÁ - LOS NOGALES - GORRITI - CARLOS LENCINAS- LAT. DE CIRCUNVALACIÓN - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - AV. 9 DE JULIO - ARISTÓBULO DEL VALLE - SANTA FE - AV. ESPAÑA - GRAL. JOSE MARIA PAZ Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO JUAN MARIA PAZ

EXTENSIÓN:

IDA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA Y AV. CÓRDOBA - SALTA - AV. GRAL SAN MARTÍN - ABERASTAIN - BARTOLOMÉ MITRE - ARISTÓBULO DEL VALLE - AV. 9 DE JULIO - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - JOSÉ MARÍA DEL CARRIL - CARLOS LENCIAS - GORRITI - LOS NOGALES - EL JACARANDA -RUTA PROVINCIAL 3 - CORVALÁN - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - RAMÓN FRANCO- AV. SARMIENTO - HIPOLITO YRIGOYEN -GRAL. ANTONIO BALCARCE Y ANTÁRTIDA ARGENTINA.

VUELTA: ANTONIO BALCARCE Y ANTÁRTIDA ARGENTINA - HIPÓLITO YRIGOYEN - AV. SARMIENTO - ABERASTAIN - GRAL. JOSE MARIA PAZ - AV. CRISTÓBAL COLÓN - AV. HIPÓLITO YRIGOYEN - EL JACARANDÁ - LOS NOGALES - GORRITI - CARLOS LECINA - LAT DE CIRCUNVALACIÓN - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - AV. 9 DE JULIO- ARISTÓBULO DEL VALLE - SANTA FE - AV. ESPAÑA - GRAL JOSE MARIA PAZ Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.

Línea 303

IDA: PROYECTADA Y SAN JUAN - CORDILLERA DE LOS ANDES - ANGUALASTO - SAN LORENZO - M. QUINTANA - ALBARRACÍN DE GODOY - PROCESA SARMIENTO DE LENOIR - ROYAL BALLET - JOSÉ MANUEL ESTRADA - AV. CRISTOBAL COLON - MARIE CURIE - LAMAS - 4 DE DICIEMBRE DE 1866 - ROQUE SAENZ PEÑA - AV. CRISTÓBAL COLÓN - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN -

VUELTA: SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AV. CRISTOBAL COLON - ROQUE SÁENZ PEÑA - 4 DE DICIEMBRE DE 1866 - LAMAS - MARIE CURIE - AV. CRISTOBAL COLON - JOSE MANUEL ESTRADA - ROGER BALLET - PROCESA SARMIENTO DE LENOIR - ALBARRACÍN DE GODOY -M QUINTANA - SAN LORENZO - ANGUALASTO - CORDILLERA DE LOS ANDES - SAN JUAN Y PROYECTADA.

Prestador: El Triunfo

Línea 322

DA: 9 DE JULIO – ESTADOS UNIDOS – SANTA FE – ESPAÑA – 9 DE JULIO.

VUELTA: 9 DE JULIO – URQUIZA – GENERAL PAZ – ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA RIOJA – MITRE – CASEROS – LAPRIDA – PUEYRREDÓN - AVELLANEDA – 9 DE JULIO.

Línea 345

IDA: JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS Y CORRIENTES - DIAGONAL SARMIENTO- SAN MARTÍN- JUAN LAVALLE- ENFERMERA MEDINA- INDEPENDENCIA - RAWSON- LAS PROMESAS- SAN MARTIN- INDEPENDENCIA- RP N°127- GUILLERMO RAWSON- JUAN LAVALLE- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN MARTIN DE PUEYERREDON- BERNARDINO RIVADAVIA- AVELLANEDA- SANTA FE- AV. ESPAÑA- 9 DE JULIO.

VUELTA: 9 DE JULIO Y SEGUNDINO NAVARRO- JUSTO JOSÉ DE URQUIZA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - AV. ESPAÑA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- GRAL JUAN GREGORIO LAS HERAS- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN LAVALLE- GUILLERMO RAWSON - INDEPENDENCIA- SAN MARTÍN- LAS PROMESAS- RAWSON- INDEPENDENCIA- ENFERMERA MEDINA- JUAN LAVALLE- SAN MARTÍN- DIAGONAL SARMIENTO- AV. JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS

EXTENSIÓN N°1:

IDA: JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS Y CORRIENTES - DIAGONAL SARMIENTO- RNN°20- ENFERMERA MEDINA - INDEPENDENCIA - RAWSON- LAS PROMESAS- SAN MARTIN- INDEPENDENCIA- RP N°127- GUILLERMO RAWSON- JUAN LAVALLE- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN MARTIN DE PUEYERREDON- BERNARDINO RIVADAVIA- AVELLANEDA- SANTA FE- AV. ESPAÑA- 9 DE JULIO.

VUELTA: 9 DE JULIO Y SEGUNDINO NAVARRO- JUSTO JOSÉ DE URQUIZA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - AV. ESPAÑA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- GRAL JUAN GREGORIO LAS HERAS- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN LAVALLE- GUILLERMO RAWSON - INDEPENDENCIA- SAN MARTÍN- LAS PROMESAS- RAWSON- INDEPENDENCIA- ENFERMERA MEDINA- RN N°20 - DIAGONAL SARMIENTO- AV. JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS.

EXTENSIÓN N°2:

IDA: RAWSON Y DR. RENÉ FAVALORO- LAS PROMESAS- SAN MARTIN- INDEPENDENCIA- GUILLERMO RAWSON- JUAN LAVALLE- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN MARTIN DE PUEYRREDON- BERNARDINO RIVADAVIA- AVELLANEDA- SANTA FE- AV. ESPAÑA- 9 DE JULIO.

VUELTA: 9 DE JULIO Y SEGUNDINO NAVARRO- JUSTO JOSÉ DE URQUIZA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - AV. ESPAÑA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- GRAL JUAN GREGORIO LAS HERAS- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN LAVALLE- GUILLERMO RAWSON - INDEPENDENCIA- SAN MARTÍN- LAS PROMESAS- RAWSON-

Prestador: UTE La Marina – La Positiva

Línea B

IDA: AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y ALMIRANTE GALINDEZ – RUTA DEL SOL – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – RUTA NACIONAL N° 40 ACCESO NORTE – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – AVENIDA CÓRDOBA – ESPAÑA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.

VUELTA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA ESPAÑA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ – LAS HERAS – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – RUTA NACIONAL N° 40 ACCESO NORTE – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – RUTA DEL SOL – ALMIRANTE GALINDEZ – ENRIQUE GODOY Y SARGENTO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA.

Prestador: El Libertador

Línea 140

IDA: CEMENTERIO DE ZONDA - LA PAZ – MATIAS SANCHEZ - 9 DE JULIO - MATIAS SANCHEZ - AVENIDA SARMIENTO - MATIAS SANCHEZ - SAN MARTIN - AVENIDA ARGENTINA - AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA - CARLOS PELLEGRINI - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO NORTE - 25 DE MAYO OESTE - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN - BERNARDINO RIVADAVIA - AVELLANEDA Y SANTA FE.

MARTÍN – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – 25 DE MAYO – AVENIDA ESPAÑA – 25 DE MAYO – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN – BERNARDINO RIVADAVIA – AVELLANEDA Y SANTA FE.

VUELTA: SANTA FE Y ESTADOS UNIDOS - AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA ESPAÑA SUR – LAS HERAS - AVENIDA CÓRDOBA – CONECTOR SUR - 9 DE JULIO – LAS HERAS - 25 DE MAYO OESTE – HIPÓLITO YRIGOYEN - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - CARLOS PELLEGRINI - AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA - RUTA PROVINCIAL N° 12 - 25 DE MAYO - LAS MORAS - AVENIDA SARMIENTO - LIBERTAD -RUTA PROVINCIAL 53 - AVENIDA ARGENTINA - SAN MARTIN - MATIAS SANCHEZ - RECABARREN - 9 DE JULIO - RECABARREN - LA PAZ - ACCESO A CEMENTERIO DE ZONDA.

Línea 141

IDA: RASTREADOR CALIVAR Y EL PAISANO - MANCINI - EL SEMBRADOR - PATAGONIA - PADRE IANELLI - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - ARNOBIO SANCHEZ - FCO. TRISTAN COLL - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - SARGENTO. BAUTISTA CABRAL - SALTA - JOSÉ PEDRO CORTÍNEZ - AV. ESPAÑA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE .

VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - JUJUY - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - SALTA - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - SAN LORENZO - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - FCO. TRISTAN COLL - ARNOBIO SÁNCHEZ - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - PADRE IANELLI - PATAGONIA - EL SEMBRADOR - MANCINI - EL PAISANO - EL BAQUEANO - EL CRIOLLO - RASTREADOR CALIVAR Y EL PAISANO.

Prestador: Albardón

Línea 401

IDA: RASTREADOR CALIVAR Y EL PAISANO - MANCINI - EL SEMBRADOR - PATAGONIA - PADRE IANELLI - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - ARNOBIO SANCHEZ - FCO. TRISTAN COLL - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - SARGENTO. BAUTISTA CABRAL - SALTA - JOSÉ PEDRO CORTÍNEZ - AV. ESPAÑA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE .

VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - JUJUY - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - SALTA - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - SAN LORENZO - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - FCO. TRISTAN COLL - ARNOBIO SÁNCHEZ - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - PADRE IANELLI - PATAGONIA - EL SEMBRADOR - MANCINI - EL PAISANO - EL BAQUEANO - EL CRIOLLO - RASTREADOR CALIVAR Y EL PAISANO.

Línea 402

IDA: CENTENARIO Y CIPOLLETTI - NUEVA ARGENTINA - DÍAZ - AV. NAZARIO BENAVIDES - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - AV. CÓRDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - BARTOLOMÉ MITRE - AVELLANEDA Y SANTA FE.

VUELTA: AVELLANEDA Y SANTA FE - AV ESPAÑA - GRAL.JOSE MARIA PAZ - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - AV. CÓRDOBA - AV. ESPAÑA - GRAL. JOSE MARIA PAZ - GRAL. JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - DIAZ - NUEVA ARGENTINA - ING. CESAR CIPOLLETTI - 25 DE MAYO - BONDUEL - PROYECTADA BARRIO LAS CALANDRIAS - CENTENARIO OESTE E ING. CESAR CIPOLLETTI.

Línea 403

IDA: MENDOZA Y RODRIGUEZ - SALVADOR MARIA DEL CARRIL - MARADONA - CORRIENTES- MARADONA - HIPÓLITO YRIGOYEN - COLÓN - CENTENARIO - PROYECTADA - BARRIO 19 DE NOVIEMBRE - PROYECTADA - 25 DE MAYO - TAMBOR DE TACUARÍ - SARMIENTO - PROYECTADA - 25 DE MAYO - DIAZ - PATAGONIA - TIMOTEO MARADONA - PATAGONIA -FERNÁNDEZ - NEUQUÉN - SALTA - JOSÉ PEDRO CORTÍNEZ - AV. ESPAÑA - AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - BARTOLOMÉ MITRE - AVELLANEDA Y SANTA FE.

VUELTA: AVELLANEDA Y SANTA FE - AV DR. GUILLERMO RAWSON - AV. CÓRDOBA - SALTA - NEUQUÉN - FERNANDEZ - PATAGONIA - TIMOTEO MARADONA - PATAGONIA -DIAZ - 25 DE MAYO - PROYECTADA - SARMIENTO - TAMBOR DE TACUARÍ - 25 DE MAYO - PROYECTADA - PROYECTADA - CENTENARIO COLÓN - HIPÓLITO YRIGOYEN - CORRIENTES - MARADONA - SALVADOR MARIA DEL CARRIL - SALTA - 25 DE MAYO - MENDOZA Y RODRIGUEZ.

Línea 406

IDA: PROYECTADA LOTE HOGAR 59 - PROYECTADA - CATRIEL - CENTENARIO - TUCUMAN - PROYECTADA BARRIO MONSEÑOR RICARDO BÁEZ LASPIUR - PROYECTADA BARRIO ANDACOLLO VIII - MENDOZA - RODRIGUEZ - TUCUMAN - ORO - SAN JUAN - RECONQUISTA -CÓRDOBA -PORRES - URQUIZA - FLORENTINO AMEGHINO - SAN JUAN - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - TUCUMAN - MONTEAGUDO - ABERASTAIN Y SANTA FE.