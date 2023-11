Luego de dar a conocer que en menos de 4 meses hubo 15 casos positivos y 4 muertes por Streptococcus pyogenes en San Juan, desde Salud pidieron no automedicarse con antibióticos y estar atentos a los síntomas. También sugirieron volver a usar barbijo para evitar contagiarse, tal como sucedió durante la pandemia de coronavirus, en el marco de un alerta a nivel nacional por el aumento de víctimas de la bacteria.

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de Salud Pública, explicó que el ser humano es portador de estreptococos del grupo A que son bacterias que suelen estar presentes en la garganta y en la piel y que, normalmente, provocan enfermedades leves como angina y faringitis. Pero también otras más graves que pueden causar la muerte. Agregó que esto ocurre cuando la bacteria ingresa al organismo e invade distintas partes como la sangre y los músculos. "La persona es el reservorio de esta bacteria y puede portarla de manera asintomática. La gravedad se da cuando genera una enfermedad invasiva como la meningitis, neumonía, celulitis o un shock séptico que es una infección generalizada en todo el cuerpo. Lo importante es que esta bacteria se puede eliminar y salvarle la vida al paciente", sostuvo Jofré.

La especialista dijo que esta bacteria se trata con antibióticos "de la familia de las penicilinas", pero que el tratamiento sólo da resultado si se inicia a tiempo, por eso la importancia de consultar al médico ni bien aparecen síntomas de faringitis o anginas. "Es importantísimo que el paciente haga el tratamiento a tiempo y en forma. Por eso pedimos que no se automedique con antibióticos porque esto genera resistencia bacteriana, afectando su efectividad en un futuro. También, que se esté atento a los síntomas", dijo la funcionaria.

Jofré destacó que el paciente positivo debe informarles a sus contactos estrechos que tiene una enfermedad causada por esta bacteria. Agregó que no es necesario que los mismos se aíslen o hagan un tratamiento preventivo, sino sólo que presten atención a los síntomas para consultar a tiempo.

La especialista explicó que esta bacteria se contagia por contacto directo con las secreciones nasales o de la garganta de personas infectadas o de una herida infectada. "No todas las enfermedades invasivas son respiratorias, pero igual se sugiere el uso de barbijo especialmente en lugares cerrados, aunque no es una obligación como sucedió con el covid. También es importante no compartir el mate ni elementos personales, y mantener la higiene de manos y la ventilación de los espacios", recomendó Jofré.

La funcionaria agregó que la vigilancia y la notificación obligatoria de las enfermedades invasivas provocadas por Streptococcus Pyogenes comenzó en julio pasado cuando se registró un aumento de casos y muertes en países europeos, Uruguay y la Argentina. Y que desde ese mes hasta el 7 de noviembre pasado se informaron 15 casos positivos en niños y adultos, de los cuales 4 fueron fatales. También dijo que las personas afectadas no pertenecen a un grupo etario determinado y que no se halló relación con alguna comorbilidad determinada. "Recién se está estudiando el comportamiento de esta bacteria, por eso no se puede hablar aún de grupo de riesgo. Lo importante es que todos nos cuidemos, que estemos atentos a los síntomas y hagamos la consulta médica a tiempo. Desde Salud estamos sensibilizando a los médicos sobre que esta bacteria está presente, con clones nuevos muy hipervirulentos, para que informen la detección de casos", dijo Jofré.

A su vez, desde Epidemiología comenzarán una campaña de información y prevención a través de las redes sociales y en los centros sanitarios de la provincia.