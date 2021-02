La decisión del Comité Covid de no autorizar la realización del Safari tras las Sierras, la carrera de autos más popular de la provincia, no sólo causó desazón en el ambiente fierrero sino que también tiene movilizados a los prestadores turísticos de Valle Fértil. Sucede que en un solo día desde que fue informada la cancelación, las reservas hoteleras bajaron 18%, informaron desde la municipalidad vallista. Sin embargo, pese a lo adverso que aparece hoy el panorama, en el Valle esperan que turistas no necesariamente seguidores de la competencia ocupen las plazas de las cancelaciones.

"El Safari tras las Sierras es el evento más convocante en Valle Fértil y sin dudas que es muy esperado por todo el pueblo, pero desde que se conoció la noticia (el jueves) de la suspensión tuvimos entre un 15% y 18% de bajas en las reservas hoteleras", indicó ayer Deolinda Quiroga, directora de Turismo de Valle Fértil. La prueba año a año concentra a más de cien pilotos, de toda la provincia, y miles de visitantes, lo que genera una demanda tan alta que supera con holgura las 2.000 plazas hoteleras y por ende los vecinos alquilan sus casas y hasta los fondos, para la instalación de carpas.

Para esta edición, que tenía planeado realizarse del 19 al 21 de febrero (previamente también se corre el Safari de las motos), había 100% de reserva hotelera, informó Quiroga.

"De todos modos, tenemos registros de muchos turistas que estaban interesados en venir ese fin de semana y creemos que ahora van a tener posibilidades de conseguir lugar. Entre Turismo y los prestadores del departamento confiamos en que pese a que no habrá carrera, contaremos con visitantes que buscarán un fin de semana más tranquilo", apuntó la funcionaria.

El Safari tras las Sierras se disputa desde 1993 y para afrontar la edición 2021, la organización (Agrupación Pilotos Vallistos y la Asociación Sanjuanina de Autos de Travesías) había propuesto medidas preventivas, como limitar la cantidad de inscriptos, restringir las zonas de llegada e incluso modificar el trazado, con tal de evitar aglomeración de personas. Sin embargo, el Comité Covid consideró que la realización del evento revestía un "gran riesgo" de contagio, debido a la masiva participación que suponía el evento y la presencia de personas de provincias aledañas que atraviesan otras realidades sanitarias.

Por segundo día no reportaron muertes



Al menos por 48 horas, el casillero de decesos por Covid en las estadísticas del Ministerio de Salud Pública se mantuvo inactivo. Y es que por segundo día consecutivo no fueron reportados decesos a causa de la enfermedad, de acuerdo al parte publicado ayer, por lo tanto la provincia mantiene 409 muertes en pandemia. A su vez, hubo 96 nuevos casos y de esta manera el total de confirmados asciende a 18.971 personas.

La curva de contagios continúa en una meseta, mientras que en contra posición sigue creciendo la de recuperados.

Hasta ayer había 14.964 personas con alta Covid, por lo que a este ritmo se aguarda que hoy superen los 15.000.

En cuanto a los casos activos, se mantiene la relación de menos del 20% con respecto al acumulado, pues Salud Pública indicó que son 3.598.

Por otro lado, los internados en áreas Covid de hospitales y sanatorios son 78, en tanto que en las terapias intensivas hasta ayer había 44 pacientes, 23 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.