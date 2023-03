A principio de año, desde la Nación informaron que el valor de la Tarjeta Sube pasaba a ser de $490. Sin embargo, actualmente en San Juan los kiosqueros venden este plástico a un precio mucho mayor. Algunos, ofrecen la Sube hasta en $1.500, es decir el triple. Dicen que es porque les cuesta mucho conseguirlas. Pero, a la vez, desde la Dirección de Transporte dijeron que en el Centro Cívico estas tarjetas pueden ser adquiridas por el valor oficial (ver aparte).

Si bien las tarjetas Sube no son lo más demandado en los kioscos, desde estos locales dijeron que es muy difícil acceder a ellas, para poder ofrecérselas a sus clientes. Es que el envío de las mismas suele demorar mucho y en ocasiones no reciben la cantidad que pidieron. Esto es lo que, según los kiosqueros, los lleva a que los precios sean tan variables.

En el microcentro las tarjetas se pueden conseguir desde los $650. Sin embargo, hay kioscos que las ofrecen en $1.500. Es decir, tres veces más que el precio oficial. Y si bien el precio es muy variable, en la mayoría las venden a $1.300. "La gente duda en comprarla cuando les decimos el precio, pero después vuelven porque la tenemos en $900 y hay lugares donde cuesta mucho más", dijo una joven que no quiso ser identificada, mientras que Diego, quien no quiso dar su apellido, contó que ellos están vendiendo las tarjetas que les quedaron del año pasado, porque pidieron hace unas semanas y no se las enviaron.

Ante este problema, este medio habló con el director de Tránsito, Daniel Castronovo, quien dijo que las personas que quieran reclamar sobre el precio de las tarjetas deben hacerlo a través del 0800-777-7823. "No hay números locales para que los usuarios hagan las denuncias. Se recepcionan en Nación Servicios y ellos piden que hagamos las inspección", dijo, mientras que en relación a la falta de tarjetas que indican los comerciantes, dijo que los kiosqueros directamente hacen la compra con Nación y que ellos no pueden asegurar una solución para el problema, pues son ajenos a eso.

Cómo conseguirla al valor oficial

Desde el ministerio de Gobierno explicaron que cualquier persona puede adquirir por primera vez el plástico o reponerlo ya sea por rotura, pérdida o robo, en la isla del Centro de Atención Sube que está en la planta baja del Centro Cívico. Además, dijeron que se la puede conseguir de manera gratuita en operativos itinerantes MinGob Móvil.

Explicaron que en el Centro de Atención Sube, en el Centro Cívico, la tarjeta se la vende al precio oficial de $490. Y dijeron que se entrega a todos los que la soliciten, sin que paguen ese valor ahí. Es que, una vez que el usuario realiza la primera carga de saldo a esa Sube, el sistema descontará el valor oficial del plástico, efectuándose así el pago de la tarjeta.

A la vez, dijeron que ellos recomiendan que en el Centro de Atención Sube los usuarios, además de conseguir su plástico para viajar en el transporte público, registren la tarjeta con sus datos personales para obtener los beneficios de la tarjeta o para poder recuperar el saldo en caso de extraviarla.