Hace un año, el municipio de Capital, recibió un subsidio de la Nación para concretar el proyecto del bus turístico para recorrer la ciudad. Pero la inflación truncó la propuesta. El monto otorgado no alcanzó para cubrir el costo de la fabricación de esta movilidad. Karen Achilles, secretaria de Turismo de Capital, dijo que se hizo una readaptación del proyecto para achicar gastos y se está a la espera de su aprobación. Agregó que se corre el riesgo de perder el subsidio obtenido.



La suba de precios y el tiempo transcurrido fueron determinantes para no poder echar andar el bus turístico. El Municipio envió el proyecto a la Nación en el 2016 y recién fue aprobado el año pasado, cuando el valor de la fabricación del bus se había incrementado. ‘Cuando presentamos el proyecto en 2016, estaba incluido el valor que era de $1.700.000. Pero recibimos la plata el año pasado y no alcanzó. Y la Nación no nos iban a ampliar el subsidio’, dijo Achilles.



La funcionaria dijo que se cambió de proveedor, porque el original dijo que no le convenía económicamente construir. Luego se planificó de nuevo el proyecto, achicando gastos. Dijo que algunas modificaciones posibles al plan original pueden ser que la movilidad sea techada y no con techo rebatible como está planificado, y descartar las pantallas con audio y video en cada butaca para que el turista durante el recorrido accediera a información, en español e inglés, de los lugares a visitar. ’Estos elementos se lo podremos agregar después para mejorar el servicio. Pero la idea es que el bus tenga capacidad para 24 personas como se planificó en un principio y un guía que explique detalles del recorrido. Si la Nación aprueba la nueva propuesta, estaremos listos para empezar a concretarla’, sostuvo la funcionaria.

Achilles agregó que ya se envió al Ministerio del Interior, quien entregó el subsidio en el 2016, el proyecto modificado solicitando la autorización para cambiar de proveedor. Explicó que si bien el Municipio tiene el dinero del subsidio no lo puede usar, ya que sólo puede ser transferido al proveedor que ganó la licitación. ’Tenemos buenas expectativas de que Nación aprobará el cambio de proveedor para que podamos usar los fondos. Esperamos recibir una respuesta cuanto antes porque en mayo tenemos que hacer la rendición de ese dinero y si no se usó, tenemos que devolverlo. Sería una lástima’, dijo.