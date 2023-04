El crimen de un colectivero en La Matanza, una de las zonas más calientes del Conurbano bonaerense, y que generó una golpiza televisada al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a poner el tapete la inseguridad que sufren los choferes en todo el país. San Juan no es la excepción y según dijo el secretario General de UTA, Héctor Maldonado, hay al menos tres departamentos en lo que el recorrido nocturno debe hacerse con presencia policial.

"Hay sectores muy complicados y se puso eso conocimiento a las empresa y al estado. Las líneas 202, 203 y 204, de la empresa Albardón, que recorren parte de Chimbas, movilidades de la Empresa Mayo que ingresan al Valle Grande o de La Positiva que circulan por la Ignacio de la Roza y Pellegrini deben hacer el recorrido con un agente policial", dijo el gremialista en Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Maldondo afirmó que los empresarios manifiestan no tener recursos para poner, por ejemplo cámaras de seguridad. "Dicen que con eso no se soluciona, pero todo ayuda. Después dicen que no alcanza con el subsidio que reciben. Deberían dejar de tomar café y dar más seguridad a los choferes", agregó.