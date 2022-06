La pandemia de coronavirus aún no llega a su fin. Si bien desde el Ministerio de Salud dijeron que el paso a endemia está cerca de llegar, también están pidiendo a la población que siga con los cuidados, pues hace unas semanas se viene dando de manera consecutiva un aumento de casos. En este contexto, este medio recorrió el microcentro sanjuanino para ver si las personas usan otra vez el tapaboca. Esto, luego de que desde la cartera sanitaria lo recomendaran a través de publicidades y las redes sociales. Según este relevamiento, 40% de las personas consultadas volvió a usar el cubreboca y muchos dijeron que es porque hay más contagios de covid y por el frío.

Hasta hace unas semanas, casi nadie caminaba por las calles de la provincia con el tapaboca puesto. Algunos se lo ponían para subir a los colectivos o entrar a los comercios, pero la gran mayoría ya casi ni lo llevaba en el bolsillo, según lo que comentaron ayer las personas. Sin embargo, ese panorama cambió y el 60% sigue sin usar el barbijo.

En las últimas 5 semanas los casos fueron en aumento. Desde el 26 de abril San Juan muestra una suba de contagios. Incluso hubo semanas, según el parte oficial, en que los casos hasta se quintuplicaron. De hecho, en el último parte se informó que detectaron 907 casos, mientras que la semana anterior esa cifra había sido de 423. "Los casos están subiendo mucho y vuelve el miedo. Si bien desde el ministerio de Salud Pública dijeron que ya no habrá olas importantes como antes, volví a usar el tapaboca por precaución", dijo Lucrecia Montenegro, una mujer de 68 años que caminaba ayer por el microcentro de la Ciudad, mientras que muchas personas más dijeron estar en la misma situación.

Según lo que se pudo ver y lo que los sanjuaninos dijeron al ser consultados, la mayoría de las personas que volvieron a usar el tapaboca son mayores de 60 años y lo hicieron en primer lugar por prevención. Sin embargo, hay otros que comentaron que lo hicieron por el frío o que volvieron a utilizarlo para entrar a los comercios o subir al transporte público. "Es que caminar por la calle sin tapaboca hace que el frío se sienta más y me da miedo resfriarme. El barbijo es como que me protege de las bajas temperaturas", agregó Ricardo Galdeano. Mientras que los que siguen sin usar el tapaboca dijeron que ya no sienten miedo a los contagios, pues están convencidos de que la pandemia está terminando. "Los casos suben, pero ya estamos casi todos inmunizados. Sin tapaboca es como que nos sentimos libres", agregó Roberto Troncoso, un sanjuanino de 45 años.

PROTAGONISTAS

Rosa Mo - 60 años

"En las peores épocas de la pandemia el tapaboca nos protegió mucho. Ahora yo decidí volver a usarlo porque tengo miedo de contagiarme, a pesar de que tengo puestas las 4 dosis de la vacuna contra el covid".

Flavio Hernández - 73 años

"Hace unas semanas no usaba el tapaboca para salir, pero ahora decidí traerlo porque vi que hay muchos contagios. Mis nietos volvieron a contagiarse y me parece bien seguir cuidándome. No me cuesta nada usarlo".

Patricio Castro - 63 años

"Hace mucho tiempo que no me ponía el tapaboca, pero en los últimos días lo volví a usar. Incluso, hasta hace unos días, ni siquiera lo llevaba en el bolsillo por las dudas, pero esta vez decidí volver a cuidarme".

Florencia Carrizo - 28 años

"Yo vivo con mi mamá que es diabética y mi abuelo que tiene 83 años, entonces me cuido más por ellos que por mí. Había dejado de usar el barbijo, pero ahora empecé a ponérmelo otra vez por miedo a los contagios".