El municipio de la Capital colocó unos 160 reductores de velocidad por pedido, según dijo el secretario de Planificación Urbana, Cristian Hernández, de los vecinos.

El funcionario dijo que son los vecinos quienes inician un expediente pidiendo la intervención en distintas zonas para lograr que los automovilistas bajen la velocidad.

"Se tienen en cuenta varios aspectos: cantidad de vehículos que circulan, la velocidad si hay o no establecimientos educativos o lugares de gran concurrencia de personas. No es simple tratar de evitar accidentes de tránsito", explicó Hernández, en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento.

"Hay pedidos que no tienen sentido y no se llegan a concretar. Con los reductores buscamos evitar el peligro para el peatón y pensando en que el vehículo tenga un espacio para no tener que frenar de golpe en la esquina. estos reductores son menos agresivos que los pianitos que se colocaban antes", agregó.