El tradicional viaje de egresados, por ahora sólo de los chicos de la escuela primaria, está cada vez más cerca de volver. Y es porque ya hay una empresa de turismo que está armando un paquete que incluye dos noches de alojamiento en Jáchal y distintas actividades recreativas tanto en el departamento norteño como en Iglesia, para los alumnos de sexto de los establecimientos de la provincia previsto a partir de noviembre. Tendrá un costo individual que rondará los 7.000 pesos, incluido el traslado y las comidas, con todas las medidas sanitarias y de seguridad que demandan las épocas actuales de peligro de contagio por el Covid-19. Si bien las escapadas al interior ya se han hecho en otros años, fueron sólo por el día, pero ahora habrá, al menos, otra noche de descanso y todo un programa de actividades que los alumnos podrán realizar junto a sus compañeros.

La posibilidad del regreso de los viajes de fin de curso fue tomando forma a partir de la decisión del Gobierno provincial de disponer el retorno de las clases presenciales, por ahora sólo en 14 departamentos, y reservado sólo para alumnos del último año del primario y del secundario.

La empresa que decidió hacer punta es Krabi Trips, que representa en San Juan a Upgrade Turismo, que ya tenía experiencia con viajes estudiantiles, pero que ahora está apurando cerrar un paquete para ponerlo en marcha en noviembre y continuarlo en diciembre. Con un costo que rondará los 7.000 pesos, incluirá dos noches de alojamiento en hotel en San José de Jáchal, con excursiones dique Los Cauquenes y la posibilidad de realizar deportes náuticos como kayak y un paseo por el dique Cuesta del Viento, en Iglesia. Otra de las actividades será un almuerzo campestre, con la alternativa de hacer tirolesa y practicar distintos deportes, como fútbol y voley, y otras actividades al aire libre como bicicleteadas, trekking y cabalgatas. Facundo Reyes, encargado de la empresa, contó que también están programando una fiesta, a la tarde, para que los chicos puedan divertirse, si el protocolo provincial lo autoriza y siempre cuando los padres estén de acuerdo. Finalmente, habrá una "Cena de velas", como se le llama a la fiesta de despedida. Como la agenda arrancaría el viernes, con dos noches de alojamiento, el regreso sería el domingo al mediodía. El costo incluirá las comidas y el traslado, en combis o minibus. También habrá asistencia médica, porque un médico acompañará los grupos, y el correspondiente seguro por cualquier eventualidad, según explicó Reyes.

Ya están haciendo contactos con algunos padres interesados y si no hay complicaciones por el avance del virus, los viajes se podrán realizar.

Los viajes de egresados son una tradición y San Juan no es la excepción, más que nada en el nivel secundario, aunque también en el primario, como los que se están programando ahora. Hasta el año pasado, Mario Agüero Turismo, una de las principales agencias que opera en el segmento de los chicos de la primaria, ofrecía escapadas de 5 días con 3 noches a Carlos Paz, con pensión completa, excursiones, entretenimientos, video, fotos y remera. Otra opción era una excursión a Mendoza por dos días con una noche de alojamiento. Y por último estaba una salida por el día a Ischigualasto. Ahora, como no se puede salir de la provincia, se piensa en organizar todo el paquete en los departamentos del interior. Es que hasta el momento no hay ningún indicio de que el avance del virus vaya a permitir el turismo interprovincial.

Descanso

2 Es la cantidad de noches de alojamiento que contempla el paquete que arma la agencia de viajes.

Opciones

Si bien la opción inicial en la que trabaja la empresa incluye dos noches de alojamiento en San José de Jáchal y actividades también en Iglesia, están pensando en otras alternativas. Por ejemplo el turismo astronómico en Barreal, en Calingasta.

Salidas al interior



El puntapié para que los viajes estudiantiles puedan volver fue a partir del 1 de julio pasado, cuando el Gobierno provincial autorizó el regreso del turismo interno en la provincia. Según un balance oficial, en el primer fin de semana largo, del 9 al 12 de julio, con el comienzo de las vacaciones de invierno hubo muy buenos registros. Por ejemplo, Calingasta tuvo el 100% de ocupación, seguido por Valle Fértil con 96%; Iglesia con el 80% y Jáchal con el 68%. Lo cual dio un total de ocupación provincial del 94% con un impacto económico de $61.896.221,20, sólo durante ese fin de semana.

En cuanto al tipo de alojamiento seleccionado por los turistas, la mayoría eligió casas particulares seguidas de cabañas. También se hospedaron en casas de alquiler y posadas. de la provincia.