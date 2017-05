Con varias postas. La Catedral fue uno de los destinos que tuvo el recorrido. Allí visitaron hasta La Cripta que está en el subsuelo. Sucedió cerca del mediodía, luego de visitar el Teatro del Bicentenario.

La de ayer no fue una mañana más. Mucho menos el desayuno que tomaron. Encantados con los jardines de la Casa de Gobierno, no imaginaron que iban a pasar más de media hora tomando la leche con el gobernador Sergio Uñac. Esta actividad fue el puntapié de una jornada que no olvidarán los cien alumnos angaqueros que participaron por primera vez de un tour por los puntos más importantes de la ciudad. La iniciativa fue de un grupo de hombres que forman parte de la comunidad de fieles de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Angaco.



El contingente estuvo encabezado por el párroco Andrés Riveros. También fueron docentes y algunos de los hombres que forman parte del grupo llamado “Que todos sean uno”, y que se conformó hace un año. “Lo que buscan estos papás es promover la solidaridad y construir un puente para brindar condiciones de inclusión”, dijo el padre Riveros.



Los alumnos que participaron fueron de los últimos años del nivel primario de las escuelas Pringles, Huarpes, Mercante, Juan José Paso y Mary Mann, que están en los distritos de El Bosque, Las Tapias y la Costa de Vargas.



Luego del desayuno, los alumnos continuaron con la excursión en el Teatro del Bicentenario donde la sala principal los cautivó. Allí no faltaron las clásicas fotos con la fuente de la Plaza del Bicentenario, de fondo. La Catedral fue el destino que siguió. Otra sorpresa tuvieron en ese lugar ya que el recorrido no sólo fue por el templo principal sino que además tuvieron la oportunidad de bajar al subsuelo donde se encuentra La Cripta. Allí, un guía les explicó para qué sirve ese lugar y la importancia histórica que tiene. El silencio y la atención fue lo que predominó entre los chicos en este destino.



Pero no todo fue cultura y religión para los alumnos angaqueros, que observaron cada lugar con mucha atención para que no se les borrara. Una siesta de shopping fue el mejor cierre de la jornada. Almorzaron en un famoso local de comidas rápidas. Degustar una hamburguesa comprada fue para la mayoría una experiencia inédita.



Mientras que el broche de oro fue ver una película en uno de los cines del shopping. “Esta es una experiencia única para ellos”, dijo Gabriela Maturano, una de las docentes.

Los alumnos

Melani Aballay - Escuela J.J Paso ”Lo que más me gustó fue la Casa de Gobierno. Fue muy lindo el desayuno que tuvimos con el Gobernador. Es uno de los mejores paseos que tuve porque nunca antes vine a estos lugares”.