Alrededor del mundo la donación de sangre cayó en el contexto de la pandemia. San Juan no fue ajeno a esta tendencia, que puede complicar otras atenciones médicas que nada tienen que ver con el coronavirus. Según los datos del Iphem (Instituto Provincial de Hemoterapia), en la provincia, la caída se produce por segundo año consecutivo. Es que, mientras en enero, febrero y marzo de 2019 hubo 2.275 donaciones, en 2020, fueron 2.097 y en el mismo periodo de este año, sólo 1.875. "Perdimos muchos donantes con la pandemia. Necesitamos 250 unidades de glóbulos rojos a diario y en este momento llegamos a 150. Incluso hubo momentos en los teníamos 80 por día", dijo Alfredo Laplagne, el director del Iphem, quien comentó que por eso comenzaron algunas campañas en los departamentos (ver aparte).

Según los datos estadísticos del instituto, que por la pandemia atiende con turnos y que respeta los protocolos para que los pacientes estén seguros, la cantidad de donantes en los primeros tres meses de este año cayó poco más de un 10% en relación al mismo periodo del año pasado, cuando ya había caído un 8% en comparación con 2019. "No sólo cayó la cantidad de donantes, si no que vimos una importante disminución de donantes voluntarios. Hasta el 2019, el 47% -en promedio- de los donantes eran voluntarios y esa cifra pasó a ser del 35% el año pasado y ahora del 31% ", agregó y explicó que ellos creen que como el año pasado no realizaron tantas campañas no pudieron sumar tantos donantes voluntarios. Comentó que hasta 2019 hacían cerca de 100 operativos anuales en los departamentos, pero en 2020 no superaron los 20 en todo el año por la cuarentena. "Este año ya llevamos 10 campañas y estamos sumando las nuevas. Esperamos con esto aumentar la cantidad de donaciones. Queremos que la gente sepa que estarán cuidados. No ponemos a más de dos personas por sector y están bien separados. Creemos que la gente no viene por miedo al coronavirus", agregó el especialista y dijo que en los operativos también se atiende con turnos para evitar aglomeraciones.

Reservas. Desde el Iphem dijeron que necesitan 250 unidades de glóbulos rojos a diario y en este

momento llegan a 150.

Además de la poca donación de sangre, Laplagne comentó que es muy baja la cantidad de donantes de médula y de plasma. "La gente tiene que saber que podemos extraer los tres componentes con una sola donación. Sólo queremos que consulten y se informen", dijo. Mientras que especialmente del plasma, que se usa para la recuperación de pacientes con covid-19, comentó que sólo reciben como máximo 5 donaciones mensuales. "Entre 20 y 25 personas por mes ofrecen su plasma, pero cuando se los analiza no tienen la cantidad de anticuerpos necesario, entonces como máximo 5 por mes hacen la donación efectiva", concluyó.

Claves

Requisitos

Uno de los requisitos es no tener síntomas de coronavirus ni ser contacto estrecho. Quienes se vacunaron contra el covid deben esperar 14 días para donar sangre y los que se contagiaron, 30 días.

Documentos

La persona debe asistir con el DNI. Debe tener entre 18 y 65 años. Las personas que tienen piercing o tatuajes o cirugías debes esperar 12 meses desde que se lo realizaron, para la donación.

Turnos

Para donar en Iphem se debe pedir el turno en la página www.darturnos.com/iphem. Se entregan 50 lugares por día, de lunes a sábado. Para más consultas llamar al 4223571.

Colectas

Habrá colectas en el hospital de Jáchal (13 de abril), de Angaco (16 de abril), de Pocito (20 de abril), de Albardón ( 23 de abril) y de Valle Fértil (27 de abril). Para donar en las colectas, sacar turnos en cada sede.